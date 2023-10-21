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2023/10/21,
影劇

【韓劇】《大力女子姜南順》六大看點：韓國版漫威鼻祖續集，身世之謎揭曉，熙植與始悟要選誰？

【韓劇】《大力女子姜南順》六大看點：韓國版漫威鼻祖續集，身世之謎揭曉，熙植與始悟要選誰？
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我們想讓你知道的是

近期韓劇《Moving 異能》大受歡迎，六年前《大力女子都奉順》作品，儼然成為韓國版漫威鼻祖，且主角作為女性，在韓國男尊女卑，大男人主義興盛下，兩部作品「女性英雄」成代表，實屬難得。且由《魷魚遊戲》的李瑜美飾演劇中核心要角姜南順，劇中詮釋的真的很可愛。《大力女子姜南順》六大看點公開。

文：芮塔的看劇筆記本

《大力女子姜南順》為《大力女子都奉順》系列作，睽違六年之續作終於誕生。最引人期待的，當年受歡迎的「狗狗CP」朴寶英、朴炯植也要回來客串，還有「臉蛋天才」車銀優驚喜登場。首播兩集10月7日歡樂開播，第二集收視率破6%，網友表示：「很順順的看下去！很輕鬆歡樂的一齣劇。」

《大力女子姜南順》由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫主演，劇情講述與都奉順一樣天生擁有神力的親戚姜南順，與媽媽和外婆調查毒品犯罪幕後真相而展開的搞笑英雄劇。

近期韓劇《Moving 異能》大受歡迎，六年前《大力女子都奉順》作品，儼然成為韓國版漫威鼻祖，且主角作為女性，在韓國男尊女卑，大男人主義興盛下，兩部作品「女性英雄」成代表，實屬難得。且由《魷魚遊戲》的李瑜美飾演劇中核心要角姜南順，劇中詮釋的真的很可愛。《大力女子姜南順》六大看點公開。

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姜南順的身世之謎，設定走失在蒙古原因？

姜南順兒時與爸爸赴蒙古拍照意外走失，原本以為身世之謎會走灑狗血路線，沒想到意外呈現小清新風格。值得一提，劇組竟然選擇蒙古一地作為女主角成長所在，或許想突顯游牧人性格爽朗、單純，又或者與政治經濟地緣有關？李瑜美在《大力女子姜南順》的演出，完全呈現遊牧民族的爽朗、活潑、樂觀。

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「狗狗CP」CP、金元海、車銀優友情客串引驚喜

戲劇前集就發出宣傳，「狗狗CP」朴寶英、朴炯植將回鍋友情客串，引發眾人期待，但未知在哪一集出現。《大力女子都奉順》存在很高的金元海，意外在第一集出現，車銀優也作為姜南順的偶像出鏡，雖然僅是驚鴻一撇，卻讓觀眾眼睛一亮。只是，若「狗狗CP」沒有在前10集出現，是否會造成觀眾失落？

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《大力女子都奉順》支線鬆散惹詬病 《大力女子姜南順》結構還算順暢

《大力女子都奉順》最讓人詬病的為，男女主角朴炯植、朴寶英的 CP 感非常好，甜到長螞蟻的愛情也令人心動。撇開黑道支線劇情，是值得再三回味的劇集。

但是，加入支線後整齣劇卻變得四分五裂。《大力女子姜南順》一、二集主要描繪姜南順的身世之謎，以及男主、男配與女一初相遇過程。前兩集戲劇結構，支線混亂的狀態沒有太嚴重，讓人能順順地看下去。

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前作續作「兩男搶一女」！邕聖祐、邊佑錫搶奪李瑜美 你站哪一派？

與《大力女子都奉順》相仿，前作有朴炯植、金志洙爭奪朴寶英，續作有邕聖祐、邊佑錫搶奪李瑜美。以前兩集來看，邊佑錫論氣勢、標準男二人設與角色衝擊，似乎勝過男一邕聖祐，不過邕聖祐與李瑜美的相識緣份也顯得浪漫。

接下來是否想讓觀眾分兩派，熙植派？始悟派？很喜歡男一、男二與女主角初相遇的過程，營救墜機的畫面看得血脈噴張，三人很特別的初相遇，又將造成何等火花？

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《大力女子姜南順》解決能力者為三位女性，韓國男尊女卑社會有反轉？

《大力女子都奉順》僅將區域局限於道峰洞犯罪案，觀眾嚴重質疑韓國警察辦案的能力，格局太小也顯得煩躁。續作將世界觀放到江南，甚至世界；欲解決黑金、權力、毒品等惡勢力延伸，能力者竟是三位女性。

《Moving 異能》上映前，《大力女子都奉順》可視為韓國版漫威創始者，「女性」作為第一主角，在重男輕女的韓國社會中，實屬難得。續作誕生，是否象徵韓國女性地位有逐步提升機會？

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從韓劇片單看趨勢：犯罪是否已成韓國社會問題

近期黑幫類型韓劇，包括《獵犬》、《毒梟聖徒》、《惡中之惡》不斷推出，甚至《大力女子姜南順》都有提及解決江南的犯罪問題，從影視作品趨勢討論，「毒品犯罪、黑金洗錢」等問題，是否已成為韓國非常大的社會動亂？期望透過影視作品找到正義，解決不法之事蹟。

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本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：【首播劇評】《大力女子姜南順》：韓國版漫威再現！身世之謎藏細節，熙植、始悟你站哪一派？

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬


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