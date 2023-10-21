【國際新聞圖輯】國際失胎紀念日、墨西哥亡靈節，以色列「聯合反恐」展出千人頭像
我們想讓你知道的是
16日，墨西哥市市長瓜達拉馬在一場記者會中宣布，墨西哥亡靈節（Día de los Muertos）即將在11月到來。會場中，人們打扮的鮮豔，頭上、身上穿戴「萬壽菊」，並將臉塗得粉白、畫上骷髏圖樣，等待亡靈節來臨時，迎接祖先回家。
自哈瑪斯發動攻擊至今已過了兩週，以色列與巴勒斯坦的衝突仍持續升高，加薩走廊的夜晚不再被燈海點亮。以色列特拉維夫大學學生會長丹尼爾・齊博（Daniel Zilber）發起「聯合反恐」展覽，千張失蹤的、被殺害的、被綁架的人們的照片，「坐滿」禮堂的空位。
齊博說：「儘管面對大屠殺，我們仍應歡聲慶祝；儘管經歷災難，我們應當變得更加強壯。身為學生、身為以色列的下一代，我們必將確保在我們的注視之下，災難不再重演。」
加薩熄燈，在世界的某些角落卻點起燈來。因應10月15日的國際失胎紀念日，各國在當天晚上七點燃蠟燭，向那些已經離開、成為天上繁星的孩子們祈禱、致意。
這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。
每年的10月15日，是「國際失胎紀念日」（Pregnancy And Infant Loss Remembrance Day）。期望透過這個節日，喚起人們對流產、死胎、子宮外孕和新生兒死亡的認識。
這一天，世界個地有著流產或失去孩子經驗的家屬們通常會聚在一起，並在晚上七點燃起蠟燭，象徵著「光海」，向每一個變成星星的孩子致意。圖中，是位於烏克蘭利維夫（Lviv）的紀念活動。
10月16日，墨西哥市市長馬蒂・巴特雷斯・瓜達拉馬（Marti Batres Guadarrama）在墨西哥博物館前舉辦記者會，宣布墨西哥亡靈節（Día de los Muertos）正式展開。記者會中，所有人在臉上彩繪，裝扮成骷髏。
亡靈節在每年11月1日、2日兩天舉行，民眾會用鮮豔的色彩裝扮自己，並把臉畫成骷顱或其他怪奇的裝扮，展現對生命的喜悅以及對死去的親人的思念。傳統上，他們認為死去的親人仍然或在人們的記憶和精神之中，而且會在亡靈節期間回到人間。用橘黃色的萬壽菊「鋪路」，指引祖先從墓園回到家中的靈罈（ofrenda）、安息地。
10月17日，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）與其他環保人士包圍正在舉行的倫敦能源產業會議會場，遭倫敦警方依《公共秩序法》（Public Order Act）拘捕。童貝里被捕時告訴媒體：「在緊閉的大門後面，那些沒骨氣的政客正在裡面與有害的化石燃料產業磋商。」
童貝里和數百名環保人士正在參與一場由「Fossil Free London」和綠色和平組織發起的「Oily Money Out」示威行動，他們抗議化石燃料公司刻意減緩再生能源轉型，以賺取更多利潤。
由天主教非政府組織「待援教會救助會」（Aid to the Church in Need，ACN）在10月18日，召集世界各地的孩童參與「百萬兒童誦念玫瑰經」活動。圖中，菲律賓的孩子們聚集在聖奧古斯丁聖母無染原罪教堂唸誦玫瑰經。
這項全球性的祈禱活動，旨在透過孩子們念誦玫瑰經，為世紀和平和各個國家團結而祈禱。今年的主題包括結束烏克蘭、奈及利亞、緬甸和巴基斯坦等地的戰爭、暴力和貧困，同時也包含近期發生的以巴衝突。
10月18日，在加薩走廊一家醫院發生爆炸，造成至少200人身亡之後，上百位憤怒的突尼西亞人聚集在法國大使館外抗議。
示威民眾高喊著：「法國人和美國人是猶太復國主義的盟友。」他們呼喊著要求美國和法國召回他們在當地的大使說道：「我們的土地上沒有美國使館。」
除了突尼西亞，加薩走廊周邊的阿拉伯國家，像是黎巴嫩、約旦、利比亞、葉門、土耳其、伊朗、摩洛哥以及約旦河西岸，都陸續出現「憤怒集會」，他們將週三的示威行動稱之為「憤怒日」。
10月19日，在以色列台拉維夫大學斯默拉茲禮堂的一個「聯合反恐」的展覽，一張張因為10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲而失蹤、被綁架、被殺害的人們的照片，被擺放在禮堂中1000多個座位上。
「聯合反恐」展覽是由台拉維夫大學學生會與校方共同發起，並由學生會長丹尼爾・齊博（Daniel Zilber）主導，這個倡議已經擴散至美國與歐洲的20多所學校，像是哈佛大學、耶魯大學、紐約大學等。展覽倡議的目的，是希望幫助以色列發起公共外交，讓世界看見哈瑪斯襲擊的可怕之處。
齊博說：「此時我們仍處於地獄，處於戰爭。舉辦展覽的行動，儘管是微薄的，我們也希望告訴世界，『我們正在被屠殺』，這絕對不是標語，更不是陳腔濫調。」
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。