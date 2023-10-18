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2023/10/18,
美加

美國高利率下民間消費暢旺，「寅吃卯糧」舉債消費隱憂逐一浮現

美國高利率下民間消費暢旺，「寅吃卯糧」舉債消費隱憂逐一浮現
Photo Credit: GettyImages

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聯準會去年3月啟動升息，政策利率已升至22年高點。官員近期暗示，10月31日至11月1日的例會可能不會升息，將繼續觀察貨幣政策緊縮效果。不過，景氣熱絡將造成通膨更難回歸聯準會目標，聯準會仍可能在12月或明（2024）年1月恢復升息。

（中央社）美國經濟在高利率壓抑下展現韌性，9月民間消費持續暢旺。但疫情期間累積的超額儲蓄漸減，愈來愈多民眾舉債消費且拖欠還款，經濟隱憂在景氣看似熱絡時逐一浮現。

商務部17日公布，美國9月零售銷售月增0.7％，高於市場預期的0.3％；8月成長率從0.6％上修至0.8％。這項數據反映店面、網路及餐廳消費情形，未經通貨膨脹調整，意味業者漲價可能墊高成長率。

美股漲跌互見，道瓊工業指數終場小漲13.11點或0.04％，標準普爾500指數及科技股為主的那斯達克綜合指數分別下跌0.01％、0.25％。美國10年期公債價格下跌、殖利率登上4.846％，創2007年7月以來最高收盤水準。

消費支出占美國經濟產值約三分之二，這份報告連同近期公布的9月就業、通膨數據促使分析師上修經濟成長預測。高盛集團（Goldman Sachs）估計美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4％，創2021年第4季以來新高。

根據商務部報告，9月網路商店、汽車經銷商及加油站消費成長，餐飲消費也顯著增加，延續COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩後民眾外食增加的趨勢。

聯邦準備理事會（Fed）拉高利率對抗通膨，汽車等高價產品買氣不墜，勞動市場出乎意料堅韌是重要因素。

聯準會去年3月啟動升息，政策利率已升至22年高點。官員近期暗示，10月31日至11月1日的例會可能不會升息，將繼續觀察貨幣政策緊縮效果。不過，景氣熱絡將造成通膨更難回歸聯準會目標，聯準會仍可能在12月或明（2024）年1月恢復升息。

里契蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Tom Barkin）17日表示，富裕消費者在COVID-19疫情趨緩後荷包大開，確實增加壓制通膨的難度。但企業高層反映需求正在降溫，中低收入消費者不是省吃儉用，就是買較便宜的品項。

美國9月失業率保持在3.8％，工資成長仍高於疫情爆發前水準。但經濟學家普遍認為就業成長無以為繼，明年初勞動市場將顯著降溫。

此外，經濟評議會（The Conference Board）的9月消費者預期指數降至73.7，跌破預示未來一年經濟衰退的80大關。根據商務部數據，美國8月個人儲蓄率降至3.9％，遠低於疫情嚴重時最高的32％。紐約聯邦準備銀行8月公布，美國信用卡債首度超越1兆美元，拖欠還款處於11年高點。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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