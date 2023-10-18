中國「一帶一路」倡議：躊躇不前的肯亞鐵路，連結東非各國的宏偉藍圖似已「脫軌」
我們想讓你知道的是
截至2022年6月底的政府數據顯示，中國是肯亞第三大外部債權國，佔該國債務的19.4%。肯亞經濟學指出：「現在，肯亞的債務狀況相當沉重。」肯亞明年6月必須償還一筆20億美元的國際債券，「人們還覺得，這些錢並沒有全部用於修建鐵路。」肯亞等國與中國簽訂協議的不透明性，引起了本國民眾和國外批評人士的關注。
在肯亞，由中國承建的第一段鐵路曾於2017年大張旗鼓地開通，但在兩年後，其鐵軌建設在該國中部中斷，將該國與東非其他內陸國家連接起來的宏偉藍圖似乎也已「脫軌」。
這意味著該項目在現階段並沒有帶來預期的那麼多資金，而肯亞還得償還總額約 47億美元（39億英鎊）、主要來自中國銀行的貸款。
然而，當奈洛比的席歐基茂（Syokimau）鐵路總站迎來了當天的最後一班車，旅客們從一列約12節車廂的擁擠列車湧下車時，你很難相信肯亞的這條標凖軌鐵路並不成功。
這些旅客從470公里（290 英里）外的印度洋港口城市蒙巴薩，一路不用換乘便來到了首都。
「這太棒了。」53歲的乘客寶琳・埃切薩（Pauline Echesa）告訴我。她說，由於鐵路穿越國家公園，四個半小時的旅程還能讓她沿途觀賞野生動物。
一位30歲的乘客則認為這趟旅程有點累，她說座位不是很舒服，但與從沿海地區出發的其他旅行方式相比，乘火車為她節省了不少錢。
毫無疑問，這趟列車的客運方面業務表現良好，經常客滿，但問題在於其無法獨立償還貸款——而且這也本不是其目標。
這一重擔落在了貨運方面——將抵達蒙巴薩港的集裝箱運往內陸。按照計劃，這些集裝箱將運往烏干達、盧安達和剛果民主共和國。
問題是，這些集裝箱只能通過這條鐵路最遠運抵肯亞小鎮奈瓦沙（Naivasha），這裏距離奈洛比120公里，但距離烏干達邊境仍然很遠。然後，大多數貨運列車都空車返回蒙巴薩，潛在收入損失巨大。
「繼續實施該項目將更有成效。」肯亞交通部內閣秘書基普丘巴・穆爾科曼（Kipchumba Murkomen）告訴BBC。「但融資問題實際上是我們面臨的挑戰。」
他說，在即將於中國舉行的「一帶一路」峰會期間，肯亞政府將探討鐵路剩餘部分建設的融資方案。
中國於2013年發起規模龐大的「一帶一路」項目，其遍布全球，顯著改變了非洲的基礎設施格局。
但是，隨著中國不斷削減資金投入，非洲國家面臨債務不斷增加的現實，在某些情況下，這些債務可能會破壞其經濟穩定。因此，該倡議的未來成為人們爭論的焦點。
美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）認為，「一帶一路」的一些投資涉及不透明的招標程序，並要求使用中國公司，導致成本膨脹，在某些情況下導致項目取消和政治上的反彈。
尼日利亞前央行副行長金斯利・莫哈魯（Kingsley Moghalu）說，影響中國經濟的內部問題也導致資金大幅減少。
「過去幾年，整個非洲大陸的資金投入不超過20億美元。」他說道。據他估計，這比十年前的100億至200億美元有很大下降。
肯亞的標凖軌鐵路工程就是受影響的項目之一。
但穆爾科曼說，肯亞對各種選擇持開放態度： 「我們有中國私營行業的參與者表示，只要我們能就他們如何收回資金進行對話，他們願意投入自己的資源。」
他解釋說，其中一種可能是設立寬限期，允許該國首先償還為已完工鐵路段提供的貸款。
承認政府正在尋求更多資金可能會讓許多肯亞人感到不快，因為自魯托（William Ruto）總統一年前上任以來，他們已經因總統提出的增稅政策而感到不滿。
肯亞人擔心債務償還會對國家經濟造成巨大壓力。截至2022年6月底的政府數據顯示，中國是肯亞第三大外部債權國，佔該國債務的19.4%。
肯亞經濟學家肯・吉欽加（Ken Gichinga）說：「現在，肯亞的債務狀況相當沉重。」他解釋說，肯亞明年6月必須償還一筆20億美元的國際債券。
「人們還覺得，這些錢並沒有全部用於修建鐵路。」吉欽加說。
肯亞等國與中國簽訂協議的不透明性引起了本國民眾和國外批評人士的關注。
外交關係協會的評估報告指出，貸款條款很少公開，而且「由於中國拒絕加入由主要官方債權人組成的巴黎俱樂部」，中國的銀行也就免受設定貸款利率上限或共享信息的壓力。
評估得出結論，這意味著美國和受援國面臨的風險「大大超過了好處」。
肯亞鐵路要想獲得成立之初設想的效益，就必須走向跨國經營。吉欽加認為：「烏干達也必須加入進來。」
但這一雄心看起來並不穩固。
大約二十年前，東非共同體提出了最初的《東非運輸總體規劃》，希望有兩條路線從沿海進入內陸國家——其中一條來自肯亞，被稱為北部走廊；另一條來自坦尚尼亞，被稱為中部走廊。之後，其又與南蘇丹和剛果民主共和國連接起來。
然而，烏干達可能決定將其業務轉向坦尚尼亞。坦尚尼亞的鐵路項目建設成本更低，而且由於線路已經電氣化，速度更快。
坦尚尼亞前總統馬古富力（John Magufuli）撕毀了其前任與中國簽署的鐵路修建協議，轉而選擇從土耳其和葡萄牙獲得資金來資助該項目的第一階段。
坦尚尼亞似乎還將把鐵軌與盧安達、蒲隆地和剛果（金）相連接，中國將參與後幾段的建設。
莫哈魯認為，與坦尚尼亞一樣，非洲大陸的國家「應該成為自己命運的推動者」。
「非洲國家需要在思想上重新定位，不要因為他們的前配偶西方對他們不好而覺得自己是受虐的配偶，因此該感謝中國。」
西方國家最近一直在試圖對抗「一帶一路」，包括美國總統拜登（Joe Biden）與七國集團（G7）經濟體合作於2021年發起的「重建更好世界」倡議（Build Back Better World）。但人們普遍承認，中國在長期發展方面仍能提供更多。
Tags：
角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。