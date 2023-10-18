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2023/10/18,
中國

北京「一帶一路」峰會登場：甩不了的堵車更脫離不了核酸，10週年北京調整戰略鎖定拉美自然資源

北京「一帶一路」峰會登場：甩不了的堵車更脫離不了核酸，10週年北京調整戰略鎖定拉美自然資源
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

面對「一帶一路」引發的債務問題，中國大致上會採取兩個方向，如果是有特殊的戰略位置與目的的建設，這些債務可能會概括承受；另一個則是延長債務期限，藉此尋找更多的投資者，共商共建。他說，在現今的情形之下，地緣政治對抗性越強的地方，中國越不可能放棄或剔除已經簽屬「一帶一路」協議的國家，「這些債務對他而言都是戰略統戰的必要成本」。

北京「一帶一路」峰會登場，甩不了的堵更脫離不了核酸

（中央社）中國宣布，前來參加「一帶一路」高峰論壇的有130多個國家代表與會。這反映在現實是什麼意思？北京的堵車更加考驗耐性，以及揮之不去的核酸檢測再度降臨。

北京的早高峰與晚高峰堵車已是習以為常的事，為了減緩交通堵塞，北京行之有年實施限號。但是，凡是開國際會議，貴賓的到來所實施的部分路線交通管制十分考驗耐心。

北京官方也提出了交警路況提示，從昨天下午開始，東城區路網交通流量大，「建議」減少東部城區駕車出行或選擇地鐵等公共交通方式。

這一路況提示還說了，東二環、東三環、北二環、長安街及其延長線、機場高速雙方向，以及國貿、王府井、燕莎等地區的部分道路通行壓力將較為突出。

上述提及的地點是北京車輛的主幹路線，從昨天早上至今天開始，車輛要經過這些地方，百度地圖APP顯示的是一條紅（顯示道路擁擠），實際搭乘亦是塞在車陣當中。

從《中央社》記者所居住的地方離「一帶一路」高峰論壇的新聞中心約10公里。這一10公里的距離，開車需要接近一個半小時，因為堵在路上。計程車司機需要找路改道，路上的交警則會視情況關上路上的鐵欄。

另一方面是核酸檢測再度重返視野。為期兩天的高峰論壇，事前參與17日舉行的「一帶一路」企業家大會需要24小時內的核酸檢測，參加18日上午的開幕式則需要24小時內的核酸檢測，再加上4小時內的快篩檢測，參加會議還需要配戴藍色醫用口罩。

現今北京街頭已無核酸亭，醫院也少有這項服務，主要核酸檢測仍由大會統一安排處理。中國已在去年年底結束「清零政策」，至今官方未釋出需要做核酸檢測的標準為何，只知道開大會時可能會收到要做核酸檢測的通知，否則不得與會。

穿梭在北京這座城市，許許多多的民眾已無戴口罩，而記者則是要快馬加鞭的趕去新聞中心做核酸檢測。

北京開大會 甩不了的堵更脫離不了核酸
Photo Credit: 中央社
北京舉行第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，參 加會議與開幕式的媒體記者需要做核酸檢測。圖為16日上午官方安排在國家會議中心做核酸。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年10月17日

「一帶一路」10年北京調整戰略，鎖定拉美自然資源

（中央社）中國「一帶一路」倡議至今10年，擴大在拉丁美洲影響力也是重點之一，專家分析，隨著中國經濟放緩及與歐美關係緊張，北京轉採取更具戰略性作法，鎖定獲取更多自然資源。

《美國之音》16日報導，中國10年前提出「一帶一路」倡議以來，北京藉透過貸款、貿易協定、基礎設施投資等措施欲擴大影響力，其中長年處在美國的勢力範圍內的拉丁美洲也是中國的重點目標。

自2013年「一帶一路」倡議啟動後，中國在拉美的投資激增，截至2023年，有21個拉美國家加入了「一帶一路」倡議，包括去年加入的尼加拉瓜和阿根廷。

觀察人士指出，但近年的情勢變化，包括中國與美國和歐洲的緊張關係、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響以及中國本身的經濟放緩，導致「一帶一路」的支出減少，北京則採取了更具戰略性的方法。

據中國官媒新華社最近報導，中國國家發展和改革委員會副主任叢亮說，中國將繼續推動「一帶一路」的綠色發展，更好地保護環境，為所有夥伴國家的人民帶來好處。

中國正在加強對綠色技術所需自然資源的搜尋，例如舉全國之力發展的電動車，因電池發展帶動「鋰」需求大增。

北京對拉美的興趣顯現在這個地區巨大的鋰儲量，被視為「鋰三角」的智利、玻利維亞和阿根廷3國成為重點。

根據布宜諾斯艾利斯的智庫「拉丁美洲社會科學委員會」數據，智利、玻利維亞和阿根廷3國擁有世界上68%的電池和綠色能源轉型所需的關鍵礦產儲量。

拉丁美洲社會科學學院的中國專家龔薩雷茲（Juliana Gonzalez）說，中國公司已經參與了鋰開採項目，特別是在阿根廷和智利；其中阿根廷大約有35個處於不同開發階段的鋰項目，中國投資了9個。

此外，中國還對相關國家的其他自然資源感興趣，包括銅、鐵和鋅。

雖然中國對「一帶一路」的總體投資已經放緩，但北京將繼續加強與拉丁美洲的聯繫，以獲取原材料來維持其經濟發展，並宣揚其綠色的「一帶一路」倡議。

中國「一帶一路」路線圖
圖表製作：關鍵評論網 Loso

中國用「一帶一路」拉攏盟友 債務令經濟壓力雪上加霜

（中央社）中國「一帶一路」倡議滿10年，學者分析投資基建、強化區域經濟合作上多有建樹，美中摩擦也成中國拉攏盟友的利器，然而龐大的債務壓力不只對盟友，也令中國經濟問題雪上加霜。

2013年，中國國家主席習近平提出「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，拉開「一帶一路」帷幕。10年過去，這項以經濟為主體的戰略，成為習近平任內最具代表性的政策，然而在看似風光的背後，卻也映照出嚴峻的挑戰。

中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣接受中央社採訪時分析，當初「一帶一路」提出時，設定了「對外投資」、「基礎建設」，並在經濟合作的基礎之下，與沿線國家建立自由貿易區。

他表示，如果就對外投資金額與計畫，以及簽署意向書或是實際落實合作的國家數量，那麼當初訂下的戰略目標確實達成，甚至是超越。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠告訴中央社，「一帶一路」從提出以來，大致分成了3個階段，前3年偏向「制度實驗」，為了解決國內生產過剩、新疆治理壓力，因此大量的中國企業赴海外投資，中國也向其他國家積極示好。

第2階段則是2017年前後，隨著國際情勢轉變、美中貿易戰開打，「一帶一路」不再只是經貿策略，而是成為突破美國經濟封鎖與政治聯盟的平台。


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