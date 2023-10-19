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2023/10/19,
印太

國安、半導體、CPTPP成為台日合作關鍵，甘利明：日本的國家發展受台灣影響

國安、半導體、CPTPP成為台日合作關鍵，甘利明：日本的國家發展受台灣影響
日本議員甘利明出席「2023年台日科技對話」，談論台日合作的下一步，先端科技合作有其必要｜Photo Credit: 李世暉

我們想讓你知道的是

今（2023）年8月，前日本首相麻生太郎與議員甘利明相繼來台，象徵著台日互動模式的新進展——從過去以外交部門為主體的友好關係宣示，轉為以國家安全部門為主體的戰略上合作，其中，最具代表的，就是半導體供應鏈。

文：李世暉（京都大學研究生院經濟學博士。現任國立政治大學國際事務學院教授。專業領域包括日本經濟安全、日本科技政策和日本外交政策。2021年籌建台灣第一個日本研究智庫－台灣日本研究所，並擔任創會理事長。）

  • 原文發表於2023年9月26日

進入2023年之後，隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的緩解，台日之間的交流互動不僅快速地恢復正常，且有擴大與深化的趨勢。

首先是8月7至9日，自民黨副總裁麻生太郎訪問台灣；接者，在8月24至25日，主導日本半導體戰略的甘利明議員也訪問台灣。就台灣媒體關注的焦點來看，麻生太郎主要關注「台灣有事」的安全保障議題，甘利明則是關注經濟安全與半導體戰略。

麻生太郎：台灣應有守護自身堅決意志
前日本首相、自民黨副總裁麻生太郎8月出席「凱達格蘭論壇：2023印太安全對話」發表演說｜Photo Credit: 中央社

兩位日本重要政治人物接續訪台，除了受到媒體大幅報導之外，也受到台灣政府高度重視，顯示了台日關係的持續深化。麻生太郎與甘利明訪台期間，也都受邀前往總統府，與蔡英文總統進行對談。

由於對談議題內容的不同，台灣媒體與政府的對應方式也出現差異：

相隔12年訪台的麻生太郎，強調延續、發展台灣與日本深厚關係的重要，而其主要的呼籲對象是日本國民與日本政治人物。透過媒體的報導，此一訊息將可傳達至日本國內。這與過去以來的台日外交互動類似，但訪台的政治層級是有史以來最高的。陪同蔡英文總統出席會談的台灣官員，則是以外交部門為主，國家安全部門為輔。

與之相對，相隔11年訪台的甘利明，聚焦在半導體供應鏈與跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP）的發展趨勢，涉及到部分的非公開資訊，被定位成台日高層的意見交換，而台灣與日本媒體對此會談的報導相對低調。此專注敏感議題意見交換的互動，與過去的台日外交互動有所不同。而陪同蔡英文總統出席會談的台灣官員，是以國家安全部門為主，外交部門為輔。

值得注意的是，甘利明出席「2023年台日科技對話」發表「經濟安全保障與半導體戰略」基調演說，以及與蔡英文總統的非公開會面，象徵台日關係進入新的發展方向。

甘利明議員合照
日本議員甘利明出席「2023年台日科技對話」，發表「經濟安全保障與半導體戰略」基調演說｜Photo Credit: 李世暉

何以說上述訪台行程，象徵了台日關係進入了新的階段？這是因為，台日的互動模式，已從過去以外交部門為主體的友好關係宣示，轉為以國家安全部門為主體的戰略上合作。其中，最具代表的合作領域，就是在先端技術領域合作的半導體供應鏈。

甘利明在台日科技對話中，強調經濟安全保障有兩項重點，即「戰略自主」與「戰略不可替代性」。能否掌握半導體是經濟安全保障的關鍵，而台積電的製造實力受到高度關注。

對日本而言，台灣的半導體競爭力是日本確立經濟安源保障的戰略夥伴；而對台灣來說，日本在CPTPP的主導能力是台灣加入區域經濟整合的重要支持力量。

日本關注的半導體供應鏈與台灣重視的CPTPP，既關係到國家發展的戰略，也與區域安全息息相關。其所涉及的重要議題，包括先端科技合作、產業市場布局、經濟安全保障推動，以及區域經濟整合。面對這些敏感議題，台灣與日本正在摸索新的合作模式。

以半導體供應鏈為例，半導體產業的發展原本受到國際分工的影響，是由市場決定生產製造與消費使用的供需關係。2018年之後，原本由國際分工與市場供需決定的半導體供應鏈，快速地轉向經濟安全與國家戰略。

由於台灣與日本都在全球半導體供應鏈上扮演重要角色，此一轉換直接影響了台日關係。事實上，圍繞著半導體供應鏈的發展，過去以來的台日互動，已從經貿互補關係，轉變成戰略夥伴關係。換言之，如何落實半導體領域的戰略合作關係，已全面主導未來台日關係的走向。

誠如甘利明議員所言，日本的國家發展受到台灣的影響。例如，日本超級電腦「富岳」是由富士通、理研設計，但要靠台積電製造的晶片才能運作。透過「2023年台日科技對話」的舉辦與媒體反應來看，台灣與日本的政府官員、企業組織與學者專家都已經開始思考，台日先端科技合作有其必要。在可預見的未來，面臨到人口減少、氣候變遷等共通課題，更需要透過彼此的科技對話，來提出可行的解決方法。

本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此
原標題：日台が戦略的連携へ！先端技術連携強化に向け本格始動した夏【李世暉の天秤】

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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