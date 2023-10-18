北京「一帶一路」峰會登場：甩不了的堵車更脫離不了核酸，10週年北京調整戰略鎖定拉美自然資源
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面對「一帶一路」引發的債務問題，中國大致上會採取兩個方向，如果是有特殊的戰略位置與目的的建設，這些債務可能會概括承受；另一個則是延長債務期限，藉此尋找更多的投資者，共商共建。他說，在現今的情形之下，地緣政治對抗性越強的地方，中國越不可能放棄或剔除已經簽屬「一帶一路」協議的國家，「這些債務對他而言都是戰略統戰的必要成本」。
北京「一帶一路」峰會登場，甩不了的堵更脫離不了核酸
（中央社）中國宣布，前來參加「一帶一路」高峰論壇的有130多個國家代表與會。這反映在現實是什麼意思？北京的堵車更加考驗耐性，以及揮之不去的核酸檢測再度降臨。
北京的早高峰與晚高峰堵車已是習以為常的事，為了減緩交通堵塞，北京行之有年實施限號。但是，凡是開國際會議，貴賓的到來所實施的部分路線交通管制十分考驗耐心。
北京官方也提出了交警路況提示，從昨天下午開始，東城區路網交通流量大，「建議」減少東部城區駕車出行或選擇地鐵等公共交通方式。
這一路況提示還說了，東二環、東三環、北二環、長安街及其延長線、機場高速雙方向，以及國貿、王府井、燕莎等地區的部分道路通行壓力將較為突出。
上述提及的地點是北京車輛的主幹路線，從昨天早上至今天開始，車輛要經過這些地方，百度地圖APP顯示的是一條紅（顯示道路擁擠），實際搭乘亦是塞在車陣當中。
從《中央社》記者所居住的地方離「一帶一路」高峰論壇的新聞中心約10公里。這一10公里的距離，開車需要接近一個半小時，因為堵在路上。計程車司機需要找路改道，路上的交警則會視情況關上路上的鐵欄。
另一方面是核酸檢測再度重返視野。為期兩天的高峰論壇，事前參與17日舉行的「一帶一路」企業家大會需要24小時內的核酸檢測，參加18日上午的開幕式則需要24小時內的核酸檢測，再加上4小時內的快篩檢測，參加會議還需要配戴藍色醫用口罩。
現今北京街頭已無核酸亭，醫院也少有這項服務，主要核酸檢測仍由大會統一安排處理。中國已在去年年底結束「清零政策」，至今官方未釋出需要做核酸檢測的標準為何，只知道開大會時可能會收到要做核酸檢測的通知，否則不得與會。
穿梭在北京這座城市，許許多多的民眾已無戴口罩，而記者則是要快馬加鞭的趕去新聞中心做核酸檢測。
「一帶一路」10年北京調整戰略，鎖定拉美自然資源
（中央社）中國「一帶一路」倡議至今10年，擴大在拉丁美洲影響力也是重點之一，專家分析，隨著中國經濟放緩及與歐美關係緊張，北京轉採取更具戰略性作法，鎖定獲取更多自然資源。
《美國之音》16日報導，中國10年前提出「一帶一路」倡議以來，北京藉透過貸款、貿易協定、基礎設施投資等措施欲擴大影響力，其中長年處在美國的勢力範圍內的拉丁美洲也是中國的重點目標。
自2013年「一帶一路」倡議啟動後，中國在拉美的投資激增，截至2023年，有21個拉美國家加入了「一帶一路」倡議，包括去年加入的尼加拉瓜和阿根廷。
觀察人士指出，但近年的情勢變化，包括中國與美國和歐洲的緊張關係、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響以及中國本身的經濟放緩，導致「一帶一路」的支出減少，北京則採取了更具戰略性的方法。
據中國官媒《新華社》最近報導，中國國家發展和改革委員會副主任叢亮說，中國將繼續推動「一帶一路」的綠色發展，更好地保護環境，為所有夥伴國家的人民帶來好處。
中國正在加強對綠色技術所需自然資源的搜尋，例如舉全國之力發展的電動車，因電池發展帶動「鋰」需求大增。
北京對拉美的興趣顯現在這個地區巨大的鋰儲量，被視為「鋰三角」的智利、玻利維亞和阿根廷3國成為重點。
根據布宜諾斯艾利斯的智庫「拉丁美洲社會科學委員會」數據，智利、玻利維亞和阿根廷3國擁有世界上68%的電池和綠色能源轉型所需的關鍵礦產儲量。
拉丁美洲社會科學學院的中國專家龔薩雷茲（Juliana Gonzalez）說，中國公司已經參與了鋰開採項目，特別是在阿根廷和智利；其中阿根廷大約有35個處於不同開發階段的鋰項目，中國投資了9個。
此外，中國還對相關國家的其他自然資源感興趣，包括銅、鐵和鋅。
雖然中國對「一帶一路」的總體投資已經放緩，但北京將繼續加強與拉丁美洲的聯繫，以獲取原材料來維持其經濟發展，並宣揚其綠色的「一帶一路」倡議。
中國用「一帶一路」拉攏盟友 債務令經濟壓力雪上加霜
（中央社）中國「一帶一路」倡議滿10年，學者分析投資基建、強化區域經濟合作上多有建樹，美中摩擦也成中國拉攏盟友的利器，然而龐大的債務壓力不只對盟友，也令中國經濟問題雪上加霜。
2013年，中國國家主席習近平提出「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，拉開「一帶一路」帷幕。10年過去，這項以經濟為主體的戰略，成為習近平任內最具代表性的政策，然而在看似風光的背後，卻也映照出嚴峻的挑戰。
中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣接受《中央社》採訪時分析，當初「一帶一路」提出時，設定了「對外投資」、「基礎建設」，並在經濟合作的基礎之下，與沿線國家建立自由貿易區。
他表示，如果就對外投資金額與計畫，以及簽署意向書或是實際落實合作的國家數量，那麼當初訂下的戰略目標確實達成，甚至是超越。
致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠告訴《中央社》，「一帶一路」從提出以來，大致分成了3個階段，前3年偏向「制度實驗」，為了解決國內生產過剩、新疆治理壓力，因此大量的中國企業赴海外投資，中國也向其他國家積極示好。
第2階段則是2017年前後，隨著國際情勢轉變、美中貿易戰開打，「一帶一路」不再只是經貿策略，而是成為突破美國經濟封鎖與政治聯盟的平台。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。