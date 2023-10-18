以巴衝突暗藏認知戰訊息，杜奕瑾：4類帳號刻意帶風向，用AI助民眾了解認知操作
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杜奕瑾以觀察到的臉書協同帳號群為例說，「養帳號」也有學問，常看到帳號分批操作的現象，以免被一次殲滅。杜奕瑾指出，許多認知操作是為了「誤導」，很難說全然是假消息，目的是要操作對某件事情的嫌惡或喜歡，例如對以巴戰衝突的認知操作，會選擇性放大和報導以色列轟炸巴勒斯坦的畫面，透過提供不對稱消息，讓民眾對以色列產生反感或憤怒。
以巴衝突暗藏認知戰訊息 杜奕瑾：4類帳號帶風向
（中央社）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）爆發衝突，而早在開打前已出現大量網路認知操作。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，透過AI觀察各大社群平台，可發現有造謠者、假中立者、傳播者、粉絲經營者等4類帳號明顯在帶風向。（完整研究這裡看）
杜奕瑾接受《中央社》記者視訊採訪指出，今年6月台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）就發現，抖音（TikTok）上出現很多影片討論以巴衝突，而10月7日以巴開戰後，YouTube平台上操作最多的議題，就跟以巴衝突有關，主要內容是譴責以色列及與美國總統等相關政治人物。
他表示，從以巴衝突的相關認知操作，可看到中國官媒的角色和關聯性，例如中國官媒提到美國利用以色列打代理人戰爭後，YouTube和PTT等社群平台，就開始出現類似言論。
杜奕瑾說，Taiwan AI Labs從今年8月到9月，還觀察到網路上有一些零星的協同行為，刻意操作反以色列或反美情緒，某種程度似乎可預測後面恐有更大衝突；他解釋，早在俄國入侵烏克蘭之前，網路上已開始出現宣稱俄羅斯可合理入侵烏克蘭、或烏克蘭進行種族屠殺等言論。
AI揪出帶風向帳號 造謠者傳播者易被察覺
杜奕瑾指出，透過AI觀察各大社群平台，可以發現許多在網路上「共進共出」、互相呼應的協同行為，其中有4類帳號明顯在帶風向。第1種是「造謠者」，負責發表比較有爭議性的言論；第2種是「假中立者」，會引述造謠者的內容並截圖後，發表在自己臉書或前身為推特的X上。
第3種是「傳播者」，負責把假中立者的內容傳到各個有影響力的社群；第4種是「粉絲經營者」，以經營小群體的粉絲社團為主，特徵是帳號創立時間不久、發文內容乏善可陳，卻很多人按讚。
此外，杜奕瑾表示，造謠者和傳播者的帳號，比較容易被社群平台察覺及刪除，但只要假中立者的言論還在，就能繼續發揮影響力。
杜奕瑾說，Taiwan AI Labs透過AI工具，可在網路上查看所有新聞媒體和社交媒體，了解每個帳號在哪些平台做出何種反應，包括發文、留言、轉發文章都可以分析，找出不同帳號之間的協同性和關聯性強弱。
帶風向如同「中央廚房」 一人發號施令他人齊攻擊
他指出，經過長時間觀察，有些帳號會在特定議題的文章底下同時留言帶風向，或者同時迴避某些議題，有點像「中央廚房」模式，由一個人發號施令，其他人再一湧而上發動攻擊。
杜奕瑾以觀察到的臉書協同帳號群為例說，從今年8月20日到9月15日相當沉寂，推測可能當時缺乏營運資金或休假，到了9月15日之後，又開始同時密集操作以巴衝突相關訊息；且協同群「養帳號」也有學問，常看到帳號分批操作的現象，以免被一次殲滅。
杜奕瑾指出，許多認知操作是為了「誤導」，很難說全然是假消息，目的是要操作對某件事情的嫌惡或喜歡，例如對以巴戰衝突的認知操作，會選擇性放大和報導以色列轟炸巴勒斯坦的畫面，透過提供不對稱消息，讓民眾對以色列產生反感或憤怒。
闢謠地獄累死小編 杜奕瑾：用AI助民眾了解認知操作
（中央社）台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，訊息操作自2018年開始日益增多。以雞蛋事件為例，如果仍只是讓政府部門對進口雞蛋爭議篇篇立即回應，只會累死小編。
他認為，建立數位素養、讓民眾知道認知操作的狀況，並使用可信任的資訊平台來獲取訊息，可以讓民眾更有效率接收到完整訊息，避免被片面資訊誤導。
面對台灣各社群平台充斥許多訊息操作，杜奕瑾接受中央社記者視訊採訪時表示，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）發現，從2018年關西機場事件開始，面對假消息都以事實查核作為解方。但之後越來越多訊息操作的戰場往往不在於消息真假，而是刻意運用大量的誤導讓大眾對目標對象產生喜惡，原因是生成式科技以及大型語言模型（LLM）已被用來生成假帳號和散播操作消息。
杜奕瑾指出，事實查核必須經過嚴謹冗長的查證過程，而就算查完一個消息，又會有10個以上的假訊息冒出來，「基本上是查不完的」。另一方面自從全球建立事實查核組織的網絡後，訊息操作的走向常常不是造假而是誤導。如今生成式AI已經被拿來生成頭像和言論、幾可亂真。認知攻擊已經使用人工智慧（AI），防守網路攻擊也必須透過人工智慧去瞭解訊息的操作。
認知操作見縫插針 放大社會不信任感
面對認知戰步步進逼，杜奕瑾直言，現階段作法應是揭露認知操作策略，讓民眾知道哪些議題被不正常的放大；認知操作就像「見縫插針」，快速把社會變得互相不信任，難以得出一致性結論，也更難弭平彼此之間的不同意見。
杜奕瑾表示，認知操作在台灣，常見同時鎖定2個不同陣營同時激化攻擊，並非為了要攻擊或吹捧特定對象，而是嘗試摧毀台灣過去的社會氛圍，進一步放大仇恨和偏見，變成彼此不信任的環境，以便後續有更好操作空間。
杜奕瑾強調，在生成式AI當道的時代，民主國家社交媒體都湧入大量的操作帳號，流入的訊息對一般人已經多到看不完、聽不完。有別於傳統要求平台做事實查核的方法，Taiwan AI Labs透過大型語言模型，讓所有網路意見都可以被AI理解與分析，同時教導民眾如何藉由使用新生成式科技，了解如何產生幾可亂真的內容，並辨識協同訊號，透過人工智慧再加上大型語言模型去分析和透視操作手法。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/