《蒼鷺與少年》100個人會有100種解讀，宮﨑駿到底想告訴觀眾什麼事？

文：凱C

看到動畫電影《蒼鷺與少年》即將上映時的訊息真的超級興奮，一部分原因是因為這是宮﨑駿的電影啊（笑），一部分是因為對於這部在日本0宣傳的電影實在是好奇的很，到底會是什麼樣的一個故事，讓票房創佳績的動畫電影可以如此評價兩極。

必須說，看完之後我完全能夠理解，為什麼大人不知道該如何和小朋友解釋電影劇情。因為我看完的第一個瞬間是：「什麼？這樣就沒了？」（疑惑）

但並不是說這部電影有多麼艱澀難懂，而是電影實在是藏了太多的寓意，也有許多沒有說個明白、解釋清楚的地方。我想，100個人大概會有101種對於電影的解讀吧。但也正是因為如此，才讓《蒼鷺與少年》成為一部令人著迷和值得思考的佳作。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》故事大綱

《蒼鷺與少年》的故事背景設定在二戰時期的日本，少年主角真人在戰爭中失去了母親。三年後，父親與母親的妹妹夏子再婚，真人隨著父親來到了母親的故鄉並和繼母夏子同住。

在古老的大宅中有著一座隱密又充滿禁忌的古塔以及一隻神秘的蒼鷺。真人滿懷著好奇的心，在蒼鷺的誘導之下步入塔內，進入了神祕的「下界」。

《蒼鷺與少年》推薦原因

「宮﨑駿」大師筆下的手繪風異世界

不同於商業動畫，動畫大師宮﨑駿再復出的作品仍然堅持一貫的手繪風格，將《蒼鷺與少年》精細地呈現給各位觀眾，讓大家能夠跟著真人一起踏入「下界」，在冒險的過程中深入宮﨑駿所創造的世界觀，展開奇幻之旅。

宮﨑駿動畫厲害的地方在於，他筆下的世界不論有多麼奇幻、多麼深奧，都會讓人不知不覺地沉浸其中、不知不覺地想要深入了解。

就如同「下界」的世界多半在墜入之後就會明白是什麼樣的地方，但即使如此，卻不會抱著一種敬畏的心態和真人冒險，而是會好奇下一刻會出現什麼人物、什麼樣的風景，迫不及待的想要繼續探險。

滿滿的「宮﨑駿作品」彩蛋

包含出場的角色設定、畫面場景、分鏡等等，都有著其他宮﨑駿動畫的影子。像是《神隱少女》中千尋穿越的隧道、《霍爾的移動城堡》中的霍爾與卡西法、《魔法公主》中的小精靈等，相信如果是非常喜愛宮﨑駿作品的朋友們，在欣賞完動畫之後應該能夠獲得滿滿的感動！

處處都是寓意，需要細嚼慢嚥的大人動畫

我直接把《蒼鷺與少年》定位成適合大人看的動畫，不難發現宮﨑駿常在作品的背景上加入一些像是戰爭、環境等議題，但敘述的方式又不會過於說教，而是用隱喻的方式涵蓋其中，隱晦的將自己想傳達的意念加諸在上面，讓大人、小孩都能夠接受。

綜觀所有宮﨑駿的作品，在不同的年紀、不同的心境之下觀看往往會有不一樣的感觸。小時候看不懂的寓意，在20歲、30歲、40歲這些不同的人生階段中會有不同的解釋，我想這就是宮﨑駿電影最為吸引人的亮點。

《蒼鷺與少年》更契合這樣的設定，不完全說明白、甚至沒有明確的因果關係，而是讓觀眾跟著真人掉入「下界」，在不同的心境之中解讀自己想要活出怎樣的人生。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》不負責任影評

小朋友眼中的大人世界

《蒼鷺與少年》將背景設定在二戰期間，真人的母親久子因戰爭於大火中喪生，一直到過了二、三年父親與夏子阿姨結婚，真人隨著父親來到母親的故鄉，真人一直都抱持著沉默，不表達、不親近、不快樂。

真人還沒有接受母親已經過世的事實，更無法接受父親接納夏子、甚至靠著戰爭發財，抗拒著接受自己的新母親夏子阿姨。在學校也因為被同儕排擠，選擇傷害自己來逃避面對現實的一切。在他的眼裡，這些家人沒有對他真正的關心，甚至背叛了母親久子。

大人眼中的理想世界

就在夏子阿姨失蹤之後，真人選擇踏入了神祕塔中，穿過隧道要找尋夏子阿姨。但為什麼要找回夏子阿姨呢？「因為他是父親所喜愛的人」。

那為什麼要踏入塔中呢？尋回夏子阿姨是表面上的目的，但實際上是對於蒼鷺所說「你的母親並沒有死」而抱持著疑惑，想要找尋問題的答案。

真人在塔主也就是自己的曾舅公的授意之下掉入了「下界」，這裡有著想要飛翔至「上界」的哇啦哇啦、以吃哇啦哇啦維生的鵜鶘以及吃人的鸚鵡，曾舅公則是維持著「下界」平衡的塔主。靠著法力與堆砌的石頭，建立起沒有惡意的世界。

可是所謂沒有惡意的世界，就是理想中的烏托邦嗎？

真人在片中一開始是拒絕父親關懷、拒絕夏子阿姨善意的，隨著自己在「下界」中遇到了照顧自己的霧子、解救自己的火美以及看自己不順眼卻還是在緊要關頭站在身邊的蒼鷺，他們用自己的真誠的善意逐漸卸下了真人築起的高牆。

於是在片尾，當曾舅父詢問真人是否願意接手管理「下界」時，真人明白了「夥伴」的意義，並以自己有著惡意為由婉拒，即便「上界」是一個有著惡意的世界，但只要能夠分辨「善惡」就能夠結識可以信任的朋友，建立與他人之間的羈絆。

重要的其實不是完全杜絕惡意，因為只要有慾望就會有善惡，就像是鵜鶘並不想吃掉靈魂，但為了生存還是必須這麼做。理想中的世界也許不會真實存在，但只要懂得分辨善惡，就可以維持心中的良善。

對於戰爭的反思

宮﨑駿以二戰作為《蒼鷺與少年》的背景，並以戴著皇冠、配戴刀劍的鸚鵡王喻為掠奪者，將塔主大舅父喻為統治者，將為了生存被迫傷害哇啦哇啦的鵜鶘比擬為上戰場的士兵，總總都意味著宮﨑駿對於「反戰」的思想。最後，下界因為鸚鵡王的破壞而分崩離析，就如同暗示著戰爭和侵略終究只會造成毀滅與死亡的結果。

對於生死的領悟

電影中「下界」代表著冥界的概念，但也不完全是死後的世界，我把它解讀成是生死之間的地方（因為活人也能夠在這裡生活，有點類似灰色地帶），往上走便是真人所在的「上界」，往下走便是死亡。