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2023/10/18,
中東

以巴衝突多國撤僑，中國公民怨被告知「自己想辦法」；吳釗燮：仍有147名台灣人留在當地

以巴衝突多國撤僑，中國公民怨被告知「自己想辦法」；吳釗燮：仍有147名台灣人留在當地
外交部長吳釗燮今天表示，外交部已協助156名台灣 民眾安全離開以色列，但仍有147名民眾留在當地。 中央社記者王承中攝 112年10月17日

我們想讓你知道的是

新加坡作家協會會員、筆名孤獨川陵的微博部落客「愛國華僑億男」寫道，「想像中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國」。這篇貼文有超過一萬個點讚。中國電影《戰狼2》中，主角吳京開車經過戰場，幫助經歷利比亞戰亂的中國僑胞撤離。這部電影讓身在海外公民相信政府宣傳，也有了期待。那就是如果他們在海外深陷以色列戰爭這樣的困境時，中國政府將營救他們。

以巴衝突多國撤僑，中國公民怨被告知自己想辦法

（中央社）以巴衝突以來，有中國公民遇難，但北京尚未派出專機幫助公民撤離，有中國民眾抱怨被告知「自己想辦法」，但引來中國網友指責他們不願花錢搭飛機離開，卻只想著蹭國家的好處。

《美國之音》17日報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列以來，北京表示到目前為止有4名中國公民在衝突中遇難，另2人失聯，6人受傷。

相較美國、日本及韓國都安排撤僑專機或船隻，在以色列的中國公民不斷在網上求助，但卻得不到回應。

在中國的社群媒體平台小紅書上，一個叫做「深不見藍」的用戶在衝突爆發後發文詢問「有沒有9號離開特拉維夫的中國人」，表示自己和另外一個中國女性原本購買的海南航空的機票被取消了。當她們打電話給當地的中國大使館詢問如何離開時，卻被告知「自己想辦法」。

中國目前為止在撤僑上態度讓一些在以色列的中國人感到不滿。網路上流傳的多張截圖顯示，在以色列的中國留學生在一個微信群內多次詢問大使館工作人員有沒有撤僑計畫，但都沒有得到滿意的答覆。一名群內用戶表示，「出了國才知道，戰狼是最大的謠言」。

中國外交部發言人毛寧昨天表示，「中國和以色列之間的商業航班仍在運行，建議當地中國公民搭乘商業航班儘快回國」。

海南航空上週宣布，基於安全原因將在12日至31日期間暫停北京、上海往返特拉維夫的航班，只保留深圳往返特拉維夫的航線。

在中國的社群媒體上，不少部落客與網友都對中國的撤僑努力做出了批評。微博部落客「聞舞」表示，「警告，建議，全力協助，就是沒有撤僑行動」。

新加坡作家協會會員、筆名孤獨川陵的微博部落客「愛國華僑億男」寫道，「想像中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國」。這篇貼文有超過一萬個點讚。

中國電影《戰狼2》中，主角吳京開車經過戰場，幫助經歷利比亞戰亂的中國僑胞撤離。這部電影讓身在海外公民相信政府宣傳，也有了期待。那就是如果他們在海外深陷以色列戰爭這樣的困境時，中國政府將營救他們。

另一方面，希望撤僑的發文也引來網友批評，稱在以色列的中國人應當自己找方法離開，不要為國家增添麻煩，或是藉機佔國家的便宜。

一名網友留言，「又在帶節奏，能自己買到票為何還要去麻煩大使館」，另有網友說，「有些小仙女就是為了省下機票錢而已」。

以巴衝突升溫，吳釗燮：仍有147名民眾留在當地

（中央社）以巴衝突升溫，外交部長吳釗燮17日表示，外交部已協助156名台灣民眾安全離開以色列，但仍有147名民眾留在以色列，不過其中大部分人都覺得目前還沒有問題，所以選擇留下來。

以巴衝突延燒，各國進行撤僑。外交部長吳釗燮17日在列席立法院總質詢前受訪表示，目前外交部已協助156名台灣民眾安全的從空路或陸路離開以色列，還有147名民眾仍留在以色列，不過其中大部分人都覺得目前還沒有問題，所以選擇留下來。

吳釗燮指出，駐處仍然跟僑民們保持密切聯繫，如果有任何人需要任何形式的協助，外交部都會提供必要的協助。

吳釗燮表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯自7日對以色列發動攻擊後，外交部就譴責任何形式的恐怖攻擊行為，也聲援以色列，並關懷受到影響的人民。外交部會持續關注區域形勢的發展，對於任何受到影響及需要協助的人，外交部也會提供必要的協助。

針對美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台將關注哪些議題，吳釗燮指出，羅森柏格訪台就是表達美國拜登政府對台灣的高度支持。羅森柏格昨天與總統蔡英文見面時就表達非常清楚，美國對台灣的支持與承諾是堅若磐石，對於美國的支持，台灣表達高度感謝之意。

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核稿編輯：羅元祺


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