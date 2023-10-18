泰國總理賽塔宣布加速推進南部陸橋建設，盼促進經濟成長及全球貿易
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泰國總理賽塔宣布加速推進南部的陸橋建設，該陸橋將連接安達曼海岸的拉廊府和泰國灣海岸的春蓬府，該計畫也將新設兩個深海港口，預計耗資1兆泰銖，期望可以促進經濟成長及全球貿易。
綜合《曼谷郵報》、《Thai PBS》及《路透社》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）於週二（17日）表示，當局正評估一個位於該國南部的大型陸橋項目，此項目將助於促進經濟成長和全球貿易。
政府副發言人卡羅姆（Karom Polpornklang）也指出，內閣已於週一（16日）批准繼續執行預算高達1兆泰銖（新台幣889億2千萬元）的陸橋計畫，旨在刺激經濟並吸引外國投資者，並補充：「總理已指示交通部加快研究此計畫，並使其變成一個可以提振經濟的大型項目，而交通部預計將在明年4月之前完成施工現場的檢查。 」
陸橋計畫屬於南部經濟走廊計畫的一部分，過去已討論了40年卻遲遲未動工。陸橋預計連接安達曼海岸的拉廊府和泰國灣海岸的春蓬府，兩點距離約90公里，將繞過擁擠的馬六甲海峽，並有專用的高速公路和雙線鐵路連接。
此外，拉廊府和春蓬府將會新建2個深海港口，預計這2個海港每年可處理約2000萬個20呎標準貨櫃（Twenty-foot Equivalent Unit），且港口將設有貨運碼頭和油庫，將接收來自安達曼海油輪的石油，石油透過管道泵送到另一海岸春蓬府的油庫後，再運往泰國以外的目的地。
據政府稱，該計畫建成後，在往後至少十年期間，泰國南部每年的GDP貢獻率將從目前的2%提高到10%左右，每年創造約5千億泰銖（新台幣4千446億元）的經濟價值；也可以為南部拉廊府和春蓬府創造28萬個就業機會。
「它（陸橋）將成為印度、中東和非洲之間貨物運輸物流的重要樞紐。」在北京參加「一帶一路」高峰論壇的期間，賽塔告訴媒體，並表示：「擁有陸橋會讓（投資者）更感興趣，因為政府正在努力刺激投資和刺激經濟成長。」
當局計劃今年11月與該計畫的潛在投資者會面，並宣稱：「陸橋將減少運輸時間和成本，也可以避免馬六甲海峽的擁堵，這些好處都會促使運輸營運商使用這條路線。」
投資模式將採取公私部門合作的形式，政府計劃在2024年4月至6月間對私部門參與進行公開招標，該計畫需要投資1兆泰銖，預計將分成4期。
此外，政府預計於2024年12月成立南方經濟走廊政策委員會和辦公室，同時制定南方經濟走廊立法草案，並在屆時頒發2025年1月至2026年12月期間徵地的皇家法令。該項目將於2025年7月至8月提交內閣會議審議批准，預計2025年9月開工，並於2030年10月正式投入營運。
不過，陸橋計畫的反對者，尤其是自然資源保護團體，懷疑這項將耗資1兆泰銖的大規模投資是否值得，並對計畫對南部的自然環境、旅遊業和漁業的所帶來的生態影響表示嚴重擔憂，尤其旅遊業是南部省份的主要收入來源。
新聞來源
- Land bridge to be expedited（曼谷郵報）
- Is the massive “land bridge” project worth the trillion baht investment?（Thai PBS）
- Thailand assesses $27.4-bln land bridge project to drive growth（路透社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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