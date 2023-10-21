【國際新聞圖輯】國際失胎紀念日、墨西哥亡靈節，以色列「聯合反恐」展出千人頭像

自哈瑪斯發動攻擊至今已過了兩週，以色列與巴勒斯坦的衝突仍持續升高，加薩走廊的夜晚不再被燈海點亮。以色列特拉維夫大學學生會長丹尼爾・齊博（Daniel Zilber）發起「聯合反恐」展覽，千張失蹤的、被殺害的、被綁架的人們的照片，「坐滿」禮堂的空位。

齊博說：「儘管面對大屠殺，我們仍應歡聲慶祝；儘管經歷災難，我們應當變得更加強壯。身為學生、身為以色列的下一代，我們必將確保在我們的注視之下，災難不再重演。」

加薩熄燈，在世界的某些角落卻點起燈來。因應10月15日的國際失胎紀念日，各國在當天晚上七點燃蠟燭，向那些已經離開、成為天上繁星的孩子們祈禱、致意。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。

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每年的10月15日，是「國際失胎紀念日」（Pregnancy And Infant Loss Remembrance Day）。期望透過這個節日，喚起人們對流產、死胎、子宮外孕和新生兒死亡的認識。

這一天，世界個地有著流產或失去孩子經驗的家屬們通常會聚在一起，並在晚上七點燃起蠟燭，象徵著「光海」，向每一個變成星星的孩子致意。圖中，是位於烏克蘭利維夫（Lviv）的紀念活動。

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10月16日，墨西哥市市長馬蒂・巴特雷斯・瓜達拉馬（Marti Batres Guadarrama）在墨西哥博物館前舉辦記者會，宣布墨西哥亡靈節（Día de los Muertos）正式展開。記者會中，所有人在臉上彩繪，裝扮成骷髏。

亡靈節在每年11月1日、2日兩天舉行，民眾會用鮮豔的色彩裝扮自己，並把臉畫成骷顱或其他怪奇的裝扮，展現對生命的喜悅以及對死去的親人的思念。傳統上，他們認為死去的親人仍然或在人們的記憶和精神之中，而且會在亡靈節期間回到人間。用橘黃色的萬壽菊「鋪路」，指引祖先從墓園回到家中的靈罈（ofrenda）、安息地。

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10月17日，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）與其他環保人士包圍正在舉行的倫敦能源產業會議會場，遭倫敦警方依《公共秩序法》（Public Order Act）拘捕。童貝里被捕時告訴媒體：「在緊閉的大門後面，那些沒骨氣的政客正在裡面與有害的化石燃料產業磋商。」

童貝里和數百名環保人士正在參與一場由「Fossil Free London」和綠色和平組織發起的「Oily Money Out」示威行動，他們抗議化石燃料公司刻意減緩再生能源轉型，以賺取更多利潤。

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由天主教非政府組織「待援教會救助會」（Aid to the Church in Need，ACN）在10月18日，召集世界各地的孩童參與「百萬兒童誦念玫瑰經」活動。圖中，菲律賓的孩子們聚集在聖奧古斯丁聖母無染原罪教堂唸誦玫瑰經。

這項全球性的祈禱活動，旨在透過孩子們念誦玫瑰經，為世紀和平和各個國家團結而祈禱。今年的主題包括 結束烏克蘭、奈及利亞、緬甸和巴基斯坦等地的戰爭、暴力和貧困，同時也包含近期發生的以巴衝突。

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10月18日，在加薩走廊一家醫院發生爆炸，造成至少200人身亡之後，上百位憤怒的突尼西亞人聚集在法國大使館外抗議。

示威民眾高喊著：「法國人和美國人是猶太復國主義的盟友。」他們呼喊著要求美國和法國召回他們在當地的大使說道：「我們的土地上沒有美國使館。」

除了突尼西亞，加薩走廊周邊的阿拉伯國家，像是黎巴嫩、約旦、利比亞、葉門、土耳其、伊朗、摩洛哥以及約旦河西岸，都陸續出現「憤怒集會」，他們將週三的示威行動稱之為「憤怒日」。

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10月19日，在以色列台拉維夫大學斯默拉茲禮堂的一個「聯合反恐」的展覽，一張張因為10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲而失蹤、被綁架、被殺害的人們的照片，被擺放在禮堂中1000多個座位上。

「聯合反恐」展覽是由台拉維夫大學學生會與校方共同發起，並由學生會長丹尼爾・齊博（Daniel Zilber）主導，這個倡議已經擴散至美國與歐洲的20多所學校，像是哈佛大學、耶魯大學、紐約大學等。展覽倡議的目的，是希望幫助以色列發起公共外交，讓世界看見哈瑪斯襲擊的可怕之處。

齊博說：「此時我們仍處於地獄，處於戰爭。舉辦展覽的行動，儘管是微薄的，我們也希望告訴世界，『我們正在被屠殺』，這絕對不是標語，更不是陳腔濫調。」

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航