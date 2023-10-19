美中對抗是馬來西亞半導體產業發展最好的時刻？專訪大馬貿工部副部長劉鎮東

就在今年8月，全球中央處理器龍頭英特爾（Intel）宣布在馬來西亞興建3D IC封裝廠，這也是英特爾在海外第一個採用旗下Foveros先進封裝架構的封裝廠。早在2021年12月，英特爾已宣布10年內將在馬來西亞投資70億美元（約新台幣2268億元），以提升英特爾在檳城與吉打州居林廠房的先進半導體封裝技術製造能力。

筆者去年所撰寫的報導《為何馬來西亞半導體產業相當重要？一切要從50年前落腳檳城的「八武士」談起》，已說明了馬來西亞半導體產業半世紀以來的發展歷史，其中英特爾就是最早的投資者，而馬來西亞也是英特爾在海外設廠的第一個國家。隨著美中在科技領域對抗日益激烈，為了解夾在兩強之間的馬來西亞如何應對，本文專訪了現任馬來西亞國際貿易及工業部副部長劉鎮東。

劉鎮東所屬的民主行動黨，屬於執政黨聯盟希盟的一員。2018年，希盟在前首相馬哈迪的帶領下，實現了建國以來的首次政權輪替，但由於希盟內部分裂，希盟政府在2020年3月垮台，直至去年11月的全國大選，希盟在安華的帶領下再次組成政府執政。而在希盟首次執政不到兩年時期，劉鎮東擔任馬來西亞副國防部長。

三年前劉鎮東接受《關鍵評論網》特約記者林怡廷的專訪時表示，雖然美國在提出「印太戰略」時積極拉攏東協，但東協的態度很明顯，即東協不要成為印太戰略的一部分，而是成為中美競逐下不選邊站的局外人。

對於擁有成熟半導體封測產業鏈的馬來西亞，該如何面對美中科技戰，劉鎮東也再次強調，馬來西亞一樣不會在中美之間選邊站，但馬來西亞半導體產業會抓住這20多年最好的機遇。

美國總統拜登上台後，持續對中國的強硬立場，在美中對抗的趨勢下，許多國際大廠都要求製造業轉移到中國以外的地方，而臨近中國的東南亞成了最大受益者。 馬來西亞國際貿易及工業部副部長劉鎮東認為，馬來西亞在這波供應鏈轉移的浪潮下，半世紀以來累積的產業基礎和人才，是吸引外資持續投資的優勢。

「馬來西亞擁有五十年的產業基礎，尤其在檳城和居林，接下來還有霹靂州北部，形成群聚效應。」劉鎮東如此描繪著，他認為在供應鏈轉移、外資持續進來的趨勢下，馬來半島北部的會形成更大規模半導體產業的聚落，進而強化東方矽谷的稱謂。

劉鎮東說「馬來西亞強項是有國際大廠支持，如Intel第一個海外工廠就在大馬，Intel也培養了三代人（工程師），很多人（工程師）從Intel「畢業」出來，人才繼續供應著我們的產業鏈。」

儘管馬來西亞半導體產業鏈的基礎是靠外資發展起來的，但外資在馬來西亞也培育了眾多人才，進而催生了為當地供應鏈扮演支柱角色的中小企業，這些企業多是製造生產半導體的設備。劉鎮東指出，儘管這些中小企業不是生產半導體，但也是半導體產業中不可或缺的一環，如生產半導體檢測設備的偉特機構（ViTrox），而且有的企業隨著技術的積累，甚至也切入了醫療器材、航太產業。

在採訪的過程中，劉鎮東好幾次強調此時的馬來西亞半導體產業是20多年來最好的時刻，因為從中國在2001年加入WTO後，直到美國前總統川普發動貿易戰之前，有很長的時間國際投資者幾乎不關注東南亞，如今的製造業進行式，則是中國加一，或台灣加一，而這「一」就是東南亞，其中馬來西亞就佔據了不可或缺的中間位子。

馬來西亞並沒有新加坡般規模龐大的金融體系，但勝在國土幅員較大，儘管也沒有印尼、越南、菲律賓等東協國家的人口紅利，但族群語言程度多元、教育訓練與技術水平高；英國留下來的法律體系使經商環境穩定，以及位處馬六甲海峽的關鍵位置，上述條件是劉鎮東認為馬來西亞在東南亞國家中所保有的獨特優勢，也可以和周邊國家互補。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為英特爾在馬來西亞的檳城工廠。

薪資競爭力不足成產業發展挑戰

近年台灣半導體產業的快速擴張，遇到了招工難的問題，而近年馬來西亞在半導體產業轉移進來的效應下，也遇到了人才不足的問題，業界也呼籲政府放寬外籍人才進來的限制。

對此，劉鎮東稱業界常說缺人才，但馬來西亞的問題不在於人才不足，而是工資問題。

劉鎮東坦言，雖然馬來西亞教育政策還有很多需要改善的地方，比如科學、數學方面的教學、大學素質的提升等，但在高端工業、半導體產業的人才困境，本質上是薪資競爭力問題。「很簡單，（工程師）在半導體產業工作了三年就去了新加坡，你會錄取他就是沒素質問題，新加坡會錄取也不是素質問題，而是工資問題。」劉鎮東說。

新幣和馬幣的匯率，大約是1比3左右（目前是1元新幣換3.46元馬幣），許多馬來西亞民眾常說，到新加坡工作會「賺三倍」。因此馬來西亞半導體產業，也面對著人才被挖角的新加坡的挑戰。

馬來西亞的薪資水平比印尼、越南高，但又比新加坡低，因此過去相當多工程師選擇出走到新加坡。面對多年來新加坡薪資水平比馬來西亞優渥的結構性問題，劉鎮東倡議，如果馬來西亞半導體行業提供的薪資，有新加坡薪資行情的三分之二的話，他相信會減少人才流失的問題。此外，隨著新加坡的生活成本越來越高，劉鎮東認為在新加坡領的薪資也不一定算高了。

劉鎮東提到，部分業界的聲音認為，既然馬來西亞輸出了人才的工程師，那馬來西亞也輸入人才吧，方法就是開放更多可接受低廉薪資的印尼、印度、孟加拉的工程師進來。他強調，人才不足的問題癥結在於馬來西亞工程師薪水太低，開放更多外籍工程師來領取不高的薪水非長遠之計，低廉的人力成本不一定能維持產業的競爭力。