【韓劇】《大力女子姜南順》六大看點：韓國版漫威鼻祖續集，身世之謎揭曉，熙植與始悟要選誰？

我們想讓你知道的是
近期韓劇《Moving 異能》大受歡迎，六年前《大力女子都奉順》作品，儼然成為韓國版漫威鼻祖，且主角作為女性，在韓國男尊女卑，大男人主義興盛下，兩部作品「女性英雄」成代表，實屬難得。且由《魷魚遊戲》的李瑜美飾演劇中核心要角姜南順，劇中詮釋的真的很可愛。《大力女子姜南順》六大看點公開。
文：芮塔的看劇筆記本
《大力女子姜南順》為《大力女子都奉順》系列作，睽違六年之續作終於誕生。最引人期待的，當年受歡迎的「狗狗CP」朴寶英、朴炯植也要回來客串，還有「臉蛋天才」車銀優驚喜登場。首播兩集10月7日歡樂開播，第二集收視率破6%，網友表示：「很順順的看下去！很輕鬆歡樂的一齣劇。」
《大力女子姜南順》由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫主演，劇情講述與都奉順一樣天生擁有神力的親戚姜南順，與媽媽和外婆調查毒品犯罪幕後真相而展開的搞笑英雄劇。
近期韓劇《Moving 異能》大受歡迎，六年前《大力女子都奉順》作品，儼然成為韓國版漫威鼻祖，且主角作為女性，在韓國男尊女卑，大男人主義興盛下，兩部作品「女性英雄」成代表，實屬難得。且由《魷魚遊戲》的李瑜美飾演劇中核心要角姜南順，劇中詮釋的真的很可愛。《大力女子姜南順》六大看點公開。
姜南順的身世之謎，設定走失在蒙古原因？
姜南順兒時與爸爸赴蒙古拍照意外走失，原本以為身世之謎會走灑狗血路線，沒想到意外呈現小清新風格。值得一提，劇組竟然選擇蒙古一地作為女主角成長所在，或許想突顯游牧人性格爽朗、單純，又或者與政治經濟地緣有關？李瑜美在《大力女子姜南順》的演出，完全呈現遊牧民族的爽朗、活潑、樂觀。
「狗狗CP」CP、金元海、車銀優友情客串引驚喜
戲劇前集就發出宣傳，「狗狗CP」朴寶英、朴炯植將回鍋友情客串，引發眾人期待，但未知在哪一集出現。《大力女子都奉順》存在很高的金元海，意外在第一集出現，車銀優也作為姜南順的偶像出鏡，雖然僅是驚鴻一撇，卻讓觀眾眼睛一亮。只是，若「狗狗CP」沒有在前10集出現，是否會造成觀眾失落？
《大力女子都奉順》支線鬆散惹詬病 《大力女子姜南順》結構還算順暢
《大力女子都奉順》最讓人詬病的為，男女主角朴炯植、朴寶英的 CP 感非常好，甜到長螞蟻的愛情也令人心動。撇開黑道支線劇情，是值得再三回味的劇集。
但是，加入支線後整齣劇卻變得四分五裂。《大力女子姜南順》一、二集主要描繪姜南順的身世之謎，以及男主、男配與女一初相遇過程。前兩集戲劇結構，支線混亂的狀態沒有太嚴重，讓人能順順地看下去。
前作續作「兩男搶一女」！邕聖祐、邊佑錫搶奪李瑜美 你站哪一派？
與《大力女子都奉順》相仿，前作有朴炯植、金志洙爭奪朴寶英，續作有邕聖祐、邊佑錫搶奪李瑜美。以前兩集來看，邊佑錫論氣勢、標準男二人設與角色衝擊，似乎勝過男一邕聖祐，不過邕聖祐與李瑜美的相識緣份也顯得浪漫。
接下來是否想讓觀眾分兩派，熙植派？始悟派？很喜歡男一、男二與女主角初相遇的過程，營救墜機的畫面看得血脈噴張，三人很特別的初相遇，又將造成何等火花？
《大力女子姜南順》解決能力者為三位女性，韓國男尊女卑社會有反轉？
《大力女子都奉順》僅將區域局限於道峰洞犯罪案，觀眾嚴重質疑韓國警察辦案的能力，格局太小也顯得煩躁。續作將世界觀放到江南，甚至世界；欲解決黑金、權力、毒品等惡勢力延伸，能力者竟是三位女性。
《Moving 異能》上映前，《大力女子都奉順》可視為韓國版漫威創始者，「女性」作為第一主角，在重男輕女的韓國社會中，實屬難得。續作誕生，是否象徵韓國女性地位有逐步提升機會？
從韓劇片單看趨勢：犯罪是否已成韓國社會問題
近期黑幫類型韓劇，包括《獵犬》、《毒梟聖徒》、《惡中之惡》不斷推出，甚至《大力女子姜南順》都有提及解決江南的犯罪問題，從影視作品趨勢討論，「毒品犯罪、黑金洗錢」等問題，是否已成為韓國非常大的社會動亂？期望透過影視作品找到正義，解決不法之事蹟。
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：【首播劇評】《大力女子姜南順》：韓國版漫威再現！身世之謎藏細節，熙植、始悟你站哪一派？
延伸閱讀
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。