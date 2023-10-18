北京「一帶一路」峰會登場：甩不了的堵車更脫離不了核酸，10週年北京調整戰略鎖定拉美自然資源

北京「一帶一路」峰會登場，甩不了的堵更脫離不了核酸

（中央社）中國宣布，前來參加「一帶一路」高峰論壇的有130多個國家代表與會。這反映在現實是什麼意思？北京的堵車更加考驗耐性，以及揮之不去的核酸檢測再度降臨。

北京的早高峰與晚高峰堵車已是習以為常的事，為了減緩交通堵塞，北京行之有年實施限號。但是，凡是開國際會議，貴賓的到來所實施的部分路線交通管制十分考驗耐心。

北京官方也提出了交警路況提示，從昨天下午開始，東城區路網交通流量大，「建議」減少東部城區駕車出行或選擇地鐵等公共交通方式。

這一路況提示還說了，東二環、東三環、北二環、長安街及其延長線、機場高速雙方向，以及國貿、王府井、燕莎等地區的部分道路通行壓力將較為突出。

上述提及的地點是北京車輛的主幹路線，從昨天早上至今天開始，車輛要經過這些地方，百度地圖APP顯示的是一條紅（顯示道路擁擠），實際搭乘亦是塞在車陣當中。

從《中央社》記者所居住的地方離「一帶一路」高峰論壇的新聞中心約10公里。這一10公里的距離，開車需要接近一個半小時，因為堵在路上。計程車司機需要找路改道，路上的交警則會視情況關上路上的鐵欄。

另一方面是核酸檢測再度重返視野。為期兩天的高峰論壇，事前參與17日舉行的「一帶一路」企業家大會需要24小時內的核酸檢測，參加18日上午的開幕式則需要24小時內的核酸檢測，再加上4小時內的快篩檢測，參加會議還需要配戴藍色醫用口罩。

現今北京街頭已無核酸亭，醫院也少有這項服務，主要核酸檢測仍由大會統一安排處理。中國已在去年年底結束「清零政策」，至今官方未釋出需要做核酸檢測的標準為何，只知道開大會時可能會收到要做核酸檢測的通知，否則不得與會。

穿梭在北京這座城市，許許多多的民眾已無戴口罩，而記者則是要快馬加鞭的趕去新聞中心做核酸檢測。

Photo Credit: 中央社 北京舉行第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，參 加會議與開幕式的媒體記者需要做核酸檢測。圖為16日上午官方安排在國家會議中心做核酸。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年10月17日

「一帶一路」10年北京調整戰略，鎖定拉美自然資源

（中央社）中國「一帶一路」倡議至今10年，擴大在拉丁美洲影響力也是重點之一，專家分析，隨著中國經濟放緩及與歐美關係緊張，北京轉採取更具戰略性作法，鎖定獲取更多自然資源。

《美國之音》16日報導，中國10年前提出「一帶一路」倡議以來，北京藉透過貸款、貿易協定、基礎設施投資等措施欲擴大影響力，其中長年處在美國的勢力範圍內的拉丁美洲也是中國的重點目標。

自2013年「一帶一路」倡議啟動後，中國在拉美的投資激增，截至2023年，有21個拉美國家加入了「一帶一路」倡議，包括去年加入的尼加拉瓜和阿根廷。

觀察人士指出，但近年的情勢變化，包括中國與美國和歐洲的緊張關係、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響以及中國本身的經濟放緩，導致「一帶一路」的支出減少，北京則採取了更具戰略性的方法。

據中國官媒《新華社》最近報導，中國國家發展和改革委員會副主任叢亮說，中國將繼續推動「一帶一路」的綠色發展，更好地保護環境，為所有夥伴國家的人民帶來好處。

中國正在加強對綠色技術所需自然資源的搜尋，例如舉全國之力發展的電動車，因電池發展帶動「鋰」需求大增。

北京對拉美的興趣顯現在這個地區巨大的鋰儲量，被視為「鋰三角」的智利、玻利維亞和阿根廷3國成為重點。

根據布宜諾斯艾利斯的智庫「拉丁美洲社會科學委員會」數據，智利、玻利維亞和阿根廷3國擁有世界上68%的電池和綠色能源轉型所需的關鍵礦產儲量。

拉丁美洲社會科學學院的中國專家龔薩雷茲（Juliana Gonzalez）說，中國公司已經參與了鋰開採項目，特別是在阿根廷和智利；其中阿根廷大約有35個處於不同開發階段的鋰項目，中國投資了9個。

此外，中國還對相關國家的其他自然資源感興趣，包括銅、鐵和鋅。

雖然中國對「一帶一路」的總體投資已經放緩，但北京將繼續加強與拉丁美洲的聯繫，以獲取原材料來維持其經濟發展，並宣揚其綠色的「一帶一路」倡議。

圖表製作：關鍵評論網 Loso

中國用「一帶一路」拉攏盟友 債務令經濟壓力雪上加霜

（中央社）中國「一帶一路」倡議滿10年，學者分析投資基建、強化區域經濟合作上多有建樹，美中摩擦也成中國拉攏盟友的利器，然而龐大的債務壓力不只對盟友，也令中國經濟問題雪上加霜。

2013年，中國國家主席習近平提出「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，拉開「一帶一路」帷幕。10年過去，這項以經濟為主體的戰略，成為習近平任內最具代表性的政策，然而在看似風光的背後，卻也映照出嚴峻的挑戰。

中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣接受《中央社》採訪時分析，當初「一帶一路」提出時，設定了「對外投資」、「基礎建設」，並在經濟合作的基礎之下，與沿線國家建立自由貿易區。

他表示，如果就對外投資金額與計畫，以及簽署意向書或是實際落實合作的國家數量，那麼當初訂下的戰略目標確實達成，甚至是超越。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠告訴《中央社》，「一帶一路」從提出以來，大致分成了3個階段，前3年偏向「制度實驗」，為了解決國內生產過剩、新疆治理壓力，因此大量的中國企業赴海外投資，中國也向其他國家積極示好。

第2階段則是2017年前後，隨著國際情勢轉變、美中貿易戰開打，「一帶一路」不再只是經貿策略，而是成為突破美國經濟封鎖與政治聯盟的平台。