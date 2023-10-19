以巴衝突推薦書單：《巴勒斯坦之殤》補充阿拉伯視角的當代史、《黑土》解析仇恨猶太人的土壤結構

文：麟左馬

台灣最大電子書城讀墨，列出站內的以巴衝突書單。我讀了五本，也曾經為四本寫過推薦。不是區域衝突專家，但有些資訊可以彙整與分享。

近日爆發的以巴衝突和仍然持續中的俄國侵烏戰爭相當不同，台灣人熟知的台海危機，處境也沒什麼可比性。我們常常需要站在同情某一方的立場，否則很難理解一場戰爭。若說是共產大國想要恢復往日勢力範圍，生活在民主社會的人就能輕易同理烏克蘭或台灣。

但以巴衝突，最難的就是指名誰是好人、誰是壞人。

雙方都遭受過人道罪，雙方也都犯下過人道罪。只願擁護純真善良、討伐暴力邪惡，會變成抓下去各打五十大板。

理解巴勒斯坦的處境如何走到今天這步，《巴勒斯坦之殤》是最推薦的深度閱讀。先講，不好讀。但我們都需要補充一點阿拉伯立場的巴勒斯坦當代史。

鄂圖曼土耳其帝國解裂後，整個地中海東岸成為英國託管地，巴勒斯坦地區的當代史，以及猶太移民跟阿拉伯居民的正面衝突從此展開。

至於猶太人所遭的罪，即便有這麼多的認知與討論，截至目前深度最佳的辨析，我認為還是《黑土》。這本不是貼著歐洲猶太人的二戰經歷所寫，而是環繞從納粹到蘇聯對猶太人的敵意如何成為具針對性的種族屠滅行動，解析培育仇恨的土壤結構。

猶太人與吉普賽人，在歐洲歷史裡，一直是不配成為民族國家的離散人群，生活方式也不見容於以基督宗教為主體的歐洲文明。被歧視是他們的命運，就算不從娘胎裡帶來，也會在文化裡被浸潤。他們是無庸置疑的苦主，不只在當代史裡。

巴勒斯坦跟以色列這兩撥人幹嘛不好好住在同一塊土地上呢？就不用開槍開砲了。能夠不發火砲、只親熱打炮，族群自然融合，多好？

《諸神的起源》是這篇推書文裡頭，最容易讀的一本。對西亞或歷史比較不了解的人，這本讀起來尤其輕鬆，但收穫甚豐，是非常划算的閱讀選擇。

世界三大宗教裡，有兩個源自西亞，而其中兩組宗教造成了以巴衝突的遠因。不理解宗教的本身，只探究這兩個宗教，將會很難理解亞伯拉罕三教，不管是阿拉還是耶和華，或者雅威，明明信的都是同一個神，為什麼要這麼血腥相殘？

猶太教作為世界上第一個一神教，在這本書裡有非常深刻的剖析，以及與二元論、多神教之間的比較。

但若不論宗教本身，而是論個別宗教的發展，從猶大王國到巴勒斯坦地區，以至今日的以色列國，都無法繞開三教聖城—耶路撒冷。這也是以色列所有爭端的最尖銳處，以及在所有英國託管地裡，巴勒斯坦雀屏中選的理由。一群向心力極強的浪人要復國，不想建立在曾經的猶大王國上嗎？

《耶路撒冷三千年》記載發生在這座城市的所有宗教起源與競合。神聖與血腥並茂，成為這座城市反覆的命運，也不管耶路撒冷願不願意。

雖然知名政治學家杭亭頓（Samuel P. Huntington）在《文明衝突與世界秩序的重建》中表示：「伊斯蘭教有血腥的邊界。」在歷史與實務上，整個西亞的確展露出這個傾向，但中亞斯坦國家與東南亞的印尼卻沒有這麼慘烈的宗教衝突。政教合一的傾向的確容易造成排外的權力結構，但這真的是伊斯蘭教義問題嗎？

《古蘭似海》是一本溫柔似海的書，它最最珍貴之處在理解，理解與自己全然相異的他者，不要以自己的既有認知來批判，而是承認對方是一個完整而健全的系統，值得從頭學習。

作者是外貌與背景都非常白的美國女記者，進入阿拉伯世界向《古蘭經》學者、教士，以及實踐者求教，拷問《古蘭經》的真義，同時把《古蘭經》裡，屬於傳統主義、屬於阿拉伯風俗、屬於教士解經、屬於政策拘令的誤解都剝開，想找出伊斯蘭究竟是什麼。答案肯定不是一把阿拉伯彎刀，沒有那麼血腥。

最後推薦鄂蘭（Hannah Arendt）的《平庸之惡》。雖然以耶路撒冷大審為主，但平庸之惡本就不是某個種族或文明身上才有的特質，而是人類身上都能起出，把其他人非人化的傾向。即便書中的納粹換成以色列政府、猶太人換成巴勒斯坦圍籬內的居民，情境也有共通之處。

讀完這六本，腦子跟情緒都會辛苦，建議不需要都讀。開這份書單，只是讓想找出某個面向來深入理解的人，有個起頭，找出從哪裡下手。

希望在我們讀這些書的同時，以色列的決定不是剷除所有加薩走廊的反抗者，直接把加薩走廊納入領土。那是最血腥，但長期來說可能達成最大穩定與繁榮，甚至最低人命犧牲的做法。

以剷除以色列為目標的哈瑪斯政權固然暴戾，但巴勒斯坦居民也是阿拉伯世界的棄民。整個阿拉伯世界對他們沒有伸出過真正的援手，讓他們淪為生活在高壓下，不斷肉身衝撞以色列，給猶太人帶來困擾的一群人。

巴勒斯坦，在阿拉伯世界裡的分工，是仇恨。以至於從內在到外在都無法前進，才會選擇哈瑪斯這樣的政權，把目光放在消滅敵人，而非改善人民生活。可惡、可悲、亦可憫。至於哈瑪斯攻擊背後提供武器的，又是另一個故事了，不在這份書單的討論之列。

閱讀愉快，但不太愉快也是對的，畢竟這份書單非常沉重。

本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此

原標題：以巴衝突 深度閱讀推薦

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺