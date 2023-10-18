開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/18,
商業

台積電不進駐龍潭園區三期，桃市府：協助用地取得困難，經濟部：最先進製程留台不變

台積電不進駐龍潭園區三期，桃市府：協助用地取得困難，經濟部：最先進製程留台不變
台積電新竹總部｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

桃園市政府對此則發布新聞稿表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，桃園市政府則是協助用地取得，而不可諱言，用地取得也是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中，表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識。

（中央社）台積電昨（17）日表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。不過，台積電維持過去擴廠步調，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」與科管局、台積電3方代表日前進行會談，自救會會後於臉書發文指出，台積電決定放棄設廠計畫。消息一出引發各界關注。

台積電昨日表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

台積電指出，經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

龍潭園區擴建計畫基地位於桃園市龍潭區，原先規劃土地共158.59公頃，計劃供2奈米（暨以下）技術的研發與量產進駐，估計將提供約5900個就業機會，創造平均年產值約新台幣6000億至6500億元。

桃市府：協助用地取得是過程中最大困難

桃園市政府對此則發布新聞稿表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，桃園市政府則是協助用地取得，而不可諱言，用地取得也是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中，表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識。

桃市府說，市府將會持續配合竹科管理局，爭取包括台積電在內的各家企業進駐桃園，在維護居民權益的同時，盡一切努力將台積電現階段考量不進駐的因素排除，也會積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，尋找各種可能性，讓台積電設廠桃園的計畫持續進行。

經濟部：最先進製程留台不變，政府願全力協助

（中央社）台積電表態不再考慮進駐龍潭園區三期，經濟部表示，台積電最先進製程和最主要產能留在台灣方向不變，也與相關業者密切聯繫，不管在哪個縣市，全力支持先進製程留在台灣。

竹科管理局辦理龍潭科學園區三期擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。台積電昨日表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，後續將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

經濟部表示，台積電的最先進製程、最主要產能留在台灣方向不變，從經濟部立場來說，都跟相關業者保持密切聯繫，協助投資落地、創造就業。

經濟部認為，半導體產業對於台灣有高度戰略意義，採取全力支持態度，不管在哪個縣市，重點是要把先進製程留在台灣，「如果業者表達意願，我們也會協助尋找各個不同的可能性」。

（中央社）台積電決定不進駐龍潭園區三期。經濟部長王美花昨日表示，對於台積電未來的擴廠，如果有需要，政府一定會來協助，包括在協尋土地上、相關水電的協助，一定全力配合台積電。

台積電經內部評估，昨日決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。台積電為維持過去擴廠步調，將持續與竹科管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

立法院會昨日繼續對行政院長陳建仁施政報告進行質詢，相關部會首長也列席備詢。王美花在會前受訪表示，對於台積電未來的擴廠，如果有需要，政府一定會來協助，包括在協尋土地上、相關水電的協助，一定全力配合台積電。而台積電也表明，先進製程及最主要的產能都會留在台灣。

國科會：中南部有地供業者進駐

（中央社）台積電昨日宣布不進駐龍潭園區三期，將續評估適合建廠用地。國科會表示，會與地方政府及跨部會合作，協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，且中部、南部也有規劃半導體產業用地可供進駐。

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」與科管局、台積電3方代表日前進行會談，自救會會後於臉書發文指出，台積電決定放棄設廠計畫。

台積電昨日表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事；經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。

為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

對此，國科會表示，為因應產業發展及規劃未來用地需求，將與地方政府及跨部會合作，持續提供優質產業環境，積極協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，並帶動國內相關供應鏈。

針對中、南部是否仍有地可供建廠，國科會進一步指出，中部及南部均有規劃半導體產業用地，包括已奉行政院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，都可容納半導體產業進駐。

陳其邁：機會是給準備好的人

（中央社）台積電龍潭擴建計畫生變，國發會主委龔明鑫昨天表示，就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都有機會。高雄市長陳其邁昨日說，高雄有充足的水電和土地，機會是留給準備好的人。

台積電龍潭擴建計畫恐因當地民眾抗議而生變，龔明鑫昨天在立法院答詢表示，就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都還有機會，政府一定會提供協助。

陳其邁昨日下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到高雄會否爭取台積電到高雄擴廠，陳其邁說，機會是留給準備好的人，高雄有充足的水電跟土地，也配合台積電產業鏈布局調整，另外高雄也還有其他產業園區。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。