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2023/10/18,
社會

【2023第7屆未來大人物出爐】看見20組改變社會的力量，把成功的定義還給每個人

【2023第7屆未來大人物出爐】看見20組改變社會的力量，把成功的定義還給每個人

我們想讓你知道的是

倡議地方創生、性別平權、孩童教育、醫療不平等甚至來自跨國際青年的共襄盛舉，2023年第7屆未來大人物、共20組終於誕生。至今，我們已找到150組正在改變社會的年輕力量。

經過長達半年的審查、面試、決選，從近200組踴躍徵件中脫穎而出，2023第7屆未來大人物終於出爐。除來自全台各地倡議青年之外，2023年首次更有跨國青年入選，這20組正在改變社會的力量，一起都在高喊著：「把成功的定義還給每一個人」。

本屆評審團主席丁菱娟分享：「看這是一群機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人！」在混濁、紛亂的年代裡，我們堅持跟年輕人持續對話，相信這群兼具理想、熱情、衝勁且深具執行力的青年力量一直都在。

這股年輕勢力絕非傳統價值觀裡「成功的樣子」、更不是賺大錢的模樣，但卻持續將自己關注的事情做到最努力、最用力，捲起孤單的袖子揮汗在角落耕耘。因為有這樣的力量，匯集成更具影響力的正能量。

封面s

讓我們恭喜以下20組未來大人物，歡迎加入他們的行列，Becoming Aces！
註：本公佈無排名，以姓名/團隊筆畫為順序。（點選名稱可看更多介紹）

同場加映：入選感言

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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