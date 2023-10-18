以巴衝突多國撤僑，中國公民怨被告知「自己想辦法」；吳釗燮：仍有147名台灣人留在當地
我們想讓你知道的是
新加坡作家協會會員、筆名孤獨川陵的微博部落客「愛國華僑億男」寫道，「想像中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國」。這篇貼文有超過一萬個點讚。中國電影《戰狼2》中，主角吳京開車經過戰場，幫助經歷利比亞戰亂的中國僑胞撤離。這部電影讓身在海外公民相信政府宣傳，也有了期待。那就是如果他們在海外深陷以色列戰爭這樣的困境時，中國政府將營救他們。
以巴衝突多國撤僑，中國公民怨被告知自己想辦法
（中央社）以巴衝突以來，有中國公民遇難，但北京尚未派出專機幫助公民撤離，有中國民眾抱怨被告知「自己想辦法」，但引來中國網友指責他們不願花錢搭飛機離開，卻只想著蹭國家的好處。
《美國之音》17日報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列以來，北京表示到目前為止有4名中國公民在衝突中遇難，另2人失聯，6人受傷。
相較美國、日本及韓國都安排撤僑專機或船隻，在以色列的中國公民不斷在網上求助，但卻得不到回應。
在中國的社群媒體平台小紅書上，一個叫做「深不見藍」的用戶在衝突爆發後發文詢問「有沒有9號離開特拉維夫的中國人」，表示自己和另外一個中國女性原本購買的海南航空的機票被取消了。當她們打電話給當地的中國大使館詢問如何離開時，卻被告知「自己想辦法」。
中國目前為止在撤僑上態度讓一些在以色列的中國人感到不滿。網路上流傳的多張截圖顯示，在以色列的中國留學生在一個微信群內多次詢問大使館工作人員有沒有撤僑計畫，但都沒有得到滿意的答覆。一名群內用戶表示，「出了國才知道，戰狼是最大的謠言」。
中國外交部發言人毛寧昨天表示，「中國和以色列之間的商業航班仍在運行，建議當地中國公民搭乘商業航班儘快回國」。
海南航空上週宣布，基於安全原因將在12日至31日期間暫停北京、上海往返特拉維夫的航班，只保留深圳往返特拉維夫的航線。
在中國的社群媒體上，不少部落客與網友都對中國的撤僑努力做出了批評。微博部落客「聞舞」表示，「警告，建議，全力協助，就是沒有撤僑行動」。
新加坡作家協會會員、筆名孤獨川陵的微博部落客「愛國華僑億男」寫道，「想像中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國」。這篇貼文有超過一萬個點讚。
中國電影《戰狼2》中，主角吳京開車經過戰場，幫助經歷利比亞戰亂的中國僑胞撤離。這部電影讓身在海外公民相信政府宣傳，也有了期待。那就是如果他們在海外深陷以色列戰爭這樣的困境時，中國政府將營救他們。
另一方面，希望撤僑的發文也引來網友批評，稱在以色列的中國人應當自己找方法離開，不要為國家增添麻煩，或是藉機佔國家的便宜。
一名網友留言，「又在帶節奏，能自己買到票為何還要去麻煩大使館」，另有網友說，「有些小仙女就是為了省下機票錢而已」。
以巴衝突升溫，吳釗燮：仍有147名民眾留在當地
（中央社）以巴衝突升溫，外交部長吳釗燮17日表示，外交部已協助156名台灣民眾安全離開以色列，但仍有147名民眾留在以色列，不過其中大部分人都覺得目前還沒有問題，所以選擇留下來。
以巴衝突延燒，各國進行撤僑。外交部長吳釗燮17日在列席立法院總質詢前受訪表示，目前外交部已協助156名台灣民眾安全的從空路或陸路離開以色列，還有147名民眾仍留在以色列，不過其中大部分人都覺得目前還沒有問題，所以選擇留下來。
吳釗燮指出，駐處仍然跟僑民們保持密切聯繫，如果有任何人需要任何形式的協助，外交部都會提供必要的協助。
吳釗燮表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯自7日對以色列發動攻擊後，外交部就譴責任何形式的恐怖攻擊行為，也聲援以色列，並關懷受到影響的人民。外交部會持續關注區域形勢的發展，對於任何受到影響及需要協助的人，外交部也會提供必要的協助。
針對美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台將關注哪些議題，吳釗燮指出，羅森柏格訪台就是表達美國拜登政府對台灣的高度支持。羅森柏格昨天與總統蔡英文見面時就表達非常清楚，美國對台灣的支持與承諾是堅若磐石，對於美國的支持，台灣表達高度感謝之意。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA