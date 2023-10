【國際新聞圖輯】國際失胎紀念日、墨西哥亡靈節，以色列「聯合反恐」展出千人頭像

自哈瑪斯發動攻擊至今已過了兩週,以色列與巴勒斯坦的衝突仍持續升高,加薩走廊的夜晚不再被燈海點亮。以色列特拉維夫大學學生會長丹尼爾・齊博(Daniel Zilber)發起「聯合反恐」展覽,千張失蹤的、被殺害的、被綁架的人們的照片,「坐滿」禮堂的空位。

齊博說:「儘管面對大屠殺,我們仍應歡聲慶祝;儘管經歷災難,我們應當變得更加強壯。身為學生、身為以色列的下一代,我們必將確保在我們的注視之下,災難不再重演。」

加薩熄燈,在世界的某些角落卻點起燈來。因應10月15日的國際失胎紀念日,各國在當天晚上七點燃蠟燭,向那些已經離開、成為天上繁星的孩子們祈禱、致意。

每年的10月15日,是「國際失胎紀念日」(Pregnancy And Infant Loss Remembrance Day)。期望透過這個節日,喚起人們對流產、死胎、子宮外孕和新生兒死亡的認識。

這一天,世界個地有著流產或失去孩子經驗的家屬們通常會聚在一起,並在晚上七點燃起蠟燭,象徵著「光海」,向每一個變成星星的孩子致意。圖中,是位於烏克蘭利維夫(Lviv)的紀念活動。

10月16日,墨西哥市市長馬蒂・巴特雷斯・瓜達拉馬(Marti Batres Guadarrama)在墨西哥博物館前舉辦記者會,宣布墨西哥亡靈節(Día de los Muertos)正式展開。記者會中,所有人在臉上彩繪,裝扮成骷髏。

亡靈節在每年11月1日、2日兩天舉行,民眾會用鮮豔的色彩裝扮自己,並把臉畫成骷顱或其他怪奇的裝扮,展現對生命的喜悅以及對死去的親人的思念。傳統上,他們認為死去的親人仍然或在人們的記憶和精神之中,而且會在亡靈節期間回到人間。用橘黃色的萬壽菊「鋪路」,指引祖先從墓園回到家中的靈罈(ofrenda)、安息地。

10月17日,瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)與其他環保人士包圍正在舉行的倫敦能源產業會議會場,遭倫敦警方依《公共秩序法》(Public Order Act)拘捕。童貝里被捕時告訴媒體:「在緊閉的大門後面,那些沒骨氣的政客正在裡面與有害的化石燃料產業磋商。」

童貝里和數百名環保人士正在參與一場由「Fossil Free London」和綠色和平組織發起的「Oily Money Out」示威行動,他們抗議化石燃料公司刻意減緩再生能源轉型,以賺取更多利潤。

由天主教非政府組織「待援教會救助會」(Aid to the Church in Need,ACN)在10月18日,召集世界各地的孩童參與「百萬兒童誦念玫瑰經」活動。圖中,菲律賓的孩子們聚集在聖奧古斯丁聖母無染原罪教堂唸誦玫瑰經。

這項全球性的祈禱活動,旨在透過孩子們念誦玫瑰經,為世紀和平和各個國家團結而祈禱。今年的主題包括 結束烏克蘭、奈及利亞、緬甸和巴基斯坦等地的戰爭、暴力和貧困,同時也包含近期發生的以巴衝突。

10月18日,在加薩走廊一家醫院發生爆炸,造成至少200人身亡之後,上百位憤怒的突尼西亞人聚集在法國大使館外抗議。

示威民眾高喊著:「法國人和美國人是猶太復國主義的盟友。」他們呼喊著要求美國和法國召回他們在當地的大使說道:「我們的土地上沒有美國使館。」

除了突尼西亞,加薩走廊周邊的阿拉伯國家,像是黎巴嫩、約旦、利比亞、葉門、土耳其、伊朗、摩洛哥以及約旦河西岸,都陸續出現「憤怒集會」,他們將週三的示威行動稱之為「憤怒日」。

10月19日,在以色列台拉維夫大學斯默拉茲禮堂的一個「聯合反恐」的展覽,一張張因為10月7日哈瑪斯(Hamas)突襲而失蹤、被綁架、被殺害的人們的照片,被擺放在禮堂中1000多個座位上。

「聯合反恐」展覽是由台拉維夫大學學生會與校方共同發起,並由學生會長丹尼爾・齊博(Daniel Zilber)主導,這個倡議已經擴散至美國與歐洲的20多所學校,像是哈佛大學、耶魯大學、紐約大學等。展覽倡議的目的,是希望幫助以色列發起公共外交,讓世界看見哈瑪斯襲擊的可怕之處。

齊博說:「此時我們仍處於地獄,處於戰爭。舉辦展覽的行動,儘管是微薄的,我們也希望告訴世界,『我們正在被屠殺』,這絕對不是標語,更不是陳腔濫調。」

