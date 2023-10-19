美國擬擴大對中晶片出口管制，王美花：間接影響台廠，輝達：可能被迫遷出某些國家
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半導體業觀察家相信，美國若禁止AI晶片輸中，中企將力圖補上這塊市場真空。華府最新動作將中國兩家晶片新創公司：壁仞科技和摩爾線程打入貿易黑名單。壁仞和摩爾線程皆由輝達在中國的前員工創立，據信是中國生產替代輝達晶片的優先候選者。被打入所謂的實體清單恐讓這兩家新創公司難以伸展，因為這將使他們無法取得台積電或其他使用美國設備的晶片製造商生產的晶片。
美國擬擴大對中晶片出口管制，經長：新限制間接影響台廠
（中央社）美國計劃擴大對中國出口晶片管制，新限制可能包含輝達A800和H800晶片。經濟部長王美花表示，美國緊縮管制主要影響輝達、超微等廠商，台廠負責晶片代工，且目前先進封裝供不應求，評估影響較為間接。
美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，新規定預計限制輝達A800和H800晶片出口到中國。
王美花18日在立法院受訪表示，美國擴大對中國出口管制，是要解決去年10月晶片出口管制措施的漏洞，主要影響廠商為輝達、超微等企業，因台廠負責晶片代工，評估受到管制影響較為間接。
她進一步指出，目前先進封裝供不應求，包含輝達A100、H100等AI晶片，台廠主要是依循客戶指示製造晶片，細節會持續向廠商了解，台灣一定會遵守相關規定。
此外，《彭博》日前報導台灣崇越、漢唐等4家科技公司協助華為設晶片廠，經濟部啟動行政調查。王美花表示，經濟部限期廠商回函說明，部分廠商申請展延，無法透露是哪些廠商，仍在調查中。
美擴大禁止對中出口AI晶片 專家：台供應鏈恐受影響
（中央社）美國政府擴大禁止向中國出口先進人工智慧晶片，防止中國取得美國尖端科技來強化軍事發展。產業專家認為，美國半導體業者恐將首當其衝受到衝擊，台灣晶圓代工、矽智財（IP）等相關供應鏈廠商，也將連帶受到影響。
《路透社》報導，美國政府對中國祭出新限制措施，據AI晶片廠輝達提交文件指出，旗下A800和H800兩款AI晶片，以及用於資料中心的L40S晶片都將被納入禁止銷售範圍。
投顧法人指出，美國採取限制頻寬參數，藉由降低AI晶片間的傳輸速度，擴大晶片管制範圍，這次引入性能密度參數，限制晶片的計算能力，使得受英特爾（Intel）的AI晶片Gaudi 2也會受到影響。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，輝達A800和H800是為了規避美國政府的人工智慧晶片出口限制推出的降規產品，未來這些降規產品也無法銷往中國，對於輝達及台灣相關供應鏈恐造成影響。
劉佩真表示，台灣包括矽智財、高速傳輸介面晶片、先進製程晶圓代工及先進封測等供應鏈廠商，都可能會受到影響。
法人指出，美國新禁令可能使得中國AI發展受限，美國半導體生態系統也會受到衝擊，英特爾的Gaudi 2是與IC設計服務廠世芯-KY合作開發，雙方也將針對新一代的AI訓練晶片Gaudi 3，以及AI推論晶片Goya合作，預期這些晶片出貨恐會受到影響。
台積電因具製程技術領先優勢，掌握絕大多數高效能運算晶片代工市場，法人認為，若整體高效能運算市場持續成長，台積電的客戶比重或許會有變化，不過整體營運受影響程度應相對有限。
美擬擴大輸中晶片禁令，中國商務部表強烈不滿
（中央社）美國計劃擴大禁令，禁止半導體大廠輝達等企業所設計的先進人工智慧晶片出口中國。中國商務部18日對此表達強烈不滿；中國境內廠商回應，「已提前囤貨」。
《路透社》17日報導，美國擬將擴大禁止輝達等企業設計的先進人工智慧晶片出口中國，防止北京取得美國尖端科技以強化軍事發展；輝達A800和H800晶片將受到影響，這兩款晶片是為了符合先前的出口規定，為中國市場設計的商品。
中國商務部18日透過「發言人答記者問」回應。
商務部發言人表示，美國於17日發布對中國半導體出口管制最終規則，這是在去年10月7日推出的臨時規則基礎上，進一步地收緊人工智慧相關晶片、半導體製造設備的對中國出口限制；美國還將多家中國企業列入出口管制「實體清單」（出口管制名單）。
商務部發言人聲稱，美國不斷地「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑」，中方對此強烈不滿，堅決反對。半導體產業高度全球化，美國的「不當管制嚴重地破壞市場規則、國際經貿秩序，威脅全球產業鏈、供應鏈穩定」。
商務部發言人強調，美國應儘快地取消對中國半導體出口管制，為包括中國企業在內的各國企業營造公平、公正、可預期的營商環境，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈、供應鏈體系，「中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益」。
《財聯社》17日報導指出，中國境內多家廠商表示，提前接獲了消息，已經預先進行囤貨；騰訊、百度等廠商也表示目前「囤貨充足」。業界認為，這一波禁售代表美國試圖對於中國的運算發展作出進一步遏制，也對（AI）模型發展有所限制，繪圖處理器（GPU）國產製造商必須加快發展。
美擴大禁止對中出口，輝達：可能被迫遷出某些國家
（中央社）美國晶片大廠輝達18日表示，美國新的晶片出口限制措施，將阻礙輝達為中國市場設計的兩款高階人工智慧晶片，以及一款頂級遊戲晶片的銷售。
《路透社》報導，美國拜登政府為防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展，祭出最新限制措施。
輝達18日晚提交文件，揭露這些限制對公司的影響。文件表示，根據新規定，其兩款經過修改的先進AI晶片A800和H800將被納入禁止銷售範圍，而這兩款晶片都是為了符合先前的晶片出口規定，為中國市場設計的商品。
文件指出，輝達一款頂級遊戲晶片以及8月份推出的L40S晶片，也會受到限制。L40S是用於為資料中心提供先進的人工智慧和繪圖效能。
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
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格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
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