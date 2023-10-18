調查：10月缺工108萬人再創高，住宿餐飲業居首；全產總反對開放旅宿業移工，籲政府勿當低薪幫凶

（中央社）104人力銀行表示，10月企業缺工達108萬人，再創歷史新高，年增6%；其中以住宿餐飲業最缺人，開出21.6萬個職缺，批發零售和電子資訊業職缺數位居第2及第3。人力銀行建議，企業建立並經營人才庫，可有效縮短人才招募時間。

104人力銀行昨（17）日發布統計報告指出，10月全站工作機會數達108萬個，連續8個月突破百萬大關。依產業類別，住宿、餐飲服務業工作數21.6萬個最多，其次為批發零售、傳直銷業16.7萬個，電子資訊、軟體和半導體業15.7萬個，排名第3。

104人資學院總經理花梓馨指出，台灣人口已連續3年負成長，2022年全年新生兒人數13.8萬人，創史上新低，少子化造成勞動力結構改變，加上新世代工作價值觀改變，更多人傾向從事外送員等較多彈性的工作，缺工將成為常態。

面對缺工環境，企業思維該如何調整。花梓馨指出，過去企業習慣被動等待求職者，將來必須主動出擊，具備招募思維「新四力」，包含行銷力、獵才力、數據力和顧問力。

花梓馨說明，人力部門過往較少著重行銷宣傳，但了解並凸顯自家企業和職缺的優勢，另一關鍵是要知道人力市場有哪些競爭者，更可有效招募人才；他舉自身經驗為例，當初招募團隊工程師時，發現量販店和網路銀行因轉型需求，是人力市場上的競爭對手。

花梓馨指出，求職者關係管理也很重要，鼓勵業者建立自己的人才庫，並且加以經營，後續持續追蹤離職者動向也很重要。他舉例，友達、群創、台積電等大廠善用人才庫，當公司釋出職缺時可較有效率找到合適人才。

根據人力銀行調查，2021年，企業招募一般職缺平均需要41天、主管職61天，建立人才庫之後，一般職缺招募天數可縮短到29天、主管職縮短到44天，有效縮短約3成的招募天數。

至於如何提高員工留任率，花梓馨表示，即便在大缺工時代，選才仍是不可或缺的過程，可詢問求職者3個問題，包括前東家的文化、前主管管理風格、以及過去一週工作樣態，評估人才是否適合公司文化和職務。

花梓馨分析，服務業缺工主因為薪資結構和工時較長，服務業薪資近年雖有成長，但和其他產業比較仍有一段差距，加上傳統服務業屬於勞力密集，且較不重視「情緒勞動」，和製造業相比，服務業員工每天會遇到不同客戶和情境，須付出的隱形成本較高。

針對製造業缺工問題，花梓馨表示，製造業的戰力和人力盤點至關重要，企業須思考如何透過自動化、智慧化調配工作流程，達到最好的人力資源配比。

政府研擬開放住宿業移工，花梓馨表示，45歲以上的中高齡求職者超過150萬人，求職意願也高於45歲以下，但企業對於招聘中高齡員工態度偏保守；開放移工短期或許可解決燃眉之急，但長期而言，可能會產生薪資差異問題，並減少企業聘僱中高齡者的意願。

花梓馨強調，經營團隊的心態需調整，過去可能花比較多時間要對股東交代，未來可能須對員工付出更多心力；此外，業者也須透過工作職務再調整，接納更多中高齡員工來解決缺工。

全產總反對開放旅宿業移工，籲政府勿當低薪幫凶

（中央社）關於政府規劃國內旅宿業開放外籍移工，全產總昨日發布聲明嚴正反對，更強調「相較於製造業，服務業待遇差又休假少」，呼籲執政者不要當台灣低薪幫凶。

關於旅宿業開放引進移工一事，立法院交通委員會12日邀請交通部部長王國材列席報告業務概況，他曾表示，已經提出初步方案。

對此，全國產業總工會（全產總）昨日表達嚴正聲明，反對擴大引進移工，呼籲執政者不要當台灣低薪幫凶。

全產總指出，台灣勞工正面臨低薪與失業雙重艱困的處境，政府不思解決問題，還落井下石，在勞動力市場供不應求，勞工薪資議價能力終於有機會提升之時，要擴大引進移工，扼殺台灣勞工爭取調高薪資與工作條件的機會。

全產總理事長江健興指出，「相較於製造業，服務業待遇差又休假少」；業者要吸引人力、留住人才，應實質提升薪資與勞動條件，藉由職務彈性設計友善中高齡及婦女就業，以擴大求才光譜，才能真正解決缺工問題，「引進移工只是繼續幫雇主省錢，陷勞工於低薪泥淖」。

全產總說，旅宿房務工作很辛苦，但很多年輕人紛紛投入新興行業當工作性質類似的「居家整理收納師」，可見不是工作辛苦繁重沒人願意做，而是薪水太低、工時太長且沒成就感。

全產總直言「資方永遠缺更便宜的勞工」；並提醒政府，施政不應只替資方想，忘記了廣大勞工的處境和願望；現在正是提升國內觀光旅宿業勞動環境的時機，政府應該把握機會輔導業者向上提升，而非開放移工繼續讓旅宿業的勞動環境向下沉淪。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航