【關鍵專訪】史瓦帝尼人權運動者塔內萊：目睹丈夫被槍殺，民主台灣為何金援非洲獨裁者？
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今年1月，史瓦帝尼人權律師圖拉尼在家中，當著妻子和兩個孩子的面，被從窗戶外近距離的槍殺。妻子塔內萊隔著紗窗，看見兇手朝丈夫開槍，一槍打中他的頭骨，另一槍射進他的心臟。他們的兩個兒子，一個11歲，一個只有7歲，也在槍擊現場目睹了一切。
台灣在非洲唯一具有正式邦交的國家史瓦帝尼王國，近年民主化運動不斷，但國王迫害異議人士，受到國際譴責。人權運動者塔內萊．馬塞柯（Tanele Maseko）今（18）日於奧斯陸自由論壇接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣埋怨中國獨裁政權，卻為了獲得國際承認，支持非洲獨裁者，她警告，這是對國際釋放「非常讓人不安」的訊息。
塔內萊的丈夫圖拉尼．馬塞柯（Thulani Maseko）是一名人權律師，2009年批評史瓦帝尼沒有言論自由，被控「煽動叛亂」入獄；2014年，他撰寫評論質疑史瓦帝尼的司法不公，被控藐視法庭，監禁2年。人權團體四處奔走、呼籲釋放，圖拉尼2015年提前獲釋。
但在今年1月，有兇手透過圖拉尼家的窗戶近距離槍殺他。塔內萊隔著紗窗看見兇手朝丈夫開槍，一槍打中他的頭骨，另一槍射進他的心臟；他們的兩個兒子分別只有11歲、7歲，也在現場目睹一切。
回憶起丈夫，塔內萊表情滿是溫柔。她與丈夫在學生時期認識，她說，圖拉尼參與學生運動、爭取補助津貼，因直言不諱、敢於挑戰當權者，被學校開除，比一般人花更多時間拿到史瓦帝尼律師執照。
「在史瓦帝尼，一切取決於你認識誰。如果你支持王室，如果你不公開反對侵犯人權行為，如果你不追究他們的責任，那就沒問題。 但一旦你發聲，他們就會與你作戰，因為他們不希望史瓦帝尼出現異見。」塔內萊說。
史瓦帝尼王國位於非洲南部，在南非與莫三比克之間，為我國在非洲唯一邦交國，邦誼格外受重視。總統蔡英文今年9月特別飛抵史瓦帝尼，祝賀兩國建交55週年。
史瓦帝尼是非洲最後一個絕對君主制國家，該國自1968年脫離英國獨立以來，一直由恩史瓦帝家族統治。史瓦帝尼國王統領警察和軍隊，有權任命、罷免總理和內閣成員，國會法案也需要國王批准，才能生效。2018年，恩史瓦帝尼三世（H.M. Mswati III）未經任何憲法程序或議會批准，就將國名從「史瓦濟蘭」（Swaziland）改為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini），證明他的絕對權威。
史瓦帝尼有近六成人口活在貧窮線以下。塔內萊說，COVID-19重挫史瓦帝尼，許多人找不到工作，教師、護理師紛紛離開，到台灣、英國去。當地衛生系統完全失控，醫院無法替人治療，人民只能自己買藥。另一方面，國王恩史瓦帝尼三世繼續在杜拜購物，過著奢華的生活。
史瓦帝尼今年10月剛辦完選舉，塔內萊說，那不是選舉（election），是「選擇」（selection）。她說唯有政黨存在的民主國家，選舉方能發生，但史瓦帝尼禁止組黨，人民只能以個人身分參政。當選、宣誓就職時，等於是向國王效忠，「你服務的對象是國王，而不是人民的利益。」塔內萊說，絕對君主制的唯一受益者是國王，及其黨羽、親王室者，但是「史瓦帝尼人民不想要這樣殘酷、自私的體制。」
2021年，史瓦帝尼發生了一場騷亂，民眾走上街頭，訴求民選總理、自組政黨，軍隊和警察卻向人們開槍，造成80多人死亡、數百人受傷。
今年1月，恩史瓦帝尼三世公開表示，他將派傭兵「處理」那些呼籲民主改革的人，當時圖拉尼就告訴妻子，「這個人準備要開始殺戮了」，7個小時後，塔內萊就失去摯愛的丈夫，她認為這一切「顯然不是巧合」。有學者認為，這起謀殺案至今未偵破，中斷了史瓦帝尼王國走向民主的機會，而國王從中受益最多。
塔內萊說，恩史瓦帝尼三世視圖拉尼為威脅，但圖拉尼其實是一個可用的資源。圖拉尼是史瓦帝尼「多利益相關者論壇」（MSF）的主席，這是包括公民組織、教會、公民與被禁止的政黨代表，2021年反民主運動鎮壓後，MSF試圖結合民間力量，與王室對話。圖拉尼也寫信給聯合國、非洲聯盟、南部非洲發展共同體等國際組織，希望找到可前進的道路，但國王對此並不滿，宣稱史瓦帝尼人民喜愛君主制，甚至展開報復。
台灣批評中國獨裁、自稱是民主國家，為何仍支持非洲獨裁者？
談到總統蔡英文今年方出訪史瓦帝尼王國，塔內萊直言，「台灣和史瓦帝尼維持邦交，這意味著什麼？」塔內萊說，台灣埋怨中國是獨裁主義、自稱是民主體制、尊重人權與法治，為何卻支持非洲最後一個絕對君主？她認為這樣的舉動顯示台灣政府「言行不一」。
塔內萊說，台灣經濟富裕，不需要獨裁者的支持，但卻持續金援史瓦帝尼，想從史瓦帝尼得到什麼回報？為了得到獨裁者承認是一個國家嗎？她認為，台灣為了國際認同而支持獨裁者，這點「非常令人不安」。她此行在與台灣政府官員談話時，也強調了史瓦帝尼持續發生侵犯人權的行為。
不過有學者認為，史瓦帝尼與台灣維持邦交，很大程度是基於恩史瓦帝三世與台灣長期的個人關係，如果未來王室被廢，將對地緣政治產生重大影響。
接續丈夫遺願，塔內萊不放棄爭取史瓦帝尼邁向民主
塔內萊不是一個只站在丈夫背後的女人。她擁有資訊科技與行銷管理學位，婚後經營小生意，從成衣、酒吧到玉米粉研磨公司（史瓦帝尼的主食是玉米）。塔內萊驕傲地說，在史瓦帝尼，年輕女性有受教育的權利。
與人權工作者結婚，是不是一件辛苦事？塔內萊說，她婚前就明白自己想要什麼生活，與圖拉尼結婚，事情變得更容易。「因為他理解我，沒把我當小孩看。我們會坐下來，像合作夥伴一樣討論事情。」 唯一的不便是「他有時會被逮捕。然後我就必須放下工作去支持他，甚至公開代表他演講。」
塔內萊現為「圖拉尼．馬塞柯基金會」（Thulani Maseko Foundation）執行長，除了接續丈夫遺願，他將持續推動「多利益相關者論壇」會議，討論非洲民主，她也關注寡婦及女性人權維護者的安全與權利。
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核稿編輯：邱宜君
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。