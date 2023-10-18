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2023/10/18,
印太

泰國前建築大亨因盜獵保育動物入獄後獲假釋，富人罕見入獄案引關注

泰國前建築大亨因盜獵保育動物入獄後獲假釋，富人罕見入獄案引關注
泰國前建築大亨普雷姆柴（Premchai Karnasuta），照片攝於2019年。Photo Credit:GettyImages

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因在野生動物保護區盜獵而入獄的泰國前建築大亨普雷姆柴，於昨日假釋出獄，並於12月結束刑期。此案被認為是少數富人因違法行為而被判刑的罕見案件，尤其泰國民眾早以對富人明顯藐視法律而有所不滿，最具指標性的案例為紅牛能量飲創辦人的孫子酒駕肇逃，卻被檢方撤銷所有指控。

綜合《美聯社》、《Thai PBS》以及《Pattaya news》報導，因在野生動物保護區盜獵而入獄的泰國前建築大亨普雷姆柴（Premchai Karnasuta），於本週二（17日）假釋出獄，刑期則於今年12月結束。

此案件為泰國少數富人被法院判刑的案例，現年69歲的普拉姆柴是義大利－泰國發展有限公司（Italian-Thai Development Plc）的董事長，該公司是泰國最大的建築公司之一。

2018年，普拉姆柴及他的員工在泰國西部的Tungyai Naresuan野生動物保護園區的一塊露營地被發現攜帶槍枝，此保護區因富有珍稀的動植物群，被聯合國教科文組織列為世界遺產。

警方在普拉姆柴一行人的營地附近發現一隻黑豹（black panther）、一隻黑鷳（kalij pheasant）和一隻麂屬（barking deer）的屍體。經調查後發現，普拉姆柴一行人在保護區射殺稀有動物後將其煮成肉湯，也因此遭起訴。

2019年，法院以多項指控判處普拉姆柴3年2個月的有期徒刑，同時處以200萬泰銖（新台幣177.75萬元）的罰金，與他被捕的2名男子，包含1名司機與1名獵人也被判入獄和罰金。

普拉姆柴上訴後，泰國最高法院最終於2021年確認普拉姆柴涉嫌違反《野生動物養護和保護法》、《國家森林保護區法》、《關於未經許可持有槍支和彈藥保護法》和《環境促進和保護法》，因此維持3年2個月刑期的判決。

世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）的泰國分會稱讚2021年的裁決是「野生動物和法治的勝利」。《美聯社》也指出，此案被認為是一個有影響力的泰國富人因不當行為而被迫服刑的罕見案例，尤其泰國公眾已經厭倦屢屢發生富人明顯藐視法律、有罪不罰的案件。

當中，最有名的案例為知名紅牛能量飲料（Red Bull）創辦人的孫子瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya），他在2012年疑似涉及酒駕肇事逃逸，並撞死1名警察，但卻在2020年被泰國檢方撤銷所有指控，引發眾怒。

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Photo Credit: GettyImages
熱銷全球的能量飲紅牛（Red Bull）

2023年10月17日，泰國懲戒部召開委員會會議，審議將替部分囚犯減刑，共有567名囚犯被納入考慮，最後484人獲準減刑，普拉姆柴為其中一員。

委員會批准了普拉姆柴的減刑，並從2023年10月17日起生效，並於2023年12月7日獲釋。

然而，由於普拉姆柴先前因糖尿病而失去了腳踝組織的健康因素，當局判定為他配戴電子腳鐐可能會帶來進一步受傷的風險，因此，委員會批准普拉姆柴可以免配戴電子腳鐐，但在刑期結束之前，必須定期進行自我報告並嚴格遵守監控條件。

新聞來源

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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