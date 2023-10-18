軍情五處首長：中國網路釣魚謀取機密 接觸2萬英國LinkedIn用戶

（中央社）英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆說，中國政府人員企圖透過職場社群平台LinkedIn謀取科技及其他領域祕密，曾因此被中方接觸的英國LinkedIn使用者估計約2萬人。

麥卡勒姆（Ken McCallum）說，中方涉及的產業間諜行為規模可觀，評估約1萬家英國企業面臨風險，特別是在人工智慧（AI）、量子運算、合成生物學等中國有意搶先取得優勢的領域。

他說，除了政府與軍事機密，中方對英國新創企業也日益感興趣，其中包括學術研究衍生企業。

麥卡勒姆是16至17日在加州參加由美國聯邦調查局（FBI）主辦的「五眼聯盟」（Five Eyes）對內情報機關首長峰會期間，對媒體作上述表示。

「五眼聯盟」是情報分享聯盟，成員為英、美、加拿大、澳洲、紐西蘭。16日，在加州出席峰會的情報首長發布大合照，是「五眼聯盟」成立近80年來首次，以強調各國對抗前所未見科技與經濟安全威脅的決心。

FBI表示，這是「五眼聯盟」首次舉辦以新興科技和創新安全為主題的峰會，應邀出席者包括聯盟以外國家的產業界代表、政府官員、學者。情報首長著重與企業界深入討論既有和潛在安全威脅，以及政府與民間可如何擴大強化合作應對。

峰會聚焦提升企業界對安全威脅的辨識、理解、防範和應對能力，特別是中小企業等以往多未意識到自己可能成為間諜或智慧財產竊取活動下手目標的實體或個人。中國是峰會最關注的安全威脅來源之一。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）說，中國共產黨是「對創新的頭號威脅」。他指控，經濟間諜活動及竊取他人心血與構想已成為北京國家戰略核心內涵。

瑞伊評估，FBI幾乎是每12個小時就要啟動一個新的中國相關調查案，目前約2000個案件正在進行。

麥卡勒姆此前曾透露，自他2020年上任以來，MI5的中國相關案件數量激增約7倍。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）表示，他通常不點名特定國家，但中國官方明確准許大規模竊取他國智慧財產，這樣的行為必須被揭露和批判。

「五眼聯盟」情報首長峰會也關注以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以來，持續升高的中東安全情勢。

麥卡勒姆告訴媒體，MI5緊盯英國局勢發展，對可能來自宗教或種族極端主義分子的恐怖攻擊行動提升戒備。發生在中東的事件可能「啟發」個人或組織發動攻擊，手法或許會與以往不同。

此外，伊朗可能會「受到鼓舞」。麥卡勒姆說，過去約12個月期間，MI5已成功阻止15件與伊朗官方有關的攻擊行動，包括企圖謀殺或綁架異議人士和記者。

麥卡勒姆說，如今全球安全情勢可謂冷戰結束以來最嚴峻。

英國《泰晤士報》（The Times）8月下旬曾報導，中國特工透過多個假帳號及假公司在網路接觸英國等西方國家官員，企圖謀取機敏資訊。這類可利誘與威逼並進的「釣魚」行動已達「工業規模」等級。

MI5曾示警，不限於機密資料，對「有心人士」而言，看似平凡無奇的資訊也可能具有價值、有助建立特定人事物的圖像。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航