與天爭水！六成國土是沙漠、一年下雨不到30天，揭開以色列「不缺水」的秘密
我們想讓你知道的是
除了靠海水淡化廠造水，以色列人還把腦筋動到廢水，官方數據顯示，以色列全國93％的廢水經過回收處理，是世界第一，官方更規定，民生和工業用水必須回收供給農業。此外，相較於台灣30度內只收大約10元的水費，以色列平均每度水要價85元台幣......
文：廖元鈴
缺水的警鐘早已敲響！聯合國警告，2050年將有20億人面臨無水可用的困境。放眼望向高達六成國土都是荒漠、一年下雨天數不到30天的以色列，竟早在1960年代就超前部署，搶在缺水的倒數計時器響起前，與天爭水！
以色列秉持著每一滴水都是資源，造水、輸水、民生用水、污水回收，絲毫不浪費，創下漏水率僅9％，汙水回收率高達93％的驚奇數字。被聯合國列為全球第19名缺水地區的台灣，還有本錢揮霍？來看看以色列如何在荒漠中，用智慧創造綠洲奇蹟。
花五十年向天爭水，「海水淡化」造水成全球先鋒
只有一條河、一口湖，跟長年不下雨的天空，以色列自建國開始，就知道勢必要與天爭水。
以色列建國之父戴維・本古里安（David Ben Gurion），定調水具有高度戰略意義，因此傾全國之力啟動「國家水運輸工程」，用一條延伸到沙漠深處的水管，使荒漠土地上的農民們，不再望天求水。事實上，以色列的自然供水，只能支撐國家一半的用水量，這代表，以色列得想辦法造出另一半的水源，因此他們把造水的目光，聚焦在海水上。
把充滿鹹味的海水變成飲用水，看似天方夜譚，但已化成真實——將地中海的海水導至抽水池，再引入比頭髮直徑百分之一還小的半透膜孔洞，施以高壓，藉由上千根RO逆滲透，將海水鹽分清除，透過管線進入家戶，打開水龍頭，一杯日常能飲用的水就此完成。
座落在以色列境內，全球最大的海水淡化廠索萊克（Sorek），日產水62.4萬噸，每年可提供150萬人乾淨飲用水。
「以2018年數據為例，國內有28%用水來源是海水淡化，多達八成的工業、家戶用水需求，都是取自海淡水，」駐台北以色列經濟貿易處長藍子律（Tslil Lavav）接受《今周刊》專訪時解釋，以色列現有五座運作中的海水淡化廠，每年生產6.75億噸海淡水，預計5年內可達成每年生產11億噸海淡水的目標。
「沒有不能用的水」，高廢水回收率帶動以國農業
不只造水，以色列人還把腦筋動到廢水。
官方數據顯示，以色列全國93％的廢水經過回收處理，是世界第一，官方更規定，民生和工業用水必須回收供給農業。
全球最大、也是以色列境內最大的夏夫丹（Shafdan）污水處理廠，消化鄰近城市逾300萬人產出的廢水，每日約處理38萬噸污水，引流作為沙漠地區的農業灌溉用水之際，另外一部分水，則注入沙漠的地下層，試圖讓砂石成為最佳濾水器，成為日後使用的地下水。
由於農業用水需求大，以色列的農夫，用水採固定配給制，若長期使用海淡水，不僅費用高、農田還會有殘留鹽分的疑慮；反觀價格較低、水源穩定的回收水，還富含氮磷營養鹽，可為農夫省去施肥的費用。
世界第一還不夠，以色列還要再突破，「目標是三年內污水回收率達到95%。」
藍子律分析，以色列能妥善統籌回收污水、運送海淡水，最大的關鍵是公私合營模式（Public-Private Partnerships，PPP）。
換言之，以商業運作為導向，讓企業持續針對水資源投入資金與研究，而政府也同時籌措資金，提供城市供水與污水處理服務。
高水價制量：人民不敢浪費水，將之視為「商品」
若攤開以色列的民生水價，恐怕會讓台灣人大吃一驚——換算下來，竟然平均每度水要價85元新台幣，遠高於台灣30度內只收10元的水費！
「我認為這樣的水費，對民眾來說，負擔並不大，」藍子律說，以色列的民生用水成本，占家庭支出其實僅0.9％，與台灣的0.3%相比，只高出一些。
「水，並非來自上帝的禮物，而是符合經濟學概念『供需法則』的商品」，藍子律的解釋，其實是以國政府長年向國民溝通的觀念。
當夏季用水量需求大，水價自然就高；冬天總水量充裕，水價就低。
以色列水費採取分級制，是為了即時反應海水淡化的電費、污水處理費、自來水生產及輸送費，以及適度調節季節用水量。
以色列也曾面臨水價不符成本，在2010年後調升，現在每人每月使用3.5度以內，每度收1.85美元（約合新台幣55元）；超過3.5度，每度要收3.38美元（約合新台幣約100元）。
據以國官方統計，平均每月人均用水量約4.5至5度，分級水價的設計，變相降低人民用水的意願。
據統計，台灣人的每日人均用水量高達280公升，高出全球平均值210公升。
若走在以色列的街頭上，水龍頭出現漏水，會看見以色列的公民毫不猶豫地上前關緊，就算無法處理，也會立即撥打電話，請專責的水公司處理。
從政府到民間，以色列上下一心打破自然環境侷限，與天爭水，成就荒漠裡也能出現綠洲的奇景。
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原標題：敢與天爭水！敢調漲水價！6成國土是沙漠、一年下雨不到30天，揭開以色列不缺水的秘密
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
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儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
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