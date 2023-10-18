韓國人氣女團IVE成員李瑞在校疑遭霸凌：偶像光環成雙面刃，韓國校園暴力問題有多嚴重？

最近在X（前推特）上，出現了一條名為「請保護來自同班的韓林高中學生免受騷擾」的貼文。貼文中分享了一段影片，顯示了當紅韓國女團成員李瑞（Leeseo）在學校為同學簽名的情景，然而，這段影片引起了一些關注。

影片中，似乎有一名同學拿著一本空白筆記本請求李瑞簽名，李瑞友善地半蹲下來簽名，而旁邊的同學則不斷地呼喊著她的名字，像是「李瑞啊，謝謝妳，李瑞大人，怎麼稱呼好呢？」。然而女同學顯然使用了一些不太正式和尊敬的語氣，有些網友因此感到不適，認為這樣的表達缺乏禮貌。同時，也有人擔憂李瑞在學校是否受到同學的不禮貌對待，甚至可能遭受霸凌。

當今最為矚目的韓國女團：IVE介紹

IVE是由韓國娛樂公司STARSHIP推出的六人女子團體，成員包括秋天（Gaeul）、俞真（Yujin）、員瑛（Wonyoung）、怜（Rei）、麗茲（Liz）、以及李瑞（Leeseo）。IVE在出道前已經引起了廣泛的關注，因為其中兩位成員，俞真和員瑛，曾參加韓國知名選秀節目《Produce 48》，並成功入選出道組，共同組成了限定女子組合「IZ*ONE」，展開了為期兩年又六個月的演藝活動，並贏得了廣泛的人氣。

隨著IZ*ONE的解散，STARSHIP於2021年宣布推出全新女團，即IVE，俞真和員瑛繼續作為新女團的成員，進一步引起了高度關注。STARSHIP陸續公佈了IVE的其他成員，包括秋天、怜、麗茲和李瑞。這六位成員的甜美外貌引發了海內外K-pop迷的討論，而出道後的表現令人印象深刻。由於每位成員都擁有獨特的特點，IVE在全球青少年中特別受歡迎。

此外，IVE的音樂作品也廣受好評，獲得了多個音樂節目的冠軍寶座，並贏得了許多韓國音樂獎項中的「最佳新人獎」，被譽為新生代K-pop偶像的代表之一。

IVE最近帶著他們的首張迷你專輯《I'VE MINE》回歸樂壇，引起了廣泛的關注和討論。這也使成員們的一舉一動受到格外關注。特別是年齡最小的成員李瑞，最近因被要求簽名與側拍的事件引起了關於是否受到霸凌的爭議。

韓國校園霸凌嚴重，偶像被霸凌事件層出不窮

雖然貼文中提供的影片僅短短九秒，無法確定李瑞是否確實遭受霸凌，但可以確定的是，這樣的互動確實缺乏尊重。值得注意的是，校園霸凌的情況在韓國已經屢見不鮮，許多偶像明星也曾傳出在學校遭不禮貌的同儕相處。即使是擁有高人氣與聲望的偶像們，也難以逃脫這種困擾，這種現象令人深感遺憾。

像是韓國熱門男子團體The Boyz的成員Eric，就曾遇過類似的情形。Eric在畢業前準備了60張專輯，並請團員們一起簽名送給同學們，然而，出乎意料的是，其中一名同學在收到簽名專輯後，在Instagram上限時動態發了一張Eric簽名的照片，並附上了「難道你不想成功嗎、你必須更努力才行」這樣諷刺的言論。這則貼文隨即在韓國社群媒體上引發了激烈的討論，許多網友對Eric受到不禮貌的待遇感到憤怒。

明星光環成雙面刃，凸顯無法為自己發聲的困境

當偶像明星面對不禮貌的舉動和霸凌狀況時，處理起來變得更為複雜。由於他們是公眾人物，必須持續維護良好的形象，因此在應對同儕間不合理的對待，例如偷拍、跟蹤、以及惡意言語攻擊等情況時，他們較難以果斷地拒絕或反擊。

這種情境下，明星需要仔細處理社會期望，這些期望使他們不僅需要應對隱私的侵犯，還必須承受來自社會的巨大壓力。同時，偶像明星經常被視為社會的楷模，這也增加了在應對不當行為時的複雜性，以免對他們的影響力與聲譽造成損害。

對霸凌現象是束手無策，亦或選擇性忽視？

在韓國，霸凌現象層出不窮，無論身份地位都難以避免。上面提到的例子是偶像明星遭到不合理的同儕對待，然而更甚者，一些偶像明星過去參與霸凌的事件也不斷浮出水面。令人困惑的是，有些人即便在事件曝光後，依然能夠取得資源，繼續活動，這使整個情況更為複雜。

例如Stray Kids成員鉉辰在2021年被揭露在求學時期參與多次校園暴力事件，而後事實證實了這些爆料的真實性。一開始，經紀公司JYPE試圖以強硬手段對待爆料者，但最終被迫承認事實，一一賠償受害者，並僅宣布「暫時中斷鉉辰的活動」，而非將其徹底退團開除。

更讓人震驚的是，經過三到四個月後，鉉辰再次回歸團體活動，並在國際舞台上依然擁有龐大的支持與人氣。與此形成鮮明對比的是受害者，他們所遭受的心靈傷害究竟得到了多少真正的療癒，我們難以得知。

除了上述案例，曾參與霸凌的公眾人物再次回到螢幕前享受眾人愛戴的情況屢屢發生，族繁不及備載，因此不僅讓人懷疑，霸凌事件如此頻繁地發生在社會的每一個角落，到底是真的找不到辦法解決這樣的現象，還是選擇性地忽視這個亂象？這種現象的持續，無疑需要更多深入的反思和行動，以確保每個人都能在充滿尊重且安全的環境中成長。

校園暴力案例屢見，資源卻不足以應對通報

根據韓國KBS News的報導，僅在首爾地區，去年就有1500起校園霸凌受害者尋求支援機構的案例。然而，國內專門幫助這些受害者的機構卻僅有四間，突顯出韓國政府在處理校園霸凌問題上資源匱乏的問題。

雖然韓國教育部在去年6月宣布計畫建立國家級機構來處理校園霸凌事件，但即使以最快的速度推進，該機構也需要至少三年的時間才能正式開始運作。這個問題引發了人們對韓國政府是否足夠重視校園霸凌問題，以及是否提供足夠資源來解決這一嚴重社會問題的質疑。