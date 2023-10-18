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2023/10/18,
教育

香港擬將大學非本地生限額放寬至40%，現時陸生佔名額70%

香港擬將大學非本地生限額放寬至40%，現時陸生佔名額70%
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港目前本地8所官方資助的大學中，非本地生的收生上限為核准學額的最多兩成，即將公布的施政報告，將會把學額上限提高至40%。港府留意到，目前各大學的非本地生名額被陸生壟斷，約佔非本地生名額70%，因此，當局近期已提醒各大學相關問題。

（中央社）據報導，香港行政長官李家超將在即將發表的施政報告中，提出把香港建設成為國際高等教育樞紐，做法是大幅提高各大學招收的非本地生名額，但要避免相關學額由中國大陸學生壟斷。

《星島日報》昨日（17日）在報導中表示，目前本地8所官方資助的大學中，非本地生的收生上限為核准學額的最多兩成，新一份施政報告將會把非本地生學額上限提高至40%，且已獲各大學支持。

報導指出，以目前每年級約1萬5000個大學學士資助學額計算，提高限額意味著非本地生由最多3000人，倍增至6000人。

報導同時表示，港府留意到，目前各大學的非本地生名額被陸生壟斷，約佔非本地生名額70%，因此，當局近期已提醒各大學相關問題，以免影響教育的國際化進度。

據報導，李家超將在施政報告中提出加強招收東南亞和「一帶一路」沿線地區的學生。

報導表示，教育局局長蔡若蓮早前訪問西安，參加絲綢之路大學聯盟論壇、香港與中亞大學合作推進會，目的就是為本地大學招收「一帶一路」沿線地區學生作準備。

至於東南亞，當地有不少華僑後代，語文和文化背景與香港相近，也是港府鼓勵招收非本地學生的目標。

報導引述代表教育界的立法會議員周文港說，香港難以吸納英國、美國、澳洲和紐西蘭等發達國家的學生來港升學，而參考英國情況，本地大學招收非本地生的對象可以開發中國家的頂尖或中產背景學生為目標。

另據統計，在2022至23學年度，本地8所大學招收了2萬1709名非本地生，佔整體學生比例21.2%，其中陸生佔74.8%，其餘來自亞洲及其他地區。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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