習近平、普亭「一帶一路」論壇場邊會談，《紐約時報》：拜登訪以、普亭訪中，兩陣營對抗趨鮮明

習近平普亭「一帶一路」場邊會談，稱與「好朋友」10年見42次

（中央社）中國國家主席習近平18日上午與前來出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談。習近平稱呼普亭為「老朋友」，並表示從2013年的10年裡，與普亭先後見了42次，建立了良好工作關係與深厚友誼。

據中國官媒《央視》新聞報導，習近平說，明年是中俄建交75週年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

習近平在開頭時表示，「尊敬的普亭總統，我的老朋友，歡迎你來華出席第三屆『一帶一路』國際合作高峰論壇。相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是我們多年來的好傳統。」

他說，普亭連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

習近平表示，今年3月，他應普亭邀請對俄國進行了國家主席新任期的首次國是訪問。

習近平說，「我們共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。」

習近平並指，高興地看到兩國政府、部門和有關地方全力落實達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著中俄共同確定的2000億美元目標邁進。

習近平會見普亭，針對以巴局勢交換意見

（中央社）中國國家主席習近平18日在北京會見俄羅斯總統普亭。根據中國官媒《央視》報導，習近平表示，中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路；雙方並就以巴局勢等深入交換意見。

習近平18日與前來參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的普亭舉行了會談。

據報導，習近平說，「中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益」。雙方要推動中俄務實合作高品質發展，積極開拓戰略性新興產業合作。

根據報導，兩國元首還就以巴局勢等深入交換了意見。

習近平說，普亭連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。中方願與俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高品質聯通發展之路。

習近平強調，「發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是權宜之策，而是長久之計」。

他又說，明年是中俄建交75週年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。

習近平並指，不久前，金磚國家實現歷史性擴員，展現了發展中國家推動世界多極化、國際關係民主化的信心。

他說，中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願與俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。

根據報導，普亭表示，今年3月，習近平對俄進行成功的國是訪問，「我們就許多重大問題進行了深入溝通，達成的共識正在得到認真落實」。

普亭稱，國際形勢的演變完全印證了習近平作出「百年未有之大變局」的戰略判斷。

他又說，俄方願與中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。

普亭還稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。

他也說，俄方願與中方以明年慶祝兩國建交75週年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

普亭還說，習近平10年前提出的共建「一帶一路」倡議取得巨大成功，已經成為世界公認的重要國際公共產品。相信並祝願共建「一帶一路」這一偉大事業取得更大成就。

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普亭訪中，中國學者：北京對中俄關係心裡有數

（中央社）中國國家主席習近平18日在北京會見俄羅斯總統普亭，正值國際局勢複雜之際，使這場會見備受外界關注。中國學者認為，儘管中俄關係看似緊密，但面對夥伴陷入戰爭泥淖，中國警惕且心裡有數。

根據中國官媒《央視》新聞報導，習近平稱普亭為「我的老朋友」，歡迎他前來出席第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並說從2013年的10年裡，雙方先後見面42次，建立良好工作關係與深厚友誼。

對於中俄關係的發展，中國人民大學國際關係教授時殷弘接受《中央社》訪問時指出，中俄關係在戰略上已愈益接近軍事同盟，但與軍事同盟之間還有決定性的關鍵距離，「而且很可能跨越不了」。

他分析，至今俄羅斯從未直接或間接地示意「如果在台灣問題上爆發戰爭」，俄羅斯會就此給予中國直接軍事支持，正如中國從未直接或間接地示意如果在烏克蘭和東歐問題上爆發戰爭，中國會就此給予俄羅斯直接軍事支持。

時殷弘並指出，俄羅斯發動和進行對烏戰爭的表現證明其軍事冒險輕率，常規武力羸弱，它作為軍事同盟國的價值會被嚴重懷疑，其風險會被高度警惕。

時殷弘最後說明，中國將仍希望俄羅斯保持為強國，並且珍視與這強國的戰略夥伴關係，但絕不會贊成它成為「帝國」，或努力在東歐、中亞和任何其他地區恢復成「帝國」。