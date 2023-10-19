以巴衝突推薦書單：《巴勒斯坦之殤》補充阿拉伯視角的當代史、《黑土》解析仇恨猶太人的土壤結構
我們想讓你知道的是
讀完這六本，腦子跟情緒都會辛苦，建議不需要都讀。開這份書單，只是讓想找出某個面向來深入理解的人，有個起頭，找出從哪裡下手。
文：麟左馬
台灣最大電子書城讀墨，列出站內的以巴衝突書單。我讀了五本，也曾經為四本寫過推薦。不是區域衝突專家，但有些資訊可以彙整與分享。
近日爆發的以巴衝突和仍然持續中的俄國侵烏戰爭相當不同，台灣人熟知的台海危機，處境也沒什麼可比性。我們常常需要站在同情某一方的立場，否則很難理解一場戰爭。若說是共產大國想要恢復往日勢力範圍，生活在民主社會的人就能輕易同理烏克蘭或台灣。
但以巴衝突，最難的就是指名誰是好人、誰是壞人。
雙方都遭受過人道罪，雙方也都犯下過人道罪。只願擁護純真善良、討伐暴力邪惡，會變成抓下去各打五十大板。
理解巴勒斯坦的處境如何走到今天這步，《巴勒斯坦之殤》是最推薦的深度閱讀。先講，不好讀。但我們都需要補充一點阿拉伯立場的巴勒斯坦當代史。
鄂圖曼土耳其帝國解裂後，整個地中海東岸成為英國託管地，巴勒斯坦地區的當代史，以及猶太移民跟阿拉伯居民的正面衝突從此展開。
至於猶太人所遭的罪，即便有這麼多的認知與討論，截至目前深度最佳的辨析，我認為還是《黑土》。這本不是貼著歐洲猶太人的二戰經歷所寫，而是環繞從納粹到蘇聯對猶太人的敵意如何成為具針對性的種族屠滅行動，解析培育仇恨的土壤結構。
猶太人與吉普賽人，在歐洲歷史裡，一直是不配成為民族國家的離散人群，生活方式也不見容於以基督宗教為主體的歐洲文明。被歧視是他們的命運，就算不從娘胎裡帶來，也會在文化裡被浸潤。他們是無庸置疑的苦主，不只在當代史裡。
巴勒斯坦跟以色列這兩撥人幹嘛不好好住在同一塊土地上呢？就不用開槍開砲了。能夠不發火砲、只親熱打炮，族群自然融合，多好？
《諸神的起源》是這篇推書文裡頭，最容易讀的一本。對西亞或歷史比較不了解的人，這本讀起來尤其輕鬆，但收穫甚豐，是非常划算的閱讀選擇。
世界三大宗教裡，有兩個源自西亞，而其中兩組宗教造成了以巴衝突的遠因。不理解宗教的本身，只探究這兩個宗教，將會很難理解亞伯拉罕三教，不管是阿拉還是耶和華，或者雅威，明明信的都是同一個神，為什麼要這麼血腥相殘？
猶太教作為世界上第一個一神教，在這本書裡有非常深刻的剖析，以及與二元論、多神教之間的比較。
但若不論宗教本身，而是論個別宗教的發展，從猶大王國到巴勒斯坦地區，以至今日的以色列國，都無法繞開三教聖城—耶路撒冷。這也是以色列所有爭端的最尖銳處，以及在所有英國託管地裡，巴勒斯坦雀屏中選的理由。一群向心力極強的浪人要復國，不想建立在曾經的猶大王國上嗎？
《耶路撒冷三千年》記載發生在這座城市的所有宗教起源與競合。神聖與血腥並茂，成為這座城市反覆的命運，也不管耶路撒冷願不願意。
雖然知名政治學家杭亭頓（Samuel P. Huntington）在《文明衝突與世界秩序的重建》中表示：「伊斯蘭教有血腥的邊界。」在歷史與實務上，整個西亞的確展露出這個傾向，但中亞斯坦國家與東南亞的印尼卻沒有這麼慘烈的宗教衝突。政教合一的傾向的確容易造成排外的權力結構，但這真的是伊斯蘭教義問題嗎？
《古蘭似海》是一本溫柔似海的書，它最最珍貴之處在理解，理解與自己全然相異的他者，不要以自己的既有認知來批判，而是承認對方是一個完整而健全的系統，值得從頭學習。
作者是外貌與背景都非常白的美國女記者，進入阿拉伯世界向《古蘭經》學者、教士，以及實踐者求教，拷問《古蘭經》的真義，同時把《古蘭經》裡，屬於傳統主義、屬於阿拉伯風俗、屬於教士解經、屬於政策拘令的誤解都剝開，想找出伊斯蘭究竟是什麼。答案肯定不是一把阿拉伯彎刀，沒有那麼血腥。
最後推薦鄂蘭（Hannah Arendt）的《平庸之惡》。雖然以耶路撒冷大審為主，但平庸之惡本就不是某個種族或文明身上才有的特質，而是人類身上都能起出，把其他人非人化的傾向。即便書中的納粹換成以色列政府、猶太人換成巴勒斯坦圍籬內的居民，情境也有共通之處。
讀完這六本，腦子跟情緒都會辛苦，建議不需要都讀。開這份書單，只是讓想找出某個面向來深入理解的人，有個起頭，找出從哪裡下手。
希望在我們讀這些書的同時，以色列的決定不是剷除所有加薩走廊的反抗者，直接把加薩走廊納入領土。那是最血腥，但長期來說可能達成最大穩定與繁榮，甚至最低人命犧牲的做法。
以剷除以色列為目標的哈瑪斯政權固然暴戾，但巴勒斯坦居民也是阿拉伯世界的棄民。整個阿拉伯世界對他們沒有伸出過真正的援手，讓他們淪為生活在高壓下，不斷肉身衝撞以色列，給猶太人帶來困擾的一群人。
巴勒斯坦，在阿拉伯世界裡的分工，是仇恨。以至於從內在到外在都無法前進，才會選擇哈瑪斯這樣的政權，把目光放在消滅敵人，而非改善人民生活。可惡、可悲、亦可憫。至於哈瑪斯攻擊背後提供武器的，又是另一個故事了，不在這份書單的討論之列。
閱讀愉快，但不太愉快也是對的，畢竟這份書單非常沉重。
本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此
原標題：以巴衝突 深度閱讀推薦
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/