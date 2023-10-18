【關鍵專訪】史瓦帝尼人權運動者塔內萊：目睹丈夫被槍殺，民主台灣為何金援非洲獨裁者？

台灣在非洲唯一具有正式邦交的國家史瓦帝尼王國，近年民主化運動不斷，但國王迫害異議人士，受到國際譴責。人權運動者塔內萊．馬塞​​柯（Tanele Maseko）今（18）日於奧斯陸自由論壇接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣埋怨中國獨裁政權，卻為了獲得國際承認，支持非洲獨裁者，她警告，這是對國際釋放「非常讓人不安」的訊息。

塔內萊的丈夫圖拉尼．馬塞​​柯（Thulani Maseko）是一名人權律師，2009年批評史瓦帝尼沒有言論自由，被控「煽動叛亂」入獄；2014年，他撰寫評論質疑史瓦帝尼的司法不公，被控藐視法庭，監禁2年。人權團體四處奔走、呼籲釋放，圖拉尼2015年提前獲釋。

但在今年1月，有兇手透過圖拉尼家的窗戶近距離槍殺他。塔內萊隔著紗窗看見兇手朝丈夫開槍，一槍打中他的頭骨，另一槍射進他的心臟；他們的兩個兒子分別只有11歲、7歲，也在現場目睹一切。

Photo Credit: GettyImages 史瓦帝尼人權律師圖拉尼今年1月於家中被射殺，凶手至今仍下落不明。

回憶起丈夫，塔內萊表情滿是溫柔。她與丈夫在學生時期認識，她說，圖拉尼參與學生運動、爭取補助津貼，因直言不諱、敢於挑戰當權者，被學校開除，比一般人花更多時間拿到史瓦帝尼律師執照。

「在史瓦帝尼，一切取決於你認識誰。如果你支持王室，如果你不公開反對侵犯人權行為，如果你不追究他們的責任，那就沒問題。 但一旦你發聲，他們就會與你作戰，因為他們不希望史瓦帝尼出現異見。」塔內萊說。

史瓦帝尼王國位於非洲南部，在南非與莫三比克之間，為我國在非洲唯一邦交國，邦誼格外受重視。總統蔡英文今年9月特別飛抵史瓦帝尼，祝賀兩國建交55週年。

史瓦帝尼是非洲最後一個絕對君主制國家，該國自1968年脫離英國獨立以來，一直由恩史瓦帝家族統治。史瓦帝尼國王統領警察和軍隊，有權任命、罷免總理和內閣成員，國會法案也需要國王批准，才能生效。2018年，恩史瓦帝尼三世（H.M. Mswati III）未經任何憲法程序或議會批准，就將國名從「史瓦濟蘭」（Swaziland）改為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini），證明他的絕對權威。

史瓦帝尼有近六成人口活在貧窮線以下。塔內萊說，COVID-19重挫史瓦帝尼，許多人找不到工作，教師、護理師紛紛離開，到台灣、英國去。當地衛生系統完全失控，醫院無法替人治療，人民只能自己買藥。另一方面，國王恩史瓦帝尼三世繼續在杜拜購物，過著奢華的生活。

Photo Credit: GettyImages 恩史瓦帝三世，至今統治史瓦帝尼長達37年。

史瓦帝尼今年10月剛辦完選舉，塔內萊說，那不是選舉（election），是「選擇」（selection）。她說唯有政黨存在的民主國家，選舉方能發生，但史瓦帝尼禁止組黨，人民只能以個人身分參政。當選、宣誓就職時，等於是向國王效忠，「你服務的對象是國王，而不是人民的利益。」塔內萊說，絕對君主制的唯一受益者是國王，及其黨羽、親王室者，但是「史瓦帝尼人民不想要這樣殘酷、自私的體制。」

2021年，史瓦帝尼發生了一場騷亂，民眾走上街頭，訴求民選總理、自組政黨，軍隊和警察卻向人們開槍，造成80多人死亡、數百人受傷。

今年1月，恩史瓦帝尼三世公開表示，他將派傭兵「處理」那些呼籲民主改革的人，當時圖拉尼就告訴妻子，「這個人準備要開始殺戮了」，7個小時後，塔內萊就失去摯愛的丈夫，她認為這一切「顯然不是巧合」。有學者認為，這起謀殺案至今未偵破，中斷了史瓦帝尼王國走向民主的機會，而國王從中受益最多。

塔內萊說，恩史瓦帝尼三世視圖拉尼為威脅，但圖拉尼其實是一個可用的資源。圖拉尼是史瓦帝尼「多利益相關者論壇」（MSF）的主席，這是包括公民組織、教會、公民與被禁止的政黨代表，2021年反民主運動鎮壓後，MSF試圖結合民間力量，與王室對話。圖拉尼也寫信給聯合國、非洲聯盟、南部非洲發展共同體等國際組織，希望找到可前進的道路，但國王對此並不滿，宣稱史瓦帝尼人民喜愛君主制，甚至展開報復。

台灣批評中國獨裁、自稱是民主國家，為何仍支持非洲獨裁者？

談到總統蔡英文今年方出訪史瓦帝尼王國，塔內萊直言，「台灣和史瓦帝尼維持邦交，這意味著什麼？」塔內萊說，台灣埋怨中國是獨裁主義、自稱是民主體制、尊重人權與法治，為何卻支持非洲最後一個絕對君主？她認為這樣的舉動顯示台灣政府「言行不一」。

Photo Credit: 中央社 2023年為台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，亦是國王恩史瓦帝三世（前左背對者）55歲生日，總統蔡英文（前右）親自率團出訪致賀。

塔內萊說，台灣經濟富裕，不需要獨裁者的支持，但卻持續金援史瓦帝尼，想從史瓦帝尼得到什麼回報？為了得到獨裁者承認是一個國家嗎？她認為，台灣為了國際認同而支持獨裁者，這點「非常令人不安」。她此行在與台灣政府官員談話時，也強調了史瓦帝尼持續發生侵犯人權的行為。

不過有學者認為，史瓦帝尼與台灣維持邦交，很大程度是基於恩史瓦帝三世與台灣長期的個人關係，如果未來王室被廢，將對地緣政治產生重大影響。

接續丈夫遺願，塔內萊不放棄爭取史瓦帝尼邁向民主

塔內萊不是一個只站在丈夫背後的女人。她擁有資訊科技與行銷管理學位，婚後經營小生意，從成衣、酒吧到玉米粉研磨公司（史瓦帝尼的主食是玉米）。塔內萊驕傲地說，在史瓦帝尼，年輕女性有受教育的權利。

與人權工作者結婚，是不是一件辛苦事？塔內萊說，她婚前就明白自己想要什麼生活，與圖拉尼結婚，事情變得更容易。「因為他理解我，沒把我當小孩看。我們會坐下來，像合作夥伴一樣討論事情。」 唯一的不便是「他有時會被逮捕。然後我就必須放下工作去支持他，甚至公開代表他演講。」

塔內萊現為「圖拉尼．馬塞柯基金會」（Thulani Maseko Foundation）執行長，除了接續丈夫遺願，他將持續推動「多利益相關者論壇」會議，討論非洲民主，她也關注寡婦及女性人權維護者的安全與權利。

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核稿編輯：邱宜君