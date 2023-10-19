《亞洲第一：尤美女和臺灣同婚法案的故事》：「在我卸任之前，我一定會讓大家可以結婚！」
我們想讓你知道的是
本書以推動同婚法案的關鍵人物尤美女立委為核心，從她的婦運經驗談起，進而爬梳她與同志運動的因緣，及至日後擔任立委期間堅持推動同婚法案的跌宕起伏。尤其是在面對反同勢力的強烈反彈之際，尤美女尚必須面對來自府、院、黨的壓力，在各種險阻的夾縫中尋找出路。透過作者陳昭如的細膩描述，讀者得以近身看到這部「亞洲第一」的法案在推動期間各種不為人知的折衝、協調與取捨的故事。
文：陳昭如
槍林彈雨
愛家公投與平權公投的對決，讓台灣社會像是一支悶了很久的鍋子，聽到水已經開了，鍋蓋已經噗噗作響，改變或許近在眼前，至於結果是什麼，沒有掀開鍋蓋之前，誰也不知道。挺同團體做過幾次民調都不太樂觀，但他們仍抱著一絲希望，希望會有奇蹟出現。
十一月二十四日，公投結果出爐，反同團體的「愛家三公投」大獲全勝，且同意人數遠超過不同意人數，至於挺同團體的「婚姻平權」和「性平教育」兩項提案則未能通過門檻。這對同志當然是沉重的打擊，也顯示了民眾對同婚的不安，就像馬奎斯那句：「世界太新，很多事物還沒有名字，必須伸手去指。」同婚的概念太新、太陌生了，讓人們不自覺感到不安。
那晚開票至十一點多才抵定，夥伴們心情都很沉重，尤美女早已預期情況並不樂觀，並不特別意外，但仍打起精神到挺同活動現場替大家打氣。民眾三三兩兩坐在那裡，像是在互相扶持安慰，有的人仰著臉朝向前方皺著眉頭，臉上寫滿了沮喪、哀傷與不甘。熟稔的朋友見到尤美女，忍不住對著她大罵民進黨態度曖昧，錯估形勢，才會造成公投失敗，尤美女默默走進化妝室，不願讓助理目睹她躲在角落悄悄拭淚，但她隨即收拾好情緒，直奔二二八紀念公園，鼓勵在場失望的同志說：「我們已經一起走了很長一段路，雖然時代的列車不會一下子就抵達終點，但請每一個人都不要中途下車，一起繼續往前」「在我卸任之前，我一定會讓大家可以結婚！」沒有人知道，她正承受著反同及挺同、黨外及黨內的酸言酸語與批評指責。
那次九合一地方選舉，國民黨拿下逾三分之二地方席次，民進黨內同志與支持者急著找出敗選原因，年金改革、空汙、一例一休與同婚等議題都成了箭靶，更有人直接把矛頭指向尤美女，認為力推同婚的她是敗選的罪魁禍首，希望她自動請辭。有基層黨員要求蔡總統開除她為敗選負責，民進黨團總召柯建銘甚至說出「拜託尤美女放了民進黨」這樣的話來。
對於這樣的指責，尤美女自己是怎麼想的？
「我們在修《公投法》時就已預期反同方會出招，我也有警告過黨團，他們應該是沒想到（反同公投案）會過，而且選戰小組核心根據過去經驗跟民調評估，公投綁（全國性）大選才有可能過，這次只是地方選舉，應該不會過，所以黨團的態度就是要我們保持低調，只要大家都不去投票，門檻就過不了。大家都很有共識地把同婚公投晾在一旁，好像同婚和這場選舉無關。」
「這次公投有十個提案，光是跟同婚及性平教育相關的就有五個，一般人根本搞不清楚，挺同這邊拚命宣傳教大家投「兩好三壞」（平權公投案號「十四、十五」投同意票，愛家公投案號「十、十一、十二」投不同意票），效果並不好。反同那邊是一波一波作戰，他們財力雄厚，不斷對媒體施壓，又出了單張教大家怎麼投票，很多阿公阿嬤搞不清楚，以為單張是政府給的，投票時就照著勾，根本就是一場鬧劇。我有朋友看到民進黨沒有動作，很想出面做點什麼，結果被『上面』的人要求閉嘴，她很生氣……他們以為只要冷處理就沒事，最後變成政黨對決，各自歸隊，最後會輸是必然的。」
「我知道既然是政黨政治，如果失去了執政的機會，等於什麼都沒有，所以選舉是很重要的議題。選舉失敗以後大家都很不爽，總要找個出口，我是孤鳥，不屬於任何派系，自然就會怪到我頭上，覺得外面反彈已經那麼大了，我還很白目在推同婚……我可以理解他們為什麼這樣想。」
尤美女不認為自己「罪大惡極」，但媒體問她是否應負起敗選責任時，她仍語帶哽咽地說：「如果能夠當頭號戰犯，因此讓整個狂飆的社會冷靜下來，我願意！」媒體再追問她對柯建銘那句「拜託尤美女放了民進黨」有什麼看法，她選擇不正面回應，只是沉著說道：「我能夠體會柯總召的心情，他的壓力非常大，不過我們現在更該關注的，是那些自殺的同志……」刻意將問題轉向，不讓媒體挑起衝突。
原來，婚姻平權分明是蔡英文領導的民進黨政府閃閃發亮的招牌，曾幾何時，竟成了人人避之如水火的洪水猛獸？
除了尤美女被點名之外，黨內也有不少人痛批挺同婚的立委段宜康，段宜康回擊說：
公投結果讓行政院必須去提（同婚）專法，但是公投沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力。……我能理解大家在大敗後的震驚，到處要找原因，但是我們要記得我們原來的價值，如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平權是假的、每次參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨的差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已！
挺同公投失敗的原因是什麼？這是個錯綜複雜的問題，每個人有不同的角度與詮釋。尤美女認為挺同團體資源、條件不足，無法進入對方群組進行宣傳，都是很重要的因素：
「婚姻平權小蜜蜂到處去演講，努力跟民眾溝通，都只是『點』。但是反同團體不一樣，他們是全面作戰，路邊攤、夜市、公園、社區大樓信箱都可看到反同愛家文宣，甚至砸下巨資，買下昂貴的電視廣告，深入所有收視戶的居家客廳；長輩聽的廣播電台，一再放送『10、11、12同意，其他都不同意』，確實比我們強。婚姻平權大平台透過廣告公司下廣告，網路媒體沒有問題，可是某些電視台就直接拒絕，說議題太敏感。我們拍了澄清影片，就是進不去他們的LINE群組，反觀我們自己群組卻一直被攻陷，只要有人提出解釋，對方就說，這裡不談宗教，也不談政治。」
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/