無視國際刑事法院逮捕令，普亭首度會見歐盟領導人、匈牙利總理奧班

中國舉辦一帶一路高峰論壇期間，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）握手致意。這是自國際刑事法院（ICC）3月對普亭發布逮捕令以來，俄羅斯總統首度會見歐盟領導人。匈牙利長期與俄羅斯交好，不斷拓展雙方經濟與能源的合作，也經常遭致西方國家批評，這次俄匈會面也不例外。

俄匈不對抗、要合作

為紀念一帶一路倡議10週年，中國18日在北京舉行為期2天的論壇，這是普亭被國際刑事法院指控涉嫌犯下戰爭罪以來，第二次出國訪問，本（10）月稍早也拜訪吉爾吉斯。由於吉爾吉斯與中國皆非《羅馬規約》締約國，普亭2次出訪都沒有被捕風險。

俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，匈牙利總理奧班告訴普亭，匈牙利從未尋求與俄羅斯對抗、始終追求雙方聯繫的建立和擴展。奧班表示，匈牙利對與俄羅斯在溝通與經濟層面的合作感興趣。

《金融時報》指出，匈牙利身為北約和歐盟成員國，與普丁會面，可讓克林姆林宮借此反抗西方孤立俄羅斯的企圖。普丁表示，即便立場不總是一致，但俄羅斯與歐盟國家就雙邊關係、世界與歐洲局勢交換意見的機會十分重要。

匈牙利與俄羅斯交好遭致西方批評

美國駐匈牙利大使普雷斯曼（David Pressman）譴責俄匈會面，他透過X貼文批評，奧班「選擇與對烏克蘭犯下人類罪的人站在一起，而且是盟友之中唯一一個。」他指責，俄羅斯襲擊烏克蘭平民時，匈牙利卻致力於促成商業協議。

奧班與普亭關係密切，且遲未譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉，反而持續與俄羅斯交好、並拒絕烏克蘭加入歐盟。一名烏克蘭官員今年春天向《Politico》表示，俄匈的能源協議只會讓戰爭延長，「如果你看過關於俄羅斯人砍下烏克蘭士兵頭顱的影片，那麼匈牙利人正在為這把刀付費。」

Hungary’s leader chooses to stand with a man whose forces are responsible for crimes against humanity in Ukraine, and alone among our Allies. While Russia strikes Ukrainian civilians, Hungary pleads for business deals. pic.twitter.com/Rsjwdm1oUu — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) October 17, 2023

俄羅斯與匈牙利此次會面討論有關天然氣、石油運輸以及核能領域的合作。奧班聲稱，匈牙利無法像其他西方國家一樣輕易與俄羅斯脫鉤，尤其是能源方面。未受西方制裁的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom） 目前正在匈牙利帕克斯（Paks）建造一座核電廠，這也是俄羅斯在歐盟境內唯一一座。

布達佩斯政治資本智庫（Political Capital）主任克雷科（Péter Krekó）表示，雖然奧班聲稱捍衛國家主權，但「他似乎只是為了與歐盟和美國作對。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君