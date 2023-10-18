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2023/10/18,
經濟

英國《經濟學人》：台灣極力維持半導體優勢，不會輕易放棄自己的「矽盾」

英國《經濟學人》：台灣極力維持半導體優勢，不會輕易放棄自己的「矽盾」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣政府也有意維持國內晶片業優勢，長期抑制新台幣幣值以支持晶片等出口，以及補貼能源及水的價格，這都是晶片製造商大量使用的資源。台積電創辦人張忠謀上個月表示，台灣設計高鐵網路的時候很可能將晶片製造納入考量，讓晶片製造廠員工能快速穿梭於不同生產地點。

（中央社）英國《經濟學人》（The Economist）近日報導，儘管全球地緣政治主要國家將半導體視為影響經濟的關鍵動力，紛紛提升該產業發展，但台灣不會輕易放棄本身的半導體優勢。

《經濟學人》最近一篇報導分析台灣如何保護各國垂涎的半導體產業。報導提到，從1970年代起直到近幾年前，台灣的半導體曾看似值錢但卻乏味，雖然台灣晶片製造廠讓全球電子業持續運轉，但往往是晶片組裝成的裝置成為新聞頭條焦點。

不過，現今情況已不復以往。目前全球地緣政治主要國家認為微處理器不僅能驅動機器，更能驅動經濟。美國為了把晶片製造業帶回國內，大手筆提供500億美元（約新台幣1.6兆元）政府補貼。

歐洲也有類似計畫，尤其為了要降低對台灣的依賴。日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus目標在2027年前開始量產2奈米高端晶片，這僅是台灣半導體龍頭台積電預計開始量產2奈米的短短2年後。

台積電主要競爭對手韓國三星也希望在2025年開始量產2奈米晶片。中國則是期盼建立無須仰賴科技進口的獨立晶片業，不再被美國卡脖子。

報導指出，台灣面臨很高的風險，只要各界都依賴台灣半導體，這樣的想法就會持續。但如果晶片在別處製造，台灣的「矽盾」就會變得脆弱。

另一方面，台灣晶片商也有理由維持在本地生產。過度的海外擴張恐弱化本地研發網路，讓外國企業更容易搶到員工。這就是為什麼台積電美國廠興建工程在2025年及2026年完工時，並不會生產最高端的晶片，最先進的晶片仍會在台灣生產。

台積電去（2022）年花費50億美元的研發費用，較2021年多了30%，多數研發都在台灣進行；今年7月還在新竹總部旁邊啟用新的全球研發中心，共有7000名研發人員進駐。只要研發工作留在台灣，台積電的最先進晶圓廠就可能留在國內。

負責供應鏈其他部分的台灣企業同樣有類似考量。日月光是全球最大的半導體封裝廠，在過去，半導體封裝曾是一個沒有吸引力的行業。

但隨著摩爾定律的推進越趨困難，日月光這類的企業可透過晶片封裝，協助提升處理能力，日月光的年度研發經費於2017年到2022年間倍增至8億美元。

台灣政府也有意維持國內晶片業優勢，長期抑制新台幣幣值以支持晶片等出口，以及補貼能源及水的價格，這都是晶片製造商大量使用的資源。台積電創辦人張忠謀上個月表示，台灣設計高鐵網路的時候很可能將晶片製造納入考量，讓晶片製造廠員工能快速穿梭於不同生產地點。

不僅如此，台灣政府最新計畫是提升國內的晶片設計，經濟部上個月宣布，將提供2500萬美元補助，協助中小型IC設計業者。台灣政府預計未來推動的10年「晶片驅動台灣產業創新計畫」將納入更多項目。

《經濟學人》報導結尾寫道，台灣不會輕易放棄自己的矽盾。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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