《蒼鷺與少年》100個人會有100種解讀，宮﨑駿到底想告訴觀眾什麼事？
我們想讓你知道的是
必須說，看完《蒼鷺與少年》我完全能夠理解，為什麼大人不知如何和小朋友解釋劇情。因為我看完的第一個瞬間是：「什麼？這樣就沒了？」但並不是說這部電影有多艱澀難懂，而是實在藏了太多寓意，也有許多沒有說明白、解釋清楚的地方。那麼，這部電影到底想說什麼？
文：凱C
看到動畫電影《蒼鷺與少年》即將上映時的訊息真的超級興奮，一部分原因是因為這是宮﨑駿的電影啊（笑），一部分是因為對於這部在日本0宣傳的電影實在是好奇的很，到底會是什麼樣的一個故事，讓票房創佳績的動畫電影可以如此評價兩極。
必須說，看完之後我完全能夠理解，為什麼大人不知道該如何和小朋友解釋電影劇情。因為我看完的第一個瞬間是：「什麼？這樣就沒了？」（疑惑）
但並不是說這部電影有多麼艱澀難懂，而是電影實在是藏了太多的寓意，也有許多沒有說個明白、解釋清楚的地方。我想，100個人大概會有101種對於電影的解讀吧。但也正是因為如此，才讓《蒼鷺與少年》成為一部令人著迷和值得思考的佳作。
《蒼鷺與少年》故事大綱
《蒼鷺與少年》的故事背景設定在二戰時期的日本，少年主角真人在戰爭中失去了母親。三年後，父親與母親的妹妹夏子再婚，真人隨著父親來到了母親的故鄉並和繼母夏子同住。
在古老的大宅中有著一座隱密又充滿禁忌的古塔以及一隻神秘的蒼鷺。真人滿懷著好奇的心，在蒼鷺的誘導之下步入塔內，進入了神祕的「下界」。
《蒼鷺與少年》推薦原因
- 「宮﨑駿」大師筆下的手繪風異世界
不同於商業動畫，動畫大師宮﨑駿再復出的作品仍然堅持一貫的手繪風格，將《蒼鷺與少年》精細地呈現給各位觀眾，讓大家能夠跟著真人一起踏入「下界」，在冒險的過程中深入宮﨑駿所創造的世界觀，展開奇幻之旅。
宮﨑駿動畫厲害的地方在於，他筆下的世界不論有多麼奇幻、多麼深奧，都會讓人不知不覺地沉浸其中、不知不覺地想要深入了解。
就如同「下界」的世界多半在墜入之後就會明白是什麼樣的地方，但即使如此，卻不會抱著一種敬畏的心態和真人冒險，而是會好奇下一刻會出現什麼人物、什麼樣的風景，迫不及待的想要繼續探險。
- 滿滿的「宮﨑駿作品」彩蛋
包含出場的角色設定、畫面場景、分鏡等等，都有著其他宮﨑駿動畫的影子。像是《神隱少女》中千尋穿越的隧道、《霍爾的移動城堡》中的霍爾與卡西法、《魔法公主》中的小精靈等，相信如果是非常喜愛宮﨑駿作品的朋友們，在欣賞完動畫之後應該能夠獲得滿滿的感動！
- 處處都是寓意，需要細嚼慢嚥的大人動畫
我直接把《蒼鷺與少年》定位成適合大人看的動畫，不難發現宮﨑駿常在作品的背景上加入一些像是戰爭、環境等議題，但敘述的方式又不會過於說教，而是用隱喻的方式涵蓋其中，隱晦的將自己想傳達的意念加諸在上面，讓大人、小孩都能夠接受。
綜觀所有宮﨑駿的作品，在不同的年紀、不同的心境之下觀看往往會有不一樣的感觸。小時候看不懂的寓意，在20歲、30歲、40歲這些不同的人生階段中會有不同的解釋，我想這就是宮﨑駿電影最為吸引人的亮點。
《蒼鷺與少年》更契合這樣的設定，不完全說明白、甚至沒有明確的因果關係，而是讓觀眾跟著真人掉入「下界」，在不同的心境之中解讀自己想要活出怎樣的人生。
《蒼鷺與少年》不負責任影評
- 小朋友眼中的大人世界
《蒼鷺與少年》將背景設定在二戰期間，真人的母親久子因戰爭於大火中喪生，一直到過了二、三年父親與夏子阿姨結婚，真人隨著父親來到母親的故鄉，真人一直都抱持著沉默，不表達、不親近、不快樂。
真人還沒有接受母親已經過世的事實，更無法接受父親接納夏子、甚至靠著戰爭發財，抗拒著接受自己的新母親夏子阿姨。在學校也因為被同儕排擠，選擇傷害自己來逃避面對現實的一切。在他的眼裡，這些家人沒有對他真正的關心，甚至背叛了母親久子。
- 大人眼中的理想世界
就在夏子阿姨失蹤之後，真人選擇踏入了神祕塔中，穿過隧道要找尋夏子阿姨。但為什麼要找回夏子阿姨呢？「因為他是父親所喜愛的人」。
那為什麼要踏入塔中呢？尋回夏子阿姨是表面上的目的，但實際上是對於蒼鷺所說「你的母親並沒有死」而抱持著疑惑，想要找尋問題的答案。
真人在塔主也就是自己的曾舅公的授意之下掉入了「下界」，這裡有著想要飛翔至「上界」的哇啦哇啦、以吃哇啦哇啦維生的鵜鶘以及吃人的鸚鵡，曾舅公則是維持著「下界」平衡的塔主。靠著法力與堆砌的石頭，建立起沒有惡意的世界。
可是所謂沒有惡意的世界，就是理想中的烏托邦嗎？
真人在片中一開始是拒絕父親關懷、拒絕夏子阿姨善意的，隨著自己在「下界」中遇到了照顧自己的霧子、解救自己的火美以及看自己不順眼卻還是在緊要關頭站在身邊的蒼鷺，他們用自己的真誠的善意逐漸卸下了真人築起的高牆。
於是在片尾，當曾舅父詢問真人是否願意接手管理「下界」時，真人明白了「夥伴」的意義，並以自己有著惡意為由婉拒，即便「上界」是一個有著惡意的世界，但只要能夠分辨「善惡」就能夠結識可以信任的朋友，建立與他人之間的羈絆。
重要的其實不是完全杜絕惡意，因為只要有慾望就會有善惡，就像是鵜鶘並不想吃掉靈魂，但為了生存還是必須這麼做。理想中的世界也許不會真實存在，但只要懂得分辨善惡，就可以維持心中的良善。
- 對於戰爭的反思
宮﨑駿以二戰作為《蒼鷺與少年》的背景，並以戴著皇冠、配戴刀劍的鸚鵡王喻為掠奪者，將塔主大舅父喻為統治者，將為了生存被迫傷害哇啦哇啦的鵜鶘比擬為上戰場的士兵，總總都意味著宮﨑駿對於「反戰」的思想。最後，下界因為鸚鵡王的破壞而分崩離析，就如同暗示著戰爭和侵略終究只會造成毀滅與死亡的結果。
- 對於生死的領悟
電影中「下界」代表著冥界的概念，但也不完全是死後的世界，我把它解讀成是生死之間的地方（因為活人也能夠在這裡生活，有點類似灰色地帶），往上走便是真人所在的「上界」，往下走便是死亡。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。