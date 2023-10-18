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2023/10/18,
印太

從默默無聞的廚師到成為TikTok明星，如今受集團青睞在好萊塢開了她首間越南餐廳

從默默無聞的廚師到成為TikTok明星，如今受集團青睞在好萊塢開了她首間越南餐廳
今年7月，Tue Nguyen的餐廳Di Di在加州西好萊塢開業，她在餐廳外展示Di Di炒飯和生牛肉片。Photo Credit: GettyImages

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2020年3月，她以「Tway Da Bae」為名在網路上分享吃播、烹飪和和餐廳評論，隨著疫情大爆發，她的頻道吸引大量觀眾，一支介紹炒飯的TikTok影片，獲得超過130萬個讚，某次在切大蒜時不小心撞破玉手鐲的影片竟有650萬人觀看。隨著世界重新回到正軌，她也從螢幕跳回現實世界，圓夢在西好萊塢開了餐廳。如今在YouTube、TikTok和Instagram上有超過125萬粉絲的Nguyen，仍繼續在社群媒體上分享做菜。

2023年7月20日，位於洛杉磯西好萊塢的越南時尚餐廳「DiDi」盛大開幕，這間餐廳是年僅25歲的主廚Tue Nguyen與知名餐飲娛樂集團H.Wood合作的成果。

時間回到2018年，從烹飪學校畢業的Tue Nguyen還只是是比佛利山莊Spago餐廳的無薪員工，從中午到晚上無止盡地剝著豌豆和切洋蔥，當時20歲的Tue Nguyen現況讓父母相當失望，某一天，一位主廚甚至告訴她「我看不到你的潛力！」

2020年3月，她以「Tway Da Bae」為帳號名稱在網路上分享吃播、烹飪和和餐廳評論，隨著新冠肺炎疫情大爆發，她的頻道吸引了大量觀眾，第一支介紹簡單炒飯的TikTok影片，獲得超過130萬個讚，某次她在切大蒜時不小心撞破玉鐲，該影片竟有650萬人觀看。

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Photo Credit: GettyImages
Tue Nguyen疫情期間分享各種烹飪影片。

出生越南的Nguyen ，8歲時隨家人搬到加州奥克斯纳德（Oxnard），她對媒體分享，食物是「聯繫人們的一種方式」，而母親和繼父是啟發她廚藝的關鍵：

「我真的沒有學會如何做飯，直到我回顧成長的過程。這就是我媽媽做飯的味道。」

她表示，雖然有烹飪學校習得的知識，但挖掘越南飲食傳統時，才讓她真正掌握了美食。

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Photo Credit: GettyImages
憑著在疫情期間分享烹飪，Tue Nguyen成為TikTok上的明星。

隨著在社群媒體上的驚人表現，她在2021年受到H.Wood集團共同創辦人John Terzian和Brian Toll的注意，同年夏天，為實踐「透過食物與人們真正建立聯繫」，Nguyen在Terzian和Toll的餐廳Petite Taqueria舉辦快閃餐廳活動，首度將線上的影嚮力轉為實體。結果首戰成果豐碩，座位供不應求，而在見證Tue Nguyen的魅力後，H.Wood也提出合作計畫。

今年7月，位於洛杉磯西好萊塢越南餐廳「Dii Đi」正式開幕，「Dii Đi」是越南語「走吧」的意思。Nguyen 表示：「我想讓人們熟悉越南語措辭、越南語單詞」，「我常說『đi’』，像是『đi ăn』（去吃飯）、『đi chơi』（去玩）、『đi đi』（我們走）」，而餐廳外牆繪有一對兇猛的老虎，代表著她和父母生肖同為老虎的意義。

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Photo Credit: GettyImages
今年7月，Tue Nguyen的餐廳Di Di在加州西好萊塢開業，她在餐廳外展示她的Di Di炒飯和越南生牛肉片。

對於從一位TikTok明星轉戰餐廳，Nguyen在採訪中表示「感覺太超現實！」她也說到線上和到場支持的差別，因上門的顧客要「主動預訂、抽出時間」，因此餐廳所獲得的關注讓她非常感激。

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Photo Credit: GettyImages
隨著世界重新回到正常，年輕的廚師Tue Nguyen也從螢幕跳回現實世界，圓夢開了餐廳。

如今在YouTube、TikTok和Instagram有超過125萬粉絲的Nguyen，如今身份雖然多了餐廳經營者的角色，她仍繼續在社群媒體上分享做菜，只是差別在於網路上的烹飪容易上手，餐廳的餐飲會更加精緻，對於「DiDi」的定位，Nguyen表示：「我希望它成為一家越南餐廳，而不僅僅是提供河粉或越南三明治。」

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Photo Credit: GettyImages
即便已多了餐廳經營者的身份，Tue Nguyen依舊會在社群媒體上分享最愛的烹飪。

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參考資料

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核稿編輯：杜晉軒


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