以巴衝突連鎖效應，美國反猶太、反穆斯林暴力升溫，大學生挺巴遭律師事務所撤銷工作機會

以巴衝突連鎖效應，美國反猶太、反穆斯林暴力升溫

（中央社）美國伊利諾州6歲穆斯林男童遭刺死、賓州支持巴人集會民眾被人用槍指著辱罵、猶太會堂遭惡意破壞等，種種事件都令人擔心以色列與哈瑪斯之間的戰爭正在助長美國暴力升溫。

《美聯社》報導，這種緊張情勢遵循一種熟悉的模式，即每當中東地區爆發衝突，和美國人遭到殺害或擄為人質時，針對猶太和穆斯林族群犯罪行為就會增加。

聖伯納地諾（San Bernardino）加州州立大學（California State University）仇恨與極端主義研究中心創辦主任李文（Brian Levin）說：「美國的信仰社群面對兩方面的威脅。」

雖然以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰期間，反穆斯林和反猶太人犯罪是否增長，現在論斷還太早，不過去年美國仇恨犯罪整體來看有增無減。

聯邦調查局（FBI）16日公布的年度報告估計，2022年的仇恨犯罪率較前一年增加7％，來到1萬1634件。根據報告內容，反猶太攻擊案是通報次數第2多的仇恨犯罪，有1124件，僅次反非裔攻擊事件。反穆斯林攻擊案有158件，反阿拉伯裔案件通報有92起。

然而，民權團體認為，犯罪數據並未反映出現實情況。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）他者化與歸屬感研究所（Othering & Belonging Institute）2021年公布報告，內容提到有伊斯蘭恐懼症的人當中，85％的人表示並未向有關當局通報此事。

在近來最令人不安的其中一起事件中，伊利諾州普蘭斐德（Plainfield）71歲房東庫茲巴（Joseph Czuba）遭控本月14日涉嫌持刀攻擊巴勒斯坦裔美國房客母子，據說犯案動機是因為這對母子是穆斯林。6歲男童身中26刀傷重不治，他的母親則有望保住性命。

在賓州，一名男子13日在州議會大廈附近持槍朝支持巴勒斯坦人的集會民眾叫囂。在波士頓，巴勒斯坦和平文化中心（Palestinian Cultural Center for Peace）的標誌上被噴漆塗上「納粹」字眼。

而類似這樣的現象不只出現在美國。據《路透社》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）17日提到，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯攻擊以色列、以色列隨後在加薩走廊（Gaza Strip）發動死傷慘重的空襲後，加國反猶太主義聲浪明顯上升。

杜魯道在對抗反猶太主義的會議上表示：「自從衝突爆發以來，加拿大國內反猶太主義聲浪上升，非常可怕。」早在以色列與哈瑪斯爆發衝突前，杜魯道指出，即便在這次以巴衝突之前，加國反猶太主義聲浪 「一直穩步上升」。

杜魯道指出：「哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民，也不代表巴勒斯坦人民的真實渴望。哈瑪斯不是為穆斯林或阿拉伯裔族群發聲，也不代表巴勒斯坦人民或他們的孩子應得的更美好未來。」

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哈瑪斯血洗以色列，阿裔美國人憂後911偏見重演

（中央社）以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團血腥突襲後數日，許多阿拉伯裔美國人和美國穆斯林已經開始憂心911事件後籠罩美國社會的那種懷疑氣氛有重演跡象。

《法新社》報導，伊利諾州一名巴勒斯坦裔男孩遭人刺死，這起事件血淋淋地凸顯出他們的恐懼。

警方表示，6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）14日被71歲房東刺26刀而傷重不治，凶嫌被控犯下仇恨罪。

法尤姆的母親也在這起攻擊中身受重傷。根據美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）引述她被送醫後傳給法尤姆父親的訊息指出，凶嫌對她吼叫說，「你們穆斯林得死」。

據警方指出，「穆斯林背景，以及哈瑪斯集團和以色列間持續不斷的中東衝突」，導致法尤姆和母親成為嫌犯的目標。

堅定不移支持以色列的美國總統拜登表示，這起攻擊令他感到「既震驚又反感」，並且強調反對伊斯蘭恐懼症。

美國－伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）說，法尤姆「成為仇恨、黨同伐異和失去人性氛圍下的祭品」。

「我們早已針對不再重蹈後911情境下的那種覆轍，提出過警告。」

美大學生挺巴勒斯坦，遭知名律師事務所撤銷工作機會

（中央社）美國知名達維律師事務所17日撤銷數名哈佛大學、哥倫比亞大學學生的工作機會。在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」突襲以色列釀嚴重死傷後，這些學生連署力挺巴勒斯坦的公開聲明。

《路透社》報導，達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell）管理合夥人巴爾（Neil Barr）17日透過電子郵件向事務所成員表示，公司已撤銷3名法學院學生的工作機會。根據《路透社》取得的信件內容，哈佛及哥倫比亞大學學生團體發表有關這波中東衝突的聲明，這些學生扮演要角。

巴爾在信件中提及，事務所跟其中2名學生保持聯絡，以考量他們提供的額外資訊。這暗示他們可能重獲工作機會。

《紐約時報》報導，達維律師事務所近日撤銷3名學生的工作機會，他們據信領導哈佛及哥倫比亞大學學生組織發表將「哈瑪斯」突襲歸咎以色列的聲明。事務所17日表示，正在重新考慮其中2名學生工作機會被撤銷的決定。這2名學生聲稱，這些聲明未經自己授權。聲明上面也沒有任何個人簽名。