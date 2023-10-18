長榮「迎賓詩卡」爭議：利用乘客對空服員的遐想，刻意造成曖昧情感，難道不是航空公司計畫的效果嗎？

航空公司販賣的是感情還是遐想？

日前長榮航空在長途線的商務艙發放寫著詩句的「迎賓詩卡」，由於卡片上的文字「天氣晴朗時見個面吧」，易造成誤會又要空服員在卡片上署名，引發多位乘客誤認是空服員表示好感而表態想當朋友，造成空服員的困擾，因此決議發起「拒簽曖昧詩卡行動」，要求長榮立即停止將空服員情感當作行銷手段。

看到這則新聞時，腦中自動浮現的畫面是穿著制服的「空姐」將卡片交到男性乘客手中，後來想到空服員中也有男性，而乘客中也有女性。一開始的直覺反應是對性別角色的刻板印象，可是利用乘客對空服員職業的遐想，刻意造成某種曖昧的情感，難道不是航空公司的計畫中的嗎？

何謂「以人為本的服務」

長榮說這是增進「服務以人為本」的思考與素養，我想起採訪過建設公司或金融機構幾乎都會強調「以人為本的服務」，總覺得這只是嘴巴喊出的口號，或許是跟風隨手寫下的文案，真正將其具體表現在「服務」上的企業似乎不多，無法確認長榮航空是在空服員反彈前就將其定位為以人為本的服務，而不是事後化解尷尬的說詞。

搜尋「何謂以人為本的服務？」，會得到以下空泛的文字：「以人為本的服務是一種理念，旨在確保服務提供者將客戶或使用者的需求、期望和幸福放在首位，並通過關懷、尊重和個性化的方式來提供服務。」

因此，即使認定長榮刻意販賣情感——為了提供商務艙乘客情感上的需求，特別邀請詩人林婉瑜合作寫下三首詩，並要求空服員簽署名字而成為個別化的服務——，也不算是對他們的誤會吧！

若是男性空服員將卡片交到女性乘客的手中會不會反倒像是一種騷擾？雖然這麼說或許又更加強性別的偏見。由於桃園市空服員職業工會提到，「應停止利用林婉瑜作品傷害職場女性情感」，讓人不禁懷疑只有女性空服員需要發迎賓卡。

對空服員的遐想

搭乘飛機時通常是旅行中的一部分，乘客大多處於與日常生活不同的狀態，在環境改變下會使情感更加開放和敏感，容易與其他乘客或空服員產生連結，更有許多小說或戲劇以此為題材。