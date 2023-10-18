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2023/10/18,
美加

20位共和黨議員杯葛，美眾院否決川普盟友喬登出任議長

20位共和黨議員杯葛，美眾院否決川普盟友喬登出任議長
美國共和黨聯邦眾議員喬登｜Photo Credit: GettyImages

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現年59歲、屬保守強硬派的喬登並非共和黨人議長首選，他是在眾院多數黨領袖史卡利塞12日因未能爭取到足夠支持而退選後，才得以出線。另有一部分反對勢力，則是因為不滿共和黨極右派罷免前眾議院議長麥卡錫，或不當對待史卡利塞，才進而杯葛喬登。

20共和黨拒挺，眾院首輪投票否決川普盟友喬登任議長

（中央社）美國共和黨控制的聯邦眾議院，今天（當地時間17日）在首輪投票中否決由前總統川普（Donald Trump）盟友喬登（Jim Jordan）出任眾院議長，加深前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後已癱瘓華府兩週的僵局。

《法新社》報導，由於20名共和黨議員與民主黨聯手，共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登未能取得當選門檻的過半票數。

自麥卡錫3日遭共和黨內一小群極右派成功發動罷免拉下台後，眾院就處於停擺狀態，無法通過法案，因應迫在眉睫的政府關門危機和中東戰爭。

這一小群極右派多屬喬登的支持者。上週更多的喬登支持者又成功讓共和黨原擬推出的路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）知難而退，放棄角逐議長。

喬登是權力極大的司法委員會主席，他在第二輪投票還有一次機會，盟友期待他最終能當選。

共和黨眾議員史考特（Austin Scott）告訴《福斯新聞》（Fox News）頻道：「如果要舉行數輪投票，我也鼓勵人們不要驚訝。」

「我的意思是，過去幾年，每位議長在首輪投票同黨總有一些人不支持他們。」

聯邦眾院議長是美國總統出缺時僅次於副總統的第二順位繼任者。

由於共和黨在眾院席次僅擁有些微優勢，民主黨又一致支持他們推出的人選，喬登每輪投票頂多只能失去3、4名同黨議員支持。

根據《今日美國報》（USA Today）整理，435席眾議院的過半門檻為218票，但因已有2席議員懸缺，目前眾院剩433席，共和黨221席、民主黨212席。眾院議長當選門檻為簡單過半票數，因此全員到齊時需217票。兩週前罷免麥卡錫表決時有7人未投，最後216票贊成、210票反對而通過罷免。

川普盟友喬登拉攏反對派未果，美眾院議長續難產

美國前總統川普的盟友、共和黨眾議員喬登因20位黨內同志杯葛，今天在眾院議長首輪投票敗北。由於尚未能拉攏足夠支持，喬登稍早宣布第2輪投票延至翌日。

美國聯邦眾議院議長一職空缺進入第15天，在20名共和黨人跑票、民主黨人全體支持非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）下，共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登今天在首輪投票僅獲200票，未達217票當選門檻。

首輪投票後的近4小時，喬登持續試圖遊說拉攏反對派，但未見顯著成效。美國《有線電視新聞網》（CNN）引述知情人士表示，若喬登在目前情況下堅持舉行多輪表決，反對票數只會有增無減。

喬登傍晚宣布，第2輪投票將延至美東時間18日上午11時（台北時間18日晚間11時）舉行。

現年59歲、屬保守強硬派的喬登並非共和黨人議長首選，他是在眾院多數黨領袖史卡利塞12日因未能爭取到足夠支持而退選後，才得以出線。

根據《紐約時報》（The New York Times），部分反對喬登的共和黨議員，是來自偏藍選區，部分人則是憂心喬登若當選議長，極右派的他恐大幅刪減政府預算，包括軍事預算，甚至導致聯邦政府關門。

報導指出，另有一部分反對勢力，則是因為不滿共和黨極右派罷免前眾議院議長麥卡錫，或不當對待史卡利塞，才進而杯葛喬登。

共和黨籍的眾院「台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）就是其中一位。

狄亞士巴拉特是史卡利塞擁護者，他今天把票投給未參選的史卡利塞。狄亞士巴拉特受訪表示，他願意投票支持擔任議長的共和黨人有很多，但暗示喬登並不在內；他強調，自己不會接受施壓或脅迫。

共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）則告訴《美國廣播公司新聞網》（ABC News），他之所以杯葛喬登，是因為擔心烏克蘭預算案、試圖推翻選舉結果作為。他表示，希望看到喬登承諾會支持援烏預算，並承認川普輸掉2020年大選。

麥卡錫今年1月歷經4天15輪投票，才成功當選眾議院議長，那是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾院議長選舉。

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核稿編輯：翁世航


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