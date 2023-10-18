英國智庫：北韓自8月中開始向俄羅斯提供武器，為俄軍補充攻打烏克蘭彈藥

英國智庫皇家聯合研究所（Royal United Services Institute，RUSI）16日發布一項報告，透過高解析度的衛星圖片，揭露北韓自8月中下旬開始，多次向俄羅斯提供貨物。報告指出，兩艘俄羅斯商船安格拉號（Angara）、瑪麗亞號（Maria）多次往返北韓羅津港（Rajin port）與俄羅斯杜奈港（Dunai），從北韓運送數百個貨櫃至俄羅斯。

《華盛頓郵報》報導，這份報告提供截至目前，最明確的證據，顯示北韓極有可能替俄羅斯補充攻打烏克蘭的軍火。面對指控，《紐約時報》報導北韓早先已否認，而俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（17）日表示：「類似的報導頻繁的出現，但都是沒有證據的。」

俄國籍的安格拉與瑪麗亞

根據RUSI的報告，從8月中旬開始發現兩懸掛俄羅斯國旗的船隻——安格拉號與瑪麗亞號，往返北韓羅津港與位在俄羅斯杜奈的安全港口至少五次。RUSI分析，安加拉號自8月中開始，定期從北韓運送貨櫃至俄羅斯，而瑪麗亞號則是從9月12日加入，瑪麗亞號最近一次的行使紀錄是在10月14日。

《華盛頓郵報》報導，從船隻追蹤網站Marine Traffic的數據顯示，安格拉號與瑪麗亞號在啟航後不久，就「變成黑色」，意味著他們都關閉船舶自動辨識系統（automatic identification system，AIS）。

RUSI報告指出，擁有和管理安格拉號的公司M Leasing與Marine Trans Shipping，因「協助運送有利於俄羅斯的軍事裝備和武器」，遭美國、英國和烏克蘭制裁。值得注意的是，M Leasing公司擁有的另外兩艘船隻，也曾因向中國運送S-400地對空飛彈系統遭到制裁。

另外，在瑪麗亞號的註冊文件中，RUSI發現其與一家名為JSC Sovfracht的公司有關。JSC Sovfracht在2019年，因為援助在敘利亞活動的俄國軍隊，並支持阿薩德（Bashar al-Assad）政權，受到美國制裁。

從北韓到戰爭前線

美國白宮13日據衛星影像指出，貨船經由海路抵達俄羅斯杜奈後，通過鐵路將貨物送往季霍列茨克（Tikhoretsk）。RUSI進一步指出，貨船的第一站位於俄羅斯杜奈，該地區是安全軍事設施，具有受管制的入口、隱藏的儲存區，以及俄國海軍的安全停泊點。

接著，貨物經由杜奈港口的鐵路或拖車，運往距離俄烏邊境約200公里的城市季霍列茨克。RUSI觀察從今（2023）年8月中開始，位在季霍列茨克的彈藥庫被快速檢修，並挖掘100多個設有土堤的新彈藥坑，以轉移爆炸的瞬間威力。

據RUSI，當火車抵達季霍列茨克彈藥庫，運來了數十個與在杜奈港口卸下的「同款」貨櫃。從衛星影像可見，相同顏色、相同尺寸的貨櫃，被擺放在新挖的彈藥坑旁邊。RUSI分析，他們極有可能正在填裝新的彈藥到彈藥坑。

北韓、俄羅斯領導人會面，加深雙方情誼

《華盛頓郵報》指出，自1953年停戰後，南北韓持續發展大量的常規軍武，以防止韓半島再度爆發戰爭。據信，北韓有大量的砲彈和火箭庫存，可供給俄羅斯作為攻打烏克蘭的武器援助，有助於俄羅斯保持較高的彈藥消耗率。

外界普遍認為，安格拉號與瑪麗亞號自北韓、俄羅斯高官的會面開始運行，並被視為是9月北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，會面俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的「催催化劑」。報導提到，金正恩將北韓與俄羅斯的關係，視為首要任務，並承諾在俄烏戰爭期間全力支持普亭及其政府。

《華盛頓郵報》引述分析師表示，俄羅斯可能會以核子武器或其他先進技術作為「回報」。報導指出，北韓一直對俄國相關記事感興趣，在前次訪問期間，金正恩更參訪一家受到西方制裁的俄羅斯戰鬥機工廠，以及俄羅斯重要的航太港。

金正恩與普亭的好交情，如何影響世界局勢？

《內幕》（INSIDER）報導，上週五（13日），美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，北韓近幾週向俄國運送1000個裝載彈藥和軍事裝備的貨櫃，且這些軍武將被用來攻擊烏克蘭、殺害平民。柯比說：「受到我們的制裁，俄羅斯正在努力向各國尋求軍事裝備，北韓正是其中之一。」

《莫斯科時報》援引《法新社》報導，俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）於17日回應道：「類似的報導頻繁的出現，但都是沒有證據的。」否認外界的推論。

不過，RUSI報告指出，北韓支援俄羅斯軍事武器的影響範圍，遠超出烏克蘭戰場。分析指出，北韓可從出售軍武給俄羅斯的收益，填補北韓政府的金庫。此外，北韓也可能進一步從俄羅斯方得如飛彈和其他先進技術的支持。

在區域地緣政治上，位於前線的韓國和日本，一方面可能找尋其他途徑，抵禦北韓的威脅；另一方面，也可能加強支持烏克蘭將俄軍趕出其領土。在國際安全層面，北韓大規模提供彈藥，又再凸顯其對國際安全的威脅。這週三（18日），俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將前往北韓，進行為期兩天的訪問，引來外界高度關注。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君