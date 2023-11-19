教堂門可羅雀，信徒日漸稀少——為何瑞士「無信仰者」比例越來越高？

文：Pauline Turuban

以這個節奏繼續下去，用不了多久無宗教信仰者就會成為瑞士的大多數。瑞士聯邦統計局（FSO）的數據顯示，近50年來無宗教信仰者成了人數增長最顯著的群體，到2021年時已佔總人口的近三分之一，幾乎相當於天主教徒的人數。

聯邦統計局透露，無宗教信仰者一般較年輕，教育程度較高，也大都住在城市裡，且男性較女性較多。

這類人有著多種多樣的世界觀與實際情況，而他們的相同點在於不歸屬任何一間教會，也不參與宗教活動。他們當中有無神論者、不可知論者，也有那些相信某種超自然力量，卻不認為自己相信某一種宗教的人。

宗教社會學家約爾格・施托爾茨（Jörg Stolz）是洛桑大學（UNIL）宗教社科研究院（ISSR）院長，他解釋說：「這些人往往沒有接受過宗教教育，對宗教總體上持漠不關心或反對的態度。」

西方之路

大多數已開發國家都出現了宗教熱情的衰退：目前蘇格蘭與法國的大多數人口都自稱無宗教信仰，而無宗教信仰者已是澳洲的人口第二大群體，英國不再是基督徒佔大多數的國家，德國只有不到一半的人口仍去教會，甚至在美國與韓國，信仰的重要性也持續降低。

然而，世界不同地區的情況卻大相逕庭。根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的國際數據，歐洲、亞太地區和北美洲是世俗化程度最高的地區，約五分之一的人自稱「無宗教信仰」，而全球平均約為16％。

就歐洲範圍而言，瑞士的世俗化程度處於「平均」水準，施托爾茨解釋。這位社會學家指出，英國和法國的世俗化程度更高，而義大利、波蘭等其他國家的宗教感情仍然濃厚得多。

「我們認為歐洲各國都在進行著同樣的世俗化進程，」這位教授指出，「但由於各國開始這一進程的時間不同，因此所處的階段也不盡相同。」

不過皮尤研究中心在其預測當中，卻推論到2050年，全世界信教人口比例會受人口動態影響成長。雖然北美與歐洲（人口減少地區）的無宗教信仰者比例應會持續增長，但在人口預計會大量增長的世界其他地區，這一比例應會保持穩定甚至下降。

在未來30年裡，基督教應該仍然會是歐洲的最大宗教群體，但伊斯蘭教的成長趨勢將超過其他宗教，令歐洲的穆斯林人數僅次於基督徒的人數。

教會何去何從？

施托爾茨認為，現代性是西方宗教信仰衰退的主要原因，也是各宗教長期面臨的主要威脅。他總結道，我們遠離宗教，是因為我們如今看不到宗教的用途。這位專家分析說：「如今許多世俗科技解決了過去歸宗教解決的問題。」

他舉了幾個例子：「生物醫學治療我們的疾病，我們有個人問題可以找心理學家或輔導師討論，各種保險與福利國家為我們提供了安全感。我們需要禱告、需要找神父或牧師談的事兒少了。」

西方國家走向非宗教化的前線是教會，而教會如今面臨信徒流失的問題。在瑞士，根據教牧社會學研究所（SPI）的數據，2021年逾3.4萬人脫離天主教會，2.8萬餘人脫離新教教會。

而這一現象正在穩步上升並將持續下去：一項關於瑞士教會未來的研究預測，到2045年，福音派歸正教會的信徒人數將減少近一半，羅馬天主教會的信徒將減少三分之一。瑞士羅馬天主教中央會議（RKZ）主席雷娜塔・阿薩爾－施特格（Renata Asal-Steger）承認：「我們無法扭轉這種趨勢。」

瑞士福音派歸正教會（EERS）主席里塔・法莫斯（Rita Famos）雖然也表達了自己的擔憂，但她勸慰說：「總是為重要性的失去而自責，對我們沒有任何益處。我們應該同留下來的人一起努力，畢竟那也是瑞士的180萬人。」

雖然脫離教會主要是由個人與信仰的關係決定的，但統計數據卻顯示出，教會立場也對大批人從教會「出走」產生了影響，尤其是天主教會。

阿薩爾－施特格承認天主教會對此負有責任。她認為性侵醜聞導致信任被摧毀，教會必須進行「深入的改革」，以更好地回應「人們現在的需求」。

針對信徒流失最終將導致的嚴重的財政問題，天主教會與福音派歸正教會都在為此做準備。上述研究預測，未來20年內教會的收入將減少數千萬瑞郎。

因此，兩間教會開始多樣化自己的收入來源，如利用起教會的房產、為某些項目拉贊助或共同出資，以及簽訂服務合約等。他們也意識到加強對教會活動的宣傳及利用可支配資金的重要性。

施托爾茨指出：「資金少了，這意味著教會的規模會更小，人員會更少，為公眾提供的服務也將更少。」不過他強調說，教會仍在履行一個有益於全社會的使命，用瑞士資訊採訪的教會代表的話說，這甚至是個「必不可少的」使命。

這幾位教會代表特別提到教會對難民、對年輕人和對老年人的照顧，對病人的精神關懷，對失去親人者的幫助，等等。「假如沒有教會，沒有教會透過大量志工工作建立起來的這些機構，那麼這一切都不可能實現，」阿薩爾－施特格辯稱。

施托爾茨解釋：「教會為社會凝聚力做出貢獻，並透過儀式來對悲劇事件做出反應。因此問題是，假如教會消失了，誰將接過接力棒？政府？還是民間社會的其他參與者？」

這位社會學家最後補充道，對許多人-甚至不信教的人-來說，他們依然會對教會有一種身份與文化上的依戀感。「教會陪伴許多人走過了他們人生的重要階段，而作為建築物的教會提供了一種空間認同感，許多人都不希望看到它們消失。」