《亞洲第一：尤美女和臺灣同婚法案的故事》：「在我卸任之前，我一定會讓大家可以結婚！」

文：陳昭如

槍林彈雨

愛家公投與平權公投的對決，讓台灣社會像是一支悶了很久的鍋子，聽到水已經開了，鍋蓋已經噗噗作響，改變或許近在眼前，至於結果是什麼，沒有掀開鍋蓋之前，誰也不知道。挺同團體做過幾次民調都不太樂觀，但他們仍抱著一絲希望，希望會有奇蹟出現。

十一月二十四日，公投結果出爐，反同團體的「愛家三公投」大獲全勝，且同意人數遠超過不同意人數，至於挺同團體的「婚姻平權」和「性平教育」兩項提案則未能通過門檻。這對同志當然是沉重的打擊，也顯示了民眾對同婚的不安，就像馬奎斯那句：「世界太新，很多事物還沒有名字，必須伸手去指。」同婚的概念太新、太陌生了，讓人們不自覺感到不安。

那晚開票至十一點多才抵定，夥伴們心情都很沉重，尤美女早已預期情況並不樂觀，並不特別意外，但仍打起精神到挺同活動現場替大家打氣。民眾三三兩兩坐在那裡，像是在互相扶持安慰，有的人仰著臉朝向前方皺著眉頭，臉上寫滿了沮喪、哀傷與不甘。熟稔的朋友見到尤美女，忍不住對著她大罵民進黨態度曖昧，錯估形勢，才會造成公投失敗，尤美女默默走進化妝室，不願讓助理目睹她躲在角落悄悄拭淚，但她隨即收拾好情緒，直奔二二八紀念公園，鼓勵在場失望的同志說：「我們已經一起走了很長一段路，雖然時代的列車不會一下子就抵達終點，但請每一個人都不要中途下車，一起繼續往前」「在我卸任之前，我一定會讓大家可以結婚！」沒有人知道，她正承受著反同及挺同、黨外及黨內的酸言酸語與批評指責。

那次九合一地方選舉，國民黨拿下逾三分之二地方席次，民進黨內同志與支持者急著找出敗選原因，年金改革、空汙、一例一休與同婚等議題都成了箭靶，更有人直接把矛頭指向尤美女，認為力推同婚的她是敗選的罪魁禍首，希望她自動請辭。有基層黨員要求蔡總統開除她為敗選負責，民進黨團總召柯建銘甚至說出「拜託尤美女放了民進黨」這樣的話來。

對於這樣的指責，尤美女自己是怎麼想的？

「我們在修《公投法》時就已預期反同方會出招，我也有警告過黨團，他們應該是沒想到（反同公投案）會過，而且選戰小組核心根據過去經驗跟民調評估，公投綁（全國性）大選才有可能過，這次只是地方選舉，應該不會過，所以黨團的態度就是要我們保持低調，只要大家都不去投票，門檻就過不了。大家都很有共識地把同婚公投晾在一旁，好像同婚和這場選舉無關。」

「這次公投有十個提案，光是跟同婚及性平教育相關的就有五個，一般人根本搞不清楚，挺同這邊拚命宣傳教大家投「兩好三壞」（平權公投案號「十四、十五」投同意票，愛家公投案號「十、十一、十二」投不同意票），效果並不好。反同那邊是一波一波作戰，他們財力雄厚，不斷對媒體施壓，又出了單張教大家怎麼投票，很多阿公阿嬤搞不清楚，以為單張是政府給的，投票時就照著勾，根本就是一場鬧劇。我有朋友看到民進黨沒有動作，很想出面做點什麼，結果被『上面』的人要求閉嘴，她很生氣……他們以為只要冷處理就沒事，最後變成政黨對決，各自歸隊，最後會輸是必然的。」

「我知道既然是政黨政治，如果失去了執政的機會，等於什麼都沒有，所以選舉是很重要的議題。選舉失敗以後大家都很不爽，總要找個出口，我是孤鳥，不屬於任何派系，自然就會怪到我頭上，覺得外面反彈已經那麼大了，我還很白目在推同婚……我可以理解他們為什麼這樣想。」

尤美女不認為自己「罪大惡極」，但媒體問她是否應負起敗選責任時，她仍語帶哽咽地說：「如果能夠當頭號戰犯，因此讓整個狂飆的社會冷靜下來，我願意！」媒體再追問她對柯建銘那句「拜託尤美女放了民進黨」有什麼看法，她選擇不正面回應，只是沉著說道：「我能夠體會柯總召的心情，他的壓力非常大，不過我們現在更該關注的，是那些自殺的同志……」刻意將問題轉向，不讓媒體挑起衝突。

原來，婚姻平權分明是蔡英文領導的民進黨政府閃閃發亮的招牌，曾幾何時，竟成了人人避之如水火的洪水猛獸？

除了尤美女被點名之外，黨內也有不少人痛批挺同婚的立委段宜康，段宜康回擊說：

公投結果讓行政院必須去提（同婚）專法，但是公投沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力。……我能理解大家在大敗後的震驚，到處要找原因，但是我們要記得我們原來的價值，如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平權是假的、每次參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨的差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已！

挺同公投失敗的原因是什麼？這是個錯綜複雜的問題，每個人有不同的角度與詮釋。尤美女認為挺同團體資源、條件不足，無法進入對方群組進行宣傳，都是很重要的因素：

「婚姻平權小蜜蜂到處去演講，努力跟民眾溝通，都只是『點』。但是反同團體不一樣，他們是全面作戰，路邊攤、夜市、公園、社區大樓信箱都可看到反同愛家文宣，甚至砸下巨資，買下昂貴的電視廣告，深入所有收視戶的居家客廳；長輩聽的廣播電台，一再放送『10、11、12同意，其他都不同意』，確實比我們強。婚姻平權大平台透過廣告公司下廣告，網路媒體沒有問題，可是某些電視台就直接拒絕，說議題太敏感。我們拍了澄清影片，就是進不去他們的LINE群組，反觀我們自己群組卻一直被攻陷，只要有人提出解釋，對方就說，這裡不談宗教，也不談政治。」