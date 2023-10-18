加薩醫院遭空襲500人喪生，打亂拜登中東行延後訪約旦；加薩存糧告急醫療匱乏，聯合國疾呼放行援助

加薩醫院遇襲打亂拜登中東行，白宮：延後訪約旦

（中央社）加薩（Gaza）一間醫院遇襲釀數百人喪生後，徹底打亂了美國總統拜登（Joe Biden）原本就充滿挑戰的中東行。白宮今天（當地時間17日）表示，拜登將延後出訪約旦，此行僅會前往以色列。

綜合《路透社》和《法新社》報導，加薩醫院遇襲後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）旋即取消與拜登排定的會面，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）接著也取消一場原定讓拜登和埃及、巴勒斯坦領袖齊聚一堂的峰會。

拜登原本在1天行程期間會降落在以色列特拉維夫（Tel Aviv）和約旦，而就在他動身前往機場時，白宮宣布拜登現只會造訪以色列。

白宮在聲明中指出，在與約旦國王阿布杜拉二世進行「磋商」，並考量到巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯已宣布為加薩醫院罹難者哀悼3日之後，拜登做出這項決定。

白宮聲明說：「總統對加薩醫院爆炸事件中失去的無辜性命表達最深切的哀悼，並祝福傷者迅速復原。」

聲明指出，拜登期待很快就能與埃及、巴勒斯坦和約旦領袖「面對面進行磋商」，且「未來幾天將與他們每一個人保持定期且直接的接觸」。

加薩有關當局表示，以色列軍方要為這起醫院轟炸事件負責；以色列方面則否認涉及這起空襲。加薩這間醫院遇襲時，以軍正對這塊遭封鎖的飛地進行大規模轟炸行動，造成約500人喪生。

拜登今天離開華府原是展開一場複雜外交任務，除對美國長久以來的盟友以色列展現支持，也意在緩和區域緊張，並推升對加薩的人道援助。

加薩醫院遇襲之後，在責任歸屬各方說法不一，約旦峰會又被取消下，不清楚拜登此行能發揮多少作用。

「國際危機組織」（International Crisis Group）聯合國事務專家高文（Richard Gowan）說：「這類形勢不明朗但駭人的事件增加外交難度，並升高危機升級的風險。」

他說：「拜登出訪原本意在強調美國對局勢的掌握。而這樣一起悲劇顯示出控制一場戰爭有多麼困難。」

拜登出訪中東前夕，加薩醫院遭空襲500人喪生

在美國總統拜登訪問中東前夕，加薩走廊衛生當局表示，以色列今天空襲首府加薩市（Gaza City）一座滿是病患和流離失所人群的醫院，造成約500巴勒斯坦人喪生。

《美聯社》指出，如果獲得證實，這是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理直斥這是「駭人的罪行，種族屠殺」，並稱支持以色列的國家也要負起責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則宣布為醫院罹難「烈士」舉哀三天。

加薩走廊衛生部門消息人士告訴《路透社》，約500名巴勒斯坦人在阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）空襲中喪生。

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，死者大多是因以色列轟炸而無家可歸的人，也包括病患、婦女和兒童。

美國五角大廈表示知道有關這項空襲的報導，但是不知道細節，並表示：「我們期待所有像以色列的民主政體維護戰爭法。」

以色列軍方則否認發動空襲，聲稱是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）好戰分子發射失敗的火箭擊中這座醫院。

今天稍早，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，其旗下一所目前充作流離失所難民庇護所的學校遭到以色列空襲，至少6人喪生。

UNRWA在社群媒體貼文：「這是無法接受的，再度顯示公然罔顧平民性命。加薩已沒有地方是安全的，甚至聯合國設施也不安全。」

加薩走廊衛生當局表示，自哈瑪斯7日突襲以色列以來，以色列11天來對加薩地區的轟炸已造成至少3000人喪生，死者主要是平民，哈瑪斯的突擊則造成1300多人喪生。

在加薩走廊230萬人口中，已有約半數因以色列轟炸被迫逃離家園。

加薩存糧告急醫療匱乏，聯合國疾呼放行援助

聯合國世界糧食計劃署表示，加薩走廊的糧食狀況正急遽惡化，商店僅剩約4、5天糧食存量。世界衛生組織也指出，該組織必須緊急進入加薩地區，以提供生存與醫療等必要援助。

《法新社》報導，世界糧食計劃署（WFP）警告，在加薩走廊倉庫內的糧食存量正在減少，但商店的情況更為嚴峻。

人在埃及開羅的WFP中東區域發言人伊蒂法（Abeer Etefa）透過網路視訊告訴日內瓦的記者：「加薩局勢每分每秒都在惡化，包括人道主義局勢，當然還有糧食安全局勢。」

她說，「目前基本糧食商品庫存僅剩下2週的供應量，這還是就批發商的情況而言」，加薩北部加薩市的倉庫和商店都難以補充供應。

「商店內的食品庫存已經快要撐不了幾天，也許還有4、5天的庫存。」

伊蒂法指出，加薩地區和WFP簽約的23間麵包店中只剩5間仍在運作，「加薩地區糧食供應確實短缺」。

世界衛生組織（WHO）東地中海區域緊急衛生事務主任布瑞南（Richard Brennan）表示，世衛今天與「決策者」會面，盼儘快開放進入加薩的管道。

他說：「我們在拉法關卡（Rafah crossing）以南有援助物資，正在等待進入加薩的許可。」拉法關卡是前往埃及的過境點，戰前就是一條重要交通動脈，現在更是向加薩走廊運送緊急物資的關鍵路線。