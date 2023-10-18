【關鍵眼中盯】以色列和巴勒斯坦，誰比較像台灣？會這樣說的人都是意有所圖
我們想讓你知道的是
有些人第一時間就要挺以色列，有些人覺得要捍衛巴勒斯坦，另些人覺得另另些人被認知作戰，為此在網路上瘋狂筆戰。因為許多只接受二手資訊的人都有一個習慣，一旦發生事情就非得立刻選邊站，選完就要無條件支持到底，否則就是被騙，或是叛徒，卻不知道很多時候答案可能是「兩方都壞」。
不分黨派色彩，台灣人很喜歡拿自己跟別的國家比，比日本比香港比烏克蘭，比交通比禮貌比地緣政治，有些確實能對比，更多則不甚準確，而這個比較的習慣在2023年以巴衝突裡徹底走鐘，到最後甚至變得可笑。
以色列和巴勒斯坦，誰比較像台灣？
10月7日清晨哈瑪斯向以色列境內發射5000枚導彈後，第一時間許多台灣短視的意見領袖，開始將被攻擊的以色列比作台灣，從軍事服貿認知作戰等等角度切入。論述基本上就是：台灣的狀況就像以色列，所以他們這樣，我們就要這樣，不該那樣。
畢竟對大部分不關心國際事務的人來說，他們對加薩走廊記憶就只有10月7日的飛彈，加上相較於親以色列的所謂西方媒體，中俄刻意站在對立面支持巴勒斯坦的行為，讓許多深信「敵人的朋友就是敵人」的人，有了很輕鬆的選邊站依據。
只是過了幾天，以色列開始反攻，砲彈落入另一方的民頭上，巴勒斯坦境內最窮困窘迫的一面被展現在世人（與台灣人）眼前，那些願意多研究一點的，也發現今日衝突的起源，其實肇因於以色列人占地、資源掌控，以及像是「聖經叫我要在這裡建國」這類更多剪不斷理還亂的歷史因素。
突然，巴勒斯坦變得比較像受害者，這時候有些人開始將台灣與巴勒斯坦比，講到被欺壓，過往被國際社會的打壓，2019年跟台灣一起被消失在倫敦政經學院地球儀上的狀況。
於是一部分人開始同情巴勒斯坦，而台灣的狀況就像巴勒斯坦，所以他們這樣，我們就要這樣，不該那樣。另外那些還想著中國這次站邊的人，繼續為以色列話聲，同時有意無意忽略中國與以色列一直以來的緊密合作。
每個答案都是片面，說的人皆意有所圖
有些人如此容易被帶風向，而且還要幾天內髮夾彎的原因，外在就是沒有靠自己深入了解國際事務的習慣，只想用各種意見領袖網紅網美灌養刪減後的閹割資訊。
那些有心人士人在選擇論述立場時，通常只會挑最好懂、最有利自己人設或國族政治設定的說法。群眾聽久了，一個和主流意見與真實世界完全不同的世界地圖，就被刻畫在台灣人腦海中，上癮之後，一樣樣國際事件就能輕易變成意見領袖用來輔助自己倡議的工具。
另個真正核心的問題，是很多人——就和看電影影集的習慣類似——發生事件時，第一個想到的就是先確認誰是好人誰是壞人。一旦確認哪方是好人（理由可能是正義民主之師，或因為同被惡霸欺負），邏輯便推演至因為台灣（還有他們自己）也是好人，好人就該支持好人，一起討厭詆毀壞人。
只是國際關係從來就不是那麼非黑即白的事，政治也不是，甚至許多劇也不是，每件事會發生背後都有複雜脈絡，都是各方私心角力的結果。但這樣方方面面分析檢討實在太辛苦了，多數人只想找個「好人」來寄託支持的心靈，這樣才看得懂這部電影……我是說國際事件。
就像我媽昨天問我，現在又有以色列有黎巴嫩有巴基斯坦還巴勒斯坦，好複雜，裡面到底誰才是壞人？
「每個都是壞人」我回答。
國際政治、國內政治、地方政治，「每個都是壞人」其實是大部分問題的答案，但有多少人能夠接受這個事情，在不知道誰可以百分百信任之下睡個好覺？
所以有些人第一時間就要挺以色列，有些人之後覺得要捍衛巴勒斯坦，另些人覺得另另些人被認知作戰，為此在網路上瘋狂筆戰。因為對他們來說，一旦發生事情就非得要立刻選邊站，而且選了就要無條件的支持到底，否則就是被騙，或是叛徒。
我這幾天都在思考，那些說以色列巴勒斯坦哪個像是台灣的，不知可曾想過這一切衝突的緣起，其實都是早期英美等國粗暴上下其手的結果，當現實變成「因西方國家干預破壞和平導致衝突」這種類中共式的論述時，他們確定還可以拿以巴衝突來比擬台灣狀況嗎？
以巴衝突的理由和台海不同，美國挺以色列的理由和挺台灣不同，中國在這場紛爭選邊站的考量和對台灣的考量也不同，加薩走廊的地緣與台灣海峽和島鏈更不同，在完全不一樣的背景下，硬要去脈絡的把兩國紛爭套用到台海之上，只會讓台灣人的思維背離國際現實，甚至在關鍵時刻下錯決定，造成真正的災禍。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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