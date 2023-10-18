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2023/10/18,
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美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片，含弱化版本A800及H800

美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片，含弱化版本A800及H800
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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《路透社》報導，這次新規定為了涵括更多晶片而修改管制範圍，輝達的A800及H800晶片將受到影響。美國財經媒體《CNBC》報導，美國高階官員指稱，新規定將限制輝達A800和H800晶片的出口。

（中央社）拜登政府昨（17）日表示，美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展。

《路透社》報導，美國高階官員昨晚曾在新聞發布會上形容，這些規定將進一步限制先進晶片及晶片製造工具出口到伊朗、俄羅斯等國家，並將兩家涉及先進晶片製造的中國企業列入黑名單。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨日表示，新規定目的是藉由解決去（2022）年10月晶片出口管制措施的漏洞，來抑制中國軍事發展，未來可能至少每年修正一次。

雷蒙多說，新規定意在限制中國取得可能有助其人工智慧（AI）及精密電腦發展突破的先進半導體，這些技術對中國軍事應用而言十分關鍵。但她強調，美國政府不尋求傷害中國經濟。

美國與中國數年來深陷科技戰，美國政府去年10月公布晶片出口管制措施，導致這兩個超級大國間緊張關係近一步升溫。

AI晶片設計巨擘輝達推出的弱化版本A800及H800晶片，符合美國先前宣布的規範，持續銷售給中國。同樣受規範影響的超微（AMD）已表示，打算採取相同策略。

《路透社》報導，這次新規定為了涵括更多晶片而修改管制範圍，輝達的A800及H800晶片將受到影響。美國財經媒體《CNBC》報導，美國高階官員指稱，新規定將限制輝達A800和H800晶片的出口。

不過，這次新規定將豁免用於筆電、智慧型手機及遊戲的多數消費類晶片，但部分晶片仍需美國官員發出的許可及通知。

上述官員還指出，新規定還將先進晶片出口應取得許可的要求擴及40多個其他國家。先進晶片有輾轉經過這些國家流到中國的風險，且這些國家也受到美國武器禁運的限制。

美國政府也對中國以外的21個國家，祭出取得晶片製造工具應獲許可的要求，並擴大對中國的設備禁止出口清單。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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