以巴衝突：王毅首度批評以色列，中國立場背後的歷史沿革與政治考量是什麼

Photo Credit: Getty Images / BBC News 新聞圖片捕捉到了以巴衝突中以色列鐵穹攔截哈瑪斯火箭彈的一些畫面。

10月14日，中國外交部長王毅在與沙烏地外交大臣費薩爾通電話時，批評以色列的行為已超越自衛範圍，並應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

王毅在第二天與土耳其外長的通話中，還進一步表示，以巴局勢發展到今天的地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。這種歷史不公應當盡快結束。中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

王毅還特地提到「兩國方案」，即按照1967年之前的以巴雙方領土獨立建國。中國和美國都表態支持該方案，但在以巴內部都有不同意見。以色列駐華使館在襲擊後表示，期待中國會對哈瑪斯進行更強烈的譴責，鑒於哈瑪斯襲擊了以色列，現在不是呼籲「兩國方案」的時候。

中國外長王毅稱，這個世界存在各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕了大半個世紀，承接了幾代人的痛苦，不能再繼續下去了。解決問題的方案就是「兩國方案」，就是建立獨立的巴勒斯坦國，這樣才能實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處。

他表示，「兩國方案」完全落地，中東地區才能迎來真正的和平，以色列也才能獲得持久的安全。推進「兩國方案」的正確路徑是盡快恢復和談，各類促和機制都要發揮積極作用。

近年來中國的國際影響力增強，國際衝突中呼籲中國表態的聲音也越來越多。以色列和美國都希望中國譴責哈瑪斯此次襲擊行為，但中國表態一直比較中立。

隨著以色列開始對加薩地帶進行反攻，中國的立場也被指開始偏向阿拉伯陣營，王毅上述講話是中國首次公開批評以色列。

為何中國在以巴衝突中如此選擇？中國對以巴兩國的站位背後有哪些歷史沿革和政治考量？

中國與巴勒斯坦

中國與巴勒斯坦的關係，可以形容為「政熱經冷」。

在中國的官方語境，對於兩國關係的描述，定位頗高——「中國是最早支持巴勒斯坦民族抵抗運動並承認巴解和巴勒斯坦國的國家之一。」

1964年五月，巴勒斯坦解放組織成立，第二年就在北京設立了享有外交機構待遇的辦事處。

1988年11月巴勒斯坦宣布成立巴勒斯坦國，中國幾乎在第一時間宣布與巴勒斯坦建交。

考慮到巴勒斯坦的經濟狀況、人口規模，中國與其經濟聯繫有限，即便在經歷了2022年的大幅增長後，依然只有1.58億美元，而且幾乎是中國向巴勒斯坦的單方面出口，中國從巴勒斯坦的進口額僅為1.9萬美元。

與這樣的經濟聯繫不匹配的是，兩國的政治互訪極為頻繁，在習近平主政後，從外交部長到國家副主席，不同層級的中國官員六次出訪巴勒斯坦。

巴勒斯坦官員訪中更為頻繁，其總統阿巴斯自2005年以來五次訪中，其中三次是在習近平上台後。此外2020年疫情時阿巴斯和習近平通電話，2022年兩人還在沙烏地見面。

最近一次是今年6月，阿巴斯訪中，並且宣布提高兩國關係層級，至戰略伙伴關係。值得注意的是，阿巴斯此次訪中，在中國關心的幾乎所有問題上都表態支持，比如在新疆問題上，阿巴斯明確表示，新疆問題不是人權問題而是反暴恐、去極端化和反分裂。他反對西方國家以新疆問題為「藉口」干涉中國內政。

值得注意的是，巴勒斯坦目前實際一分為二——一直以來，國際社會承認巴勒斯坦解放組織為該國的合法政府，巴解組織承認以色列並放棄恐怖主義，阿巴斯任總統，目前控制著約旦河西岸地區。中國主要交往的是該政府。

2007年時，另一個組織哈瑪斯奪取了加薩地帶的控制權，哈瑪斯曾經的宗旨是武力消滅以色列，但在2017年改口接受建立以「1967年邊界為基礎的獨立巴勒斯坦國」。該組織被英美歐盟等列為「恐怖組織」，此次對以色列發動襲擊的也是哈瑪斯。

中國與哈瑪斯交往有限，2014年，時任中國中東問題特使吳思科曾在卡塔爾多哈會見時任哈瑪斯最高領導人馬沙勒。

中國同以色列關係

Photo Credit: Getty Images / BBC News 習近平和納坦雅胡會晤的資料照片。

與巴勒斯坦不同，中國與以色列的關係在政治上若即若離，經濟文化上如火如荼。

首先以色列對中國有特殊的好感——在1933年至1941年期間，逾兩萬無國籍猶太人為了躲避大屠殺逃往了上海，得以倖存。

這份歷史淵源，使以色列早在1950年就承認剛成立不久的中華人民共和國，是中東首個承認中國的國家，然後很快中國和美國捲入韓戰，中國沒有進一步承認以色列。

直到冷戰結束，1992年，時任以色列副總理兼外長利維訪中，同時任中國外長錢其琛簽署建交公報，兩國才正式建立大使級外交關係。

兩國互訪頻繁，直到2017年3月納坦雅胡總理訪中時，兩國確認建立「創新全面伙伴關係」。這一表述在中國外交場上首次出現，從同時公布的公報來看，兩國要著力加強科技創新、水資源、農業和醫療，以及文化教育上的合作。在政治上則「加強溝通」。

經濟上，中國和以色列確實互補性強。2022年，雙邊貿易額255億美元，同比增長11.6%，其中中方出口額165億美元，同比增長7.9%，進口額90億美元，同比增長19%。中國是以色列亞洲第一大、全球第二大貿易伙伴。

對中國有何影響？

從輿論到專家，似乎都認為以巴衝突升級，對中國利大於弊。

位於北京的安邦智庫向BBC表示，此次以巴衝突會進一步破壞全球化環境，繼而對中國的外部政經環境產生不利影響，而如果中國能夠保持和平與安全的環境，將增加中國市場對於資本和企業的吸引力。