延續邰正宵「數字情歌王子」的稱號，姚若龍填詞〈一千零一夜〉打造華語金曲

文：梁岱琦

〈一千零一夜〉是個恆久的傳說，邰正宵與姚若龍將這傳說寫成了首流傳多年的歌曲，他們更以多年的合作，譜寫出不變的信任與默契。

其實是先有廣東版的〈愛的傳說〉，後才有國語版的〈一千零一夜〉。邰正宵記得那時想將收錄在廣東專輯《用情太深》裡的〈愛的傳說〉，重新製作成國語版，特別找了作詞人姚若龍來填詞。

接到這類已有「另一版」的歌詞邀約，姚若龍基本上覺得自己不會受到上一版歌詞的影響，「通常我接到95%的CASE都是先有曲再填詞，而DEMO裡已經有歌詞的狀況很多」。所以他已經養成刻意忽略原詞的創作習慣。

邰正宵雖想做個國語版，卻沒有具體的想法，直到姚若龍提出了〈一千零一夜〉這樣的TITLE，讓他眼睛一亮，「真的很謝謝他」，邰正宵說。

Photo Credit: 中央社 邰正宵

從〈九百九十九朵玫瑰〉到〈千紙鶴〉，邰正宵被冠上了「數字情歌王子」的稱號，姚若龍覺得，「歌手在市場上要樹立一個標誌，與其他人形成區隔，是非常不容易的一件事」。作為接續的專輯，他希望可以延續這個特色，鞏固歌手的市場，所以他為邰正宵想了〈一千零一夜〉這樣具有「數字」風格的歌名。

《一千零一夜》是阿拉伯名著《天方夜譚》的別名，說的是一名機智的王妃，為拯救全國女子的性命，每個晚上為國王講述一則奇幻故事的傳說；姚若龍所寫的歌詞也以說故事的方式，呼應《一千零一夜》原著的精神。

姚若龍覺得幫聽眾認識歌手，是專業填詞人的責任，所以他習慣在歌詞裡「架構場景、安排情節、設計對話」，讓歌手的個性、風格盡量立體飽滿。因為姚若龍的歌詞，像是在訴說個傳奇的故事，邰正宵特別在副歌裡安排了小朋友的合唱，感覺也像是在跟小朋友說故事般，延續歌詞的意境。

念書時，其實很怕數學的邰正宵，唱了這些與數字有關的情歌，成了「數字情歌王子」。他笑說，已經很多情歌王子了，能與別人有所區隔還不錯，而且唱了這些「數字情歌」後，發現數字可以與文學結合，「數學一點都不可怕了」。

因為唱紅了〈九百九十九朵玫瑰〉、〈千紙鶴〉到〈一千零一夜〉，某些主辦單位在邀請他演出時，會指定要演唱這三首加起來共「三千」的歌曲，讓邰正宵成了名符其實，集「三千」寵愛於一身的歌手。

Photo Credit: 中央社 邰正宵

對與姚若龍之間的合作，邰正宵不諱言彼此有著好默契，姚若龍每次寫來的歌詞，都極貼近他想要的風格；像近期姚若龍幫他寫的另一首歌詞，歌名就叫〈愛情除以離別〉，邰正宵忍不住讚賞，「他直到今天都還是很知道我」。

不過，姚若龍解釋，他並非刻意把數學代入邰正宵的歌中，純粹只是覺得除不盡這樣的概念很有意思，所以才寫了〈愛情除以離別〉這首歌。

邰正宵很喜歡與熟悉班底合作的那種安全感，尤其是台灣一塊做音樂、寫歌的夥伴們，姚若龍當然也在這名單內，「我不喜歡改人家的詞」。邰正宵說：「既然找他就是要他的創意。」

與姚若龍合作時，邰正宵盡量不更動他的文字。「如果要說我們的合作默契，應該就是信任吧」！姚若龍這麼形容他與邰正宵之間的關係，確實在他印象中，「這麼長時間的合作裡，他從來沒有要求我大幅修改過」。

而姚若龍也在邰正宵「文質彬彬、體貼深情」的形象下，盡量變換敘事角度，希望能為他的歌詞帶來新意。在姚若龍眼中，邰正宵是個很溫暖的人，「他會在某個寒冷的耶誕節，從國外發個訊息給你，無關工作，就只是個單純的問候或祝福」。

而幫邰正宵寫詞有個明顯不同於別人的地方，就是「安心感」，因為「累積了足夠的信任，可以比較專注的發展直覺產生的創意，不會有迷惘的感覺。所以和他合作的心情總是愉快的。」

無論外在環境如何變化，流行音樂市場如何改變，邰正宵永遠保持初心的熱忱，在姚若龍看來更覺珍貴，「他總是不停地努力創作，用心演唱，累積自己的作品。我會覺得他每次唱歌，不僅僅是唱給聽眾聽，更是獻給音樂之神的讚美詩」。

歌曲介紹

歌名：〈一千零一夜〉

作曲：邰正宵

作詞：姚若龍

演唱人：邰正宵

編曲：凃惠源

製作：邰正宵

收錄專輯：《一千零一夜》

出版時間：1995

出版公司：福茂唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：一千零一夜－信任與默契累積成的傳說

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航