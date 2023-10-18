以巴戰火下加薩走廊採訪艱難，全球媒體記者搏命換報導
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2021年5月，以色列轟炸加薩一棟建築，裡面有《美聯社》和《半島電視台》的辦公室。2022年5月，巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在約旦河西岸採訪時頭部中彈，以色列軍方起初聲稱阿克萊是在以巴雙方駁火時殞命，但包括華郵在內的多項獨立調查結果顯示，此事可能要歸咎於以色列軍方。這些案例改變了國際記者的風險評估，改由在地攝影和自由接案的記者來做報導加薩和約旦河西岸衝突的工作。
（中央社）以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）衝突惡化，成了全球媒體關注焦點。然而在戰火下的加薩走廊採訪益發艱難，記者們往往必須一邊工作一邊逃命。
《華盛頓郵報》報導，戰區的資訊流通經常斷斷續續、難以預測，有鑑於以色列的攻擊規模，記者在取得和傳遞消息方面，正面臨前所未有的挑戰。聯合國專家已警告，以色列的攻勢可能會構成違反國際法的「集體懲罰」。
當美國主流電視網紛紛派遣明星主播前往相對安全的以色列，在加薩走廊採訪的記者卻要面對大規模轟炸、停電、斷網、糧食飲水匱乏以及報導人道危機的心理負擔，同時身處於危機之中。
《英國廣播公司》（BBC）阿拉伯語頻道記者艾柏許（Adnan Elbursh）和他的團隊在加薩市的西法醫院（al-Shifa Hospital）採訪，他們發現，死傷者中有他們的鄰居和親朋好友。
艾柏許在直播時說：「這是我所在地區的醫院。裡面有我的朋友和鄰居。這是我住的社區…這是我生涯中最艱難的日子之一。我看到了永遠無法忘懷的畫面。」
哈瑪斯本月7日突襲以色列，造成逾1400人死亡，以色列的報復反擊隨後在加薩地區奪走超過2700條人命。
「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）統計，有11名巴勒斯坦記者和3名以色列記者喪命。以色列13日轟炸黎巴嫩邊境地區，導致《路透社》記者阿布杜拉（Issam Abdallah）殉職，另有6名記者受傷。國際媒體自由監察組織紛紛譴責這起事件。
保護記者委員會的中東暨北非計畫協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）透過聲明說：「記者是在危機時期從事重要工作的平民，不得遭受交戰各方攻擊。」
曼蘇爾受訪時說，以色列近年攻擊媒體的紀錄，使目前在加薩報導衝突危機的情況更惡化。
2021年5月，以色列轟炸加薩一棟建築，裡面有《美聯社》和《半島電視台》（Al Jazeera）的辦公室。2022年5月，巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在約旦河西岸採訪時頭部中彈，以色列軍方起初聲稱阿克萊是在以巴雙方駁火時殞命，但包括華郵在內的多項獨立調查結果顯示，此事可能要歸咎於以色列軍方。
曼蘇爾說，這些案例改變了國際記者的風險評估，改由在地攝影和自由接案的記者來做報導加薩和約旦河西岸衝突的工作。
曼蘇爾表示：「（報導）最需要他們，他們也是原本就在當地生活的人……工作性質使得他們必須待在前線，他們經常沒有適當裝備，沒有任何安全資源，背後也沒有專屬的新聞編輯部。」
巴勒斯坦記者還面臨另一種障礙：他們的可信度可能會受到質疑。
對外政策智庫「世紀國際」（Century International）主任、前中東記者坎巴尼斯（Thanassis Cambanis）說，「有人正在有計畫地否認巴勒斯坦獨立記者確實存在」，這是「資訊戰中有害且危險的部分」。
這種現象造成的效應是，一些批評人士動不動就駁斥巴勒斯坦記者撰寫的死傷和破壞報導存有偏見、選邊站，甚至出於捏造。
美國《全國公共電台》（NPR）多年來仰賴巴勒斯坦人巴貝（Anas Baba）獲取加薩走廊的消息，過去一週也不例外。他在加薩市醫院訪問了躲避以色列空襲的平民，然後又引述目擊者說法表示，有幼童徒步數十公里撤離加薩市。
但巴貝自已也遇到一些阻礙，有些在加薩境內採訪的記者認為，這是他們有記憶以來最慘的困境。
巴貝上週在一通訊號不佳的電話裡告訴全《全國公共電台》，「我不得不放下工作……回到家人身邊，幫助他們撤離」，但他發現其他地方也一樣危險，「我能把他們藏在哪裡？加薩還有安全的地方嗎？」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/