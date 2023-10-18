以巴戰火下加薩走廊採訪艱難，全球媒體記者搏命換報導

（中央社）以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）衝突惡化，成了全球媒體關注焦點。然而在戰火下的加薩走廊採訪益發艱難，記者們往往必須一邊工作一邊逃命。

《華盛頓郵報》報導，戰區的資訊流通經常斷斷續續、難以預測，有鑑於以色列的攻擊規模，記者在取得和傳遞消息方面，正面臨前所未有的挑戰。聯合國專家已警告，以色列的攻勢可能會構成違反國際法的「集體懲罰」。

當美國主流電視網紛紛派遣明星主播前往相對安全的以色列，在加薩走廊採訪的記者卻要面對大規模轟炸、停電、斷網、糧食飲水匱乏以及報導人道危機的心理負擔，同時身處於危機之中。

《英國廣播公司》（BBC）阿拉伯語頻道記者艾柏許（Adnan Elbursh）和他的團隊在加薩市的西法醫院（al-Shifa Hospital）採訪，他們發現，死傷者中有他們的鄰居和親朋好友。

艾柏許在直播時說：「這是我所在地區的醫院。裡面有我的朋友和鄰居。這是我住的社區…這是我生涯中最艱難的日子之一。我看到了永遠無法忘懷的畫面。」

哈瑪斯本月7日突襲以色列，造成逾1400人死亡，以色列的報復反擊隨後在加薩地區奪走超過2700條人命。

「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）統計，有11名巴勒斯坦記者和3名以色列記者喪命。以色列13日轟炸黎巴嫩邊境地區，導致《路透社》記者阿布杜拉（Issam Abdallah）殉職，另有6名記者受傷。國際媒體自由監察組織紛紛譴責這起事件。

保護記者委員會的中東暨北非計畫協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）透過聲明說：「記者是在危機時期從事重要工作的平民，不得遭受交戰各方攻擊。」

曼蘇爾受訪時說，以色列近年攻擊媒體的紀錄，使目前在加薩報導衝突危機的情況更惡化。

2021年5月，以色列轟炸加薩一棟建築，裡面有《美聯社》和《半島電視台》（Al Jazeera）的辦公室。2022年5月，巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在約旦河西岸採訪時頭部中彈，以色列軍方起初聲稱阿克萊是在以巴雙方駁火時殞命，但包括華郵在內的多項獨立調查結果顯示，此事可能要歸咎於以色列軍方。

曼蘇爾說，這些案例改變了國際記者的風險評估，改由在地攝影和自由接案的記者來做報導加薩和約旦河西岸衝突的工作。

曼蘇爾表示：「（報導）最需要他們，他們也是原本就在當地生活的人……工作性質使得他們必須待在前線，他們經常沒有適當裝備，沒有任何安全資源，背後也沒有專屬的新聞編輯部。」

巴勒斯坦記者還面臨另一種障礙：他們的可信度可能會受到質疑。

對外政策智庫「世紀國際」（Century International）主任、前中東記者坎巴尼斯（Thanassis Cambanis）說，「有人正在有計畫地否認巴勒斯坦獨立記者確實存在」，這是「資訊戰中有害且危險的部分」。

這種現象造成的效應是，一些批評人士動不動就駁斥巴勒斯坦記者撰寫的死傷和破壞報導存有偏見、選邊站，甚至出於捏造。

美國《全國公共電台》（NPR）多年來仰賴巴勒斯坦人巴貝（Anas Baba）獲取加薩走廊的消息，過去一週也不例外。他在加薩市醫院訪問了躲避以色列空襲的平民，然後又引述目擊者說法表示，有幼童徒步數十公里撤離加薩市。

但巴貝自已也遇到一些阻礙，有些在加薩境內採訪的記者認為，這是他們有記憶以來最慘的困境。

巴貝上週在一通訊號不佳的電話裡告訴全《全國公共電台》，「我不得不放下工作……回到家人身邊，幫助他們撤離」，但他發現其他地方也一樣危險，「我能把他們藏在哪裡？加薩還有安全的地方嗎？」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰