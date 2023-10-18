美前情報專家：中國狂推認知戰，從未交手如此強大力量；顧立雄：中共介入大選操作手法多元且隱蔽

（中央社）曾任職美國情報組織多年的專家舒曼表示，中國操弄資訊是攸關政權存亡的事，隨著中國經濟衰退，為鞏固威權統治，中國恐將在全球更用力塑造「北京版敘事」，他感嘆「我們從未跟這麼強大的力量交手過」。

台灣民主基金會昨（17）日舉辦「2023印太地區對抗資訊操弄工作坊」，美國大西洋理事會全球中國中心資深主任舒曼（David Shullman）應邀在開幕式發表專題演講。舒曼曾任職美政府10多年，包括曾在國家情報會議（NIC）擔任東亞國家情報副官，以及曾擔任中情局（CIA）高級分析師。

舒曼表示，各國政府都會宣傳訊息，差別是中共政權本質不同，中共「列寧主義」是以控制為目的，包括控制體制、資訊、思想等，因此對中共來說，意見不是用來辯論的素材，是確保黨領導地位的鬥爭戰場。

舒曼指出，中國國家主席習近平不斷強化學習「習思想」，因為中共認為蘇聯垮台原因，就是不夠堅定捍衛意識形態，中共擔憂西方民主自由等思想滲透，會對中共政權造成威脅，更認定中國的全球形象與國際聲譽，是中國主權的延伸，因此必須透過「說好中國故事」打造強國地位。

舒曼說明，中國操弄資訊的目標很簡單，宣傳中國正面故事，並壓制或淹沒對中國的負面批評，中國資訊戰近來有2個手法令他擔憂，一是「掩蓋訊息出處」，因為刊登在中共官媒的消息不受國際信賴，中共現在會透過拉攏外國記者、菁英，將官宣內容偷渡置入外國媒體，隱瞞訊息來自中國政府的痕跡。

舒曼表示，中共另一戰術是「鎖定華語使用者」，例如利用「微信」等社群平台散布假消息；愈來愈多證據顯示，中國正在模仿俄羅斯的認知戰作法。其中還有1個值得注意的政策轉變，是中國從單純推廣親中訊息，轉向反駁對中國人權紀錄的批評，宣稱反中言論才是假消息，深化民主社會內的意見分歧。

舒曼舉例，中國近期散播總統蔡英文計劃逃跑的假消息，企圖削弱台灣對抗中共統一的意志，中國也在美國YouTube平台發布許多種族歧視假影片，甚至佯稱夏威夷大火是美國軍方秘密實驗的結果，試圖從內部分化美國，美國社群平台Meta先前刪除了大量的中國假帳號，這只是冰山一角。

舒曼提及，台灣很不幸地是中國假訊息攻擊的最主要目標，解決方法不是全面斷絕與中國的聯繫，或效法中國的意識形態保護主義，台灣在對抗假訊息時要警惕，必須同時堅定捍衛言論自由，而非變得和獨裁對手一樣。

舒曼強調，操縱資訊是中國圖謀大國崛起的利器，隨著中國在各區域部署武力增加，中國將增強對個別主權國家的施壓，確保各國不會提出北京不喜歡的政策，中國推動全球敘事，靠的不是軟實力而是銳實力。

舒曼表示，中國擁有前所未見的資訊操控力量，但施加在民主國家時仍常遭遇挫折，主要是因為當地媒體和公民社會的抵制，因此各界須共同努力，不斷揭露指證中國散布的假消息，阻止中國分化民主社會、製造內鬥。

顧立雄：中共介入大選操作認知戰，手法多元且隱蔽

（中央社）國安會秘書長顧立雄昨日表示，中共介入大選，操作認知作戰手法越來越多元是事實，而且還越來越懂得隱蔽，以達到更大效果，國安團隊都有掌握。他也強調，美國對台的承諾堅若磐石，不會因為以色列或或烏克蘭發生事情，而改變對印太地區和平穩定承諾的一個重視。

顧立雄晚間接受鏡電視「大選鏡來講─2024選戰論壇」專訪，談到面對中共介選動作不斷，國安團隊到底有什麼對策，顧立雄表示，中共操作認知作戰手法越來越多元是事實，而且還越來越懂得隱蔽，以達到更大效果，國安團隊都有掌握，更建立即時反制系統，只要一有發現，就會適時反擊。

顧立雄說，中共介入、干擾台灣選情不是新聞，但其手法年年精進而且隱蔽，中共透過與國內協力者的合作，可能是小型公關公司，可能是多元頻道公司，進行「輿論一條龍」的操作過程。也就是鎖定要散布的訊息，從製作、培養網紅、面向特定族群推播等，一連串動作迅速而精確，讓人不知不覺就被這些訊息所誤導，

被問到中共更以商逼政，放出終止ECFA消息、嗆聲對台灣貿易壁疊調查將延長到明年1月12日，而隔天1月13日就是總統大選投票日，背後的企圖。顧立雄說，這是中國的認知戰，用經濟脅迫的方式來介入總統的大選，還特別挑在選舉投票日的前一天，這是很明顯的。

他表示，經濟脅迫就是讓台商形成寒蟬效應，對於讓人感到恐怖國度要尋求一國兩制，反而會讓人產生害怕。如果今天台灣可以被這樣子脅迫，那明天也可以這樣子被脅迫，未來就會一直繼續下去。

如何應對越來越頻繁，也日益精進的干擾介選動作，顧立雄表示，這就需要國安團隊精確分析，進行預判，並且在假訊息出現的時候，第一時間做出即時反制，為政策進行澄清說明。

對於2024大選被操作成戰爭與和平的選擇，顧立雄表示，維持現狀是所有台灣人的共識，台灣沒有挑釁、沒有冒進，「為什麼是我們在引起戰爭？」，更進一步來講，維持現狀，不只是台灣更是全球的一個共識，民進黨做為一個執政黨，維持一個全球的共識，也是台灣人民的共識，「為什麼是我們引起戰爭」。

另外，顧立雄也強調，他上任國安會近4年中，台美互動緊密在各個層面是過去看不到的，讓台灣充分的感覺到美國對台的承諾真的是堅若磐石，不會因為以色列或或烏克蘭發生事情，而改變對印太地區和平穩定承諾的一個重視。