防以巴衝突擴大，美軍下令2000人員待命部署中東；衛星影像顯示以軍400車集結加薩北部，準備發動地面戰

防以巴衝突擴大，美軍下令2000人員待命部署中東

（中央社）美國軍方今天（當地時間17日）下令2000名人員為了部署到中東做準備。在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於加薩走廊的衝突持續升溫之際，美方盼藉軍力展示發揮嚇阻作用。

《法新社》報導，美國國防部在聲明中表示，部長奧斯汀（Lloyd Austin）「透過下達準備部署（prepare to deploy）命令，將人員和一系列單位置於加強戰備狀態」，以便能「對變化中的中東安全情勢迅速做出反應」。

美國媒體報導，美軍預備部署的部隊將擔任支援角色，例如提供醫療援助和處理爆裂物。

美國國防部的聲明也提到：「目前尚未做出部署任何部隊的決定。」

時值美國總統拜登（Joe Biden）明天將前往以色列，展現華府對這個重大盟邦的支持。拜登的任務是要防止加薩走廊（Gaza Strip）持續升溫戰事演變成更大範圍的中東衝突。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國讓部隊做好部署的準備，「實際上是為了發出嚇阻信號」。

柯比在美國《有線電視新聞網》（CNN）受訪時說：「我們不希望看到這場衝突升高和擴大，（但目前）沒有讓美國士兵在以色列地面作戰的計畫或意圖。」

柯比也透露，白宮目前為止並未見到伊朗進一步參與這場衝突的跡象。

以色列軍方準備下階段戰役，稱可能與外界預期地面入侵不同

以色列軍方發言人今天證實，以軍正為加薩走廊戰役的下一階段進行準備。但他表示，相關計畫與外界普遍預期的以軍即將發動地面入侵可能有所不同。

《路透社》報導，以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）在例行記者會中表示：「我們正為下一階段戰爭預做準備，目前尚未說明具體計畫為何。每個人都在討論地面入侵，但實際情況可能有所不同。」

赫克特還強調，以軍仍在持續調查《路透社》記者遇害一案。他說：「我們還在調查《路透社》事件。我正在查看片段，準備好後我們會公布答案。這是一起悲劇。」

本月13日，以色列軍方與黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）衝突交火期間，在黎巴嫩南部阿瑪阿沙布（Alma Al-Shaab）地區採訪的《路透社》攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）遭到從以色列方向射來的飛彈擊中身亡，另有6名記者受傷。

另一方面，《法新社》報導，以軍今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發動該國史上最血腥的突襲行動以來，以國境內已有約50萬人被迫撤離家園而流離失所。

另名以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）在線上記者會中表示，「目前在以國境內約有50萬人流離失所」。

他還說，加薩走廊周遭的所有社區都已疏散完成，位於以國北部黎巴嫩邊境地帶的20多個社區也已撤離。

以色列準備發動下一階段攻勢之際，人口稠密的加薩走廊有逾100萬人流離失所。

康里克斯說，加薩走廊周邊以色列社區的許多民眾最初是「出於自身意願主動撤離」，且從那時開始，「加薩地區周邊的所有社區都已按照政府指令撤離」。

「我們不希望平民靠近戰區。我們希望保護平民，最重要的是我們的平民，使其免受戰爭的可怕影響。」

由於與真主黨的緊張關係不斷升級，以軍也在撤離居住在以國北部黎巴嫩邊境的居民。

日經：衛星影像顯示以色列400車集結加薩北部，準備發動地面戰

衛星影像分析顯示，約400台車輛已集結在以色列境內觸及巴勒斯坦領土加薩走廊北部的地點，顯示以色列可能正趕緊在邊境10公里範圍內部署武力，準備發動地面入侵。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）分析了美國衛星營運商星球實驗室公司（Planet Labs Inc）15日拍攝的影像，顯示在距離加薩走廊北部邊界約6公里處似乎部署了大量車輛。

東京大學教授渡邊英德表示：「約有200台據信屬於以色列的車輛已集結。以色列軍方準備發動地面入侵的可能性很高。」

以色列軍方發言人在14日發布的影片中指出，以色列軍人正準備下階段行動。以軍正緊急動員30萬名後備軍人，準備展開大規模行動，消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。

根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）發布的年度「軍事平衡」（Military Balance）報告，以色列現役軍人總數為16萬9500人，其中有許多在陸軍服役。

以色列空襲加薩，哈瑪斯一高階指揮官喪命

巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」今天表示，集團武裝部門一名高階領袖諾法爾（Ayman Nofal）死於以色列對加薩走廊的空襲。

根據《路透社》，諾法爾是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）高等軍事委員會的成員，他在團體裡負責加薩中部地區。

《法新社》聯繫以色列軍方時，以軍並未立刻證實上述消息。

哈瑪斯武裝分子7日突襲以色列，釀成嚴重傷亡。以色列則以轟炸哈瑪斯控制的加薩走廊作為報復。

根據雙方提供的數字，以色列方面已有1400多人死亡，加薩走廊則有2700多人喪命。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航