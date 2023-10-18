台積電不進駐龍潭園區三期，桃市府：協助用地取得困難，經濟部：最先進製程留台不變
我們想讓你知道的是
桃園市政府對此則發布新聞稿表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，桃園市政府則是協助用地取得，而不可諱言，用地取得也是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中，表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識。
（中央社）台積電昨（17）日表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。不過，台積電維持過去擴廠步調，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」與科管局、台積電3方代表日前進行會談，自救會會後於臉書發文指出，台積電決定放棄設廠計畫。消息一出引發各界關注。
台積電昨日表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。
台積電指出，經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
龍潭園區擴建計畫基地位於桃園市龍潭區，原先規劃土地共158.59公頃，計劃供2奈米（暨以下）技術的研發與量產進駐，估計將提供約5900個就業機會，創造平均年產值約新台幣6000億至6500億元。
桃市府：協助用地取得是過程中最大困難
桃園市政府對此則發布新聞稿表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，桃園市政府則是協助用地取得，而不可諱言，用地取得也是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中，表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識。
桃市府說，市府將會持續配合竹科管理局，爭取包括台積電在內的各家企業進駐桃園，在維護居民權益的同時，盡一切努力將台積電現階段考量不進駐的因素排除，也會積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，尋找各種可能性，讓台積電設廠桃園的計畫持續進行。
經濟部：最先進製程留台不變，政府願全力協助
（中央社）台積電表態不再考慮進駐龍潭園區三期，經濟部表示，台積電最先進製程和最主要產能留在台灣方向不變，也與相關業者密切聯繫，不管在哪個縣市，全力支持先進製程留在台灣。
竹科管理局辦理龍潭科學園區三期擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。台積電昨日表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，後續將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
經濟部表示，台積電的最先進製程、最主要產能留在台灣方向不變，從經濟部立場來說，都跟相關業者保持密切聯繫，協助投資落地、創造就業。
經濟部認為，半導體產業對於台灣有高度戰略意義，採取全力支持態度，不管在哪個縣市，重點是要把先進製程留在台灣，「如果業者表達意願，我們也會協助尋找各個不同的可能性」。
（中央社）台積電決定不進駐龍潭園區三期。經濟部長王美花昨日表示，對於台積電未來的擴廠，如果有需要，政府一定會來協助，包括在協尋土地上、相關水電的協助，一定全力配合台積電。
台積電經內部評估，昨日決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。台積電為維持過去擴廠步調，將持續與竹科管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
立法院會昨日繼續對行政院長陳建仁施政報告進行質詢，相關部會首長也列席備詢。王美花在會前受訪表示，對於台積電未來的擴廠，如果有需要，政府一定會來協助，包括在協尋土地上、相關水電的協助，一定全力配合台積電。而台積電也表明，先進製程及最主要的產能都會留在台灣。
國科會：中南部有地供業者進駐
（中央社）台積電昨日宣布不進駐龍潭園區三期，將續評估適合建廠用地。國科會表示，會與地方政府及跨部會合作，協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，且中部、南部也有規劃半導體產業用地可供進駐。
竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」與科管局、台積電3方代表日前進行會談，自救會會後於臉書發文指出，台積電決定放棄設廠計畫。
台積電昨日表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事；經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。
為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
對此，國科會表示，為因應產業發展及規劃未來用地需求，將與地方政府及跨部會合作，持續提供優質產業環境，積極協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，並帶動國內相關供應鏈。
針對中、南部是否仍有地可供建廠，國科會進一步指出，中部及南部均有規劃半導體產業用地，包括已奉行政院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，都可容納半導體產業進駐。
陳其邁：機會是給準備好的人
（中央社）台積電龍潭擴建計畫生變，國發會主委龔明鑫昨天表示，就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都有機會。高雄市長陳其邁昨日說，高雄有充足的水電和土地，機會是留給準備好的人。
台積電龍潭擴建計畫恐因當地民眾抗議而生變，龔明鑫昨天在立法院答詢表示，就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都還有機會，政府一定會提供協助。
陳其邁昨日下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到高雄會否爭取台積電到高雄擴廠，陳其邁說，機會是留給準備好的人，高雄有充足的水電跟土地，也配合台積電產業鏈布局調整，另外高雄也還有其他產業園區。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。