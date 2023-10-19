習近平、普亭「一帶一路」論壇場邊會談，《紐約時報》：拜登訪以、普亭訪中，兩陣營對抗趨鮮明
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中國、俄羅斯、北韓關係複雜詭譎，一邊是被中國宣告為重要夥伴且關係「上不封頂」的俄國，如今掉入俄烏戰爭的泥淖，陷入國際制裁；另一邊是承諾其為夥伴且支持立場「堅定不移」的北韓，現仍進行核戰略飛彈開發，引起美日韓的軍事對抗制衡。而對中國而言，因應美中戰略競爭，需要俄羅斯、北韓如兄弟般的夥伴關係，但這兩國如今面對的挑戰對中國而言也成為風險，也讓三方的關係愈形複雜。
習近平普亭「一帶一路」場邊會談，稱與「好朋友」10年見42次
（中央社）中國國家主席習近平18日上午與前來出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談。習近平稱呼普亭為「老朋友」，並表示從2013年的10年裡，與普亭先後見了42次，建立了良好工作關係與深厚友誼。
據中國官媒《央視》新聞報導，習近平說，明年是中俄建交75週年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。
習近平在開頭時表示，「尊敬的普亭總統，我的老朋友，歡迎你來華出席第三屆『一帶一路』國際合作高峰論壇。相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是我們多年來的好傳統。」
他說，普亭連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。
習近平表示，今年3月，他應普亭邀請對俄國進行了國家主席新任期的首次國是訪問。
習近平說，「我們共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。」
習近平並指，高興地看到兩國政府、部門和有關地方全力落實達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著中俄共同確定的2000億美元目標邁進。
習近平會見普亭，針對以巴局勢交換意見
（中央社）中國國家主席習近平18日在北京會見俄羅斯總統普亭。根據中國官媒《央視》報導，習近平表示，中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路；雙方並就以巴局勢等深入交換意見。
習近平18日與前來參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的普亭舉行了會談。
據報導，習近平說，「中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益」。雙方要推動中俄務實合作高品質發展，積極開拓戰略性新興產業合作。
根據報導，兩國元首還就以巴局勢等深入交換了意見。
習近平說，普亭連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。中方願與俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高品質聯通發展之路。
習近平強調，「發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是權宜之策，而是長久之計」。
他又說，明年是中俄建交75週年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。
習近平並指，不久前，金磚國家實現歷史性擴員，展現了發展中國家推動世界多極化、國際關係民主化的信心。
他說，中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願與俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。
根據報導，普亭表示，今年3月，習近平對俄進行成功的國是訪問，「我們就許多重大問題進行了深入溝通，達成的共識正在得到認真落實」。
普亭稱，國際形勢的演變完全印證了習近平作出「百年未有之大變局」的戰略判斷。
他又說，俄方願與中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。
普亭還稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。
他也說，俄方願與中方以明年慶祝兩國建交75週年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。
普亭還說，習近平10年前提出的共建「一帶一路」倡議取得巨大成功，已經成為世界公認的重要國際公共產品。相信並祝願共建「一帶一路」這一偉大事業取得更大成就。
普亭訪中，中國學者：北京對中俄關係心裡有數
（中央社）中國國家主席習近平18日在北京會見俄羅斯總統普亭，正值國際局勢複雜之際，使這場會見備受外界關注。中國學者認為，儘管中俄關係看似緊密，但面對夥伴陷入戰爭泥淖，中國警惕且心裡有數。
根據中國官媒《央視》新聞報導，習近平稱普亭為「我的老朋友」，歡迎他前來出席第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並說從2013年的10年裡，雙方先後見面42次，建立良好工作關係與深厚友誼。
對於中俄關係的發展，中國人民大學國際關係教授時殷弘接受《中央社》訪問時指出，中俄關係在戰略上已愈益接近軍事同盟，但與軍事同盟之間還有決定性的關鍵距離，「而且很可能跨越不了」。
他分析，至今俄羅斯從未直接或間接地示意「如果在台灣問題上爆發戰爭」，俄羅斯會就此給予中國直接軍事支持，正如中國從未直接或間接地示意如果在烏克蘭和東歐問題上爆發戰爭，中國會就此給予俄羅斯直接軍事支持。
時殷弘並指出，俄羅斯發動和進行對烏戰爭的表現證明其軍事冒險輕率，常規武力羸弱，它作為軍事同盟國的價值會被嚴重懷疑，其風險會被高度警惕。
時殷弘最後說明，中國將仍希望俄羅斯保持為強國，並且珍視與這強國的戰略夥伴關係，但絕不會贊成它成為「帝國」，或努力在東歐、中亞和任何其他地區恢復成「帝國」。
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。