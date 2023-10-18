2026冬季奧運雪橇賽地點生變：主辦國義大利建設預算不足，預計另尋鄰國既有賽道

義大利國際奧委會委員馬拉戈（Giovanni Malagò）16日表示，由於義大利政府決定停止投資建設場地，2026年冬季奧運的雪橇比賽將另尋其他國家舉行。這將是冬奧歷史上首度轉移部分比賽場地，預計可能改在奧利地或瑞士進行。

義大利是2026年「米蘭－科爾蒂納丹佩佐冬季奧運」的主辦國，原訂翻修廢棄場館，建設滑行中心，但由於招標過程不順利，建造成本遠超政府預算，加上當地民眾反對資源浪費，政府只好考慮採取更永續的作法，即轉移雪橇比賽至既有場地。

一直以來，國際奧委會都對義大利雪橇場地的重建計畫抱持懷疑態度，認為主辦國應避免建造不符合當地需求的場館。他們鼓勵主辦國使用他國既有場地，以減緩預算超支並降低成本。據估計，義大利建設成本須花費9.3億至1.2億歐元。

馬拉戈表示，將與國際奧委會和國際單項體育總會共同分析替代方案。義大利冬奧籌辦團隊則説，奧運影響層面很廣，不只是「租借一個滑行中心然後辦比賽」這麼簡單。團隊正在評估所有可能性，並與可租借的場館商討。

冬奧的雪橇比賽共有3項，分別為舉行雪車（Bobsleigh）、仰式雪撬（Luge）、俯式雪撬（Skeleton）。鄰近義大利的雪橇場地包括瑞士、奧地利、德國和法國，其中奧地利伊格爾斯（Igls）與瑞士聖莫里茲（St. Moritz）的賽道經常舉辦世界級賽事。

義大利宣布消息不久後，奧地利國際奧委會委員斯托斯（Karl Stoss）就明確表示，奧地利非常樂意成為2026冬奧主辦國之一。

將奧運比賽移至他國舉行十分少見，但不是沒有先例。1956年夏季奧運的馬術比賽因為主辦國澳洲的檢疫限制，改至瑞典斯德哥爾摩舉行。2008年北京奧運也因為場地不符合規定，將馬術比賽移師香港。

國際奧委會預計今年底決定出2026年雪橇比賽的地點。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君