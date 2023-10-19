美國擬擴大對中晶片出口管制，王美花：間接影響台廠，輝達：可能被迫遷出某些國家

美國擬擴大對中晶片出口管制，經長：新限制間接影響台廠

（中央社）美國計劃擴大對中國出口晶片管制，新限制可能包含輝達A800和H800晶片。經濟部長王美花表示，美國緊縮管制主要影響輝達、超微等廠商，台廠負責晶片代工，且目前先進封裝供不應求，評估影響較為間接。

美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，新規定預計限制輝達A800和H800晶片出口到中國。

王美花18日在立法院受訪表示，美國擴大對中國出口管制，是要解決去年10月晶片出口管制措施的漏洞，主要影響廠商為輝達、超微等企業，因台廠負責晶片代工，評估受到管制影響較為間接。

她進一步指出，目前先進封裝供不應求，包含輝達A100、H100等AI晶片，台廠主要是依循客戶指示製造晶片，細節會持續向廠商了解，台灣一定會遵守相關規定。

此外，《彭博》日前報導台灣崇越、漢唐等4家科技公司協助華為設晶片廠，經濟部啟動行政調查。王美花表示，經濟部限期廠商回函說明，部分廠商申請展延，無法透露是哪些廠商，仍在調查中。

美擴大禁止對中出口AI晶片 專家：台供應鏈恐受影響

（中央社）美國政府擴大禁止向中國出口先進人工智慧晶片，防止中國取得美國尖端科技來強化軍事發展。產業專家認為，美國半導體業者恐將首當其衝受到衝擊，台灣晶圓代工、矽智財（IP）等相關供應鏈廠商，也將連帶受到影響。

《路透社》報導，美國政府對中國祭出新限制措施，據AI晶片廠輝達提交文件指出，旗下A800和H800兩款AI晶片，以及用於資料中心的L40S晶片都將被納入禁止銷售範圍。

投顧法人指出，美國採取限制頻寬參數，藉由降低AI晶片間的傳輸速度，擴大晶片管制範圍，這次引入性能密度參數，限制晶片的計算能力，使得受英特爾（Intel）的AI晶片Gaudi 2也會受到影響。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，輝達A800和H800是為了規避美國政府的人工智慧晶片出口限制推出的降規產品，未來這些降規產品也無法銷往中國，對於輝達及台灣相關供應鏈恐造成影響。

劉佩真表示，台灣包括矽智財、高速傳輸介面晶片、先進製程晶圓代工及先進封測等供應鏈廠商，都可能會受到影響。

法人指出，美國新禁令可能使得中國AI發展受限，美國半導體生態系統也會受到衝擊，英特爾的Gaudi 2是與IC設計服務廠世芯-KY合作開發，雙方也將針對新一代的AI訓練晶片Gaudi 3，以及AI推論晶片Goya合作，預期這些晶片出貨恐會受到影響。

台積電因具製程技術領先優勢，掌握絕大多數高效能運算晶片代工市場，法人認為，若整體高效能運算市場持續成長，台積電的客戶比重或許會有變化，不過整體營運受影響程度應相對有限。

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美擬擴大輸中晶片禁令，中國商務部表強烈不滿

（中央社）美國計劃擴大禁令，禁止半導體大廠輝達等企業所設計的先進人工智慧晶片出口中國。中國商務部18日對此表達強烈不滿；中國境內廠商回應，「已提前囤貨」。

《路透社》17日報導，美國擬將擴大禁止輝達等企業設計的先進人工智慧晶片出口中國，防止北京取得美國尖端科技以強化軍事發展；輝達A800和H800晶片將受到影響，這兩款晶片是為了符合先前的出口規定，為中國市場設計的商品。

中國商務部18日透過「發言人答記者問」回應。

商務部發言人表示，美國於17日發布對中國半導體出口管制最終規則，這是在去年10月7日推出的臨時規則基礎上，進一步地收緊人工智慧相關晶片、半導體製造設備的對中國出口限制；美國還將多家中國企業列入出口管制「實體清單」（出口管制名單）。

商務部發言人聲稱，美國不斷地「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑」，中方對此強烈不滿，堅決反對。半導體產業高度全球化，美國的「不當管制嚴重地破壞市場規則、國際經貿秩序，威脅全球產業鏈、供應鏈穩定」。

商務部發言人強調，美國應儘快地取消對中國半導體出口管制，為包括中國企業在內的各國企業營造公平、公正、可預期的營商環境，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈、供應鏈體系，「中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益」。

《財聯社》17日報導指出，中國境內多家廠商表示，提前接獲了消息，已經預先進行囤貨；騰訊、百度等廠商也表示目前「囤貨充足」。業界認為，這一波禁售代表美國試圖對於中國的運算發展作出進一步遏制，也對（AI）模型發展有所限制，繪圖處理器（GPU）國產製造商必須加快發展。

美擴大禁止對中出口，輝達：可能被迫遷出某些國家

（中央社）美國晶片大廠輝達18日表示，美國新的晶片出口限制措施，將阻礙輝達為中國市場設計的兩款高階人工智慧晶片，以及一款頂級遊戲晶片的銷售。

《路透社》報導，美國拜登政府為防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展，祭出最新限制措施。

輝達18日晚提交文件，揭露這些限制對公司的影響。文件表示，根據新規定，其兩款經過修改的先進AI晶片A800和H800將被納入禁止銷售範圍，而這兩款晶片都是為了符合先前的晶片出口規定，為中國市場設計的商品。

文件指出，輝達一款頂級遊戲晶片以及8月份推出的L40S晶片，也會受到限制。L40S是用於為資料中心提供先進的人工智慧和繪圖效能。