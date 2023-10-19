吳季穎涉打假球簽賭，中華籃協：各聯盟永不錄用、逐出籃球圈；職籃工會盼比照中職防賭機制
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張承中強調：「包括現有的T1職業籃球聯盟、台灣職籃P. LEAGUE+聯盟、超級籃球聯賽（SBL），都會發函不得錄用吳季穎，就算將來有新聯盟成立，也會去函要求遵守規定。」張承中說：「籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館，未來也會禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢造成不良影響。」
涉上網賭自家球隊輸贏，SBL球員吳季穎25萬交保
（中央社）曾是SBL裕隆球員的吳季穎涉嫌網路簽賭自家球隊輸贏，士林地檢署18日通知吳季穎到案，訊後認為吳男涉犯賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，諭令25萬元交保。
吳季穎18日下午在警方陪同下抵達士檢應訊，歷經3小時訊問後獲得交保，晚間8時許在友人陪同下快步離開地檢署，面對媒體詢問不發一語。
媒體報導指出，上個賽季還效力於超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的球員吳季穎，因涉嫌打假球在球季結束後遭裕隆開除，隨後加盟台灣啤酒。
士檢17日分案交由重大刑案專組檢察官偵辦，吳季穎17日深夜11時在律師陪同下，主動到警政署刑事局說明，全盤否認。18日下午則由警方陪同到地檢署應訊。
檢警掌握，吳季穎涉嫌於賭博網站「九州娛樂城」註冊會員，並下注簽賭職籃SBL等賽事，不定時下注當時效力的裕隆納智捷贏球或輸球，涉嫌妨害運動彩券投注標的運動競技賽事的公平。
檢警估算，吳季穎下注獲利，大約30萬元到50萬元不等。據指出，吳季穎供稱不認識簽賭網站的人員，而且比賽輸贏不一定，並非每次都獲利。
檢警查出，吳季穎已經刪除手機內容，不排除有其他共犯涉案，已扣押手機並送刑事局數位鑑識，全案朝刑法詐欺、賭博，及運動彩券發行條例以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平等罪嫌偵辦。
涉嫌打假球重創形象，台啤同意吳季穎自請離隊
（中央社）台灣啤酒籃球協會18日發出聲明，表示疑似涉入打假球的吳季穎已自請離隊並獲球團同意，由於本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，球團將永不錄用。
前超級籃球聯賽球員吳季穎上賽季效力完裕隆納智捷後遭到開除，隨後加入台啤籃球隊。
17日遭媒體爆出吳季穎疑似打假球的情事，台啤第一時間停止他參與任何球隊活動，但因造成國內籃壇及球隊負面形象，吳季穎18日已向台啤自請離隊並獲准。
台啤球團聲明提到：「對於造成社會大眾及球迷不佳的觀感，在此表達歉意，本球團對於放水打假球堅持零容忍絕不寬貸，會強烈要求球員應自律自重，遵守法律及球隊規範。」
吳季穎18日下午已由士林地檢署帶回偵訊，而中華民國籃球協會也將在今晚召開紀律委員會討論。
吳季穎涉打假球簽賭，中華籃協：永不錄用逐出籃球圈
（中央社）中華民國籃球協會18日召開紀律委員會，針對球員吳季穎涉嫌打假球並交保一事，決議註銷吳季穎球員註冊，各聯盟永不得錄用，並且逐出籃球圈。
中華籃協副秘書長張承中在接受媒體聯訪時說：「協會不是執法單位，有關法律的問題交由司法單位處置，我們考慮的是這個事件對於台灣籃球的影響非常重大，因此才會做出最嚴厲的懲罰。」
張承中強調：「包括現有的T1職業籃球聯盟、台灣職籃P. LEAGUE+聯盟、超級籃球聯賽，都會發函不得錄用吳季穎，就算將來有新聯盟成立，也會去函要求遵守規定。」
張承中說：「籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館，未來也會禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢造成不良影響。」
張承中透露，根據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，吳季穎這次打假球、賭博、言行不妥這3件事情已經嚴重且明顯違規。
張承中說：「未來會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。」
假球案重創台灣籃壇，職籃工會盼比照中職防賭機制
（中央社）已經轉隊到SBL台啤的球員吳季穎遭爆疑似打假球，重創台灣籃壇名聲，職籃工會18日發出聲明，期盼國內籃球也能比照職棒成立相對應的防賭機制。
上個賽季還效力於超級籃球聯賽裕隆納智捷的吳季穎，因疑似打假球遭到球隊開除後，又轉投效台灣啤酒，但在17日消息傳出後，台啤也第一時間要求吳季穎離隊，並暫停一切球隊事務。士林地檢署18日下午傳喚吳季穎瞭解事情始末。
職籃工會18日發出聲明表示，「雖然相關選手非本會會員，但事關國內籃壇整體環境，已經主動接觸並視必要提供專業協助。」
職籃工會寫道：「鑒於我國職棒深受假球侵擾的前例，即曾主動與職籃聯盟交流實務經驗，並提醒應將防賭作為首重要務，將職棒防賭模式複製至正在起步的其他運動項目中。」
沒想到在防賭尚未成熟落實於國內籃壇時，就發生疑似打假球的事件。職籃工會遺憾表示，無奈職棒相對成熟的防賭模式至今仍未能惠及籃球產業，以致業內對於相關事件的防治及應變，仍存在許多待精進處。
職籃工會強調，「職棒工會在假球防治工作上的經驗值得我們借鏡，為此職籃工會成立後承襲職棒工會經驗，積極招募會員、落實法治教育、建立情資通報網絡，盡力抑制會員涉賭的可能性；並在無罪推定的前提下，提供事件當事人專業法律協助。」
新聞來源
- 涉上網賭自家球隊輸贏 SBL球員吳季穎25萬交保（中央社）
- 涉嫌打假球重創形象 台啤同意吳季穎自請離隊（中央社）
- 吳季穎涉打假球簽賭 中華籃協：永不錄用逐出籃球圈（中央社）
- 假球案重創台灣籃壇 職籃工會盼比照中職防賭機制（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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