與天爭水！六成國土是沙漠、一年下雨不到30天，揭開以色列「不缺水」的秘密

文：廖元鈴

缺水的警鐘早已敲響！聯合國警告，2050年將有20億人面臨無水可用的困境。放眼望向高達六成國土都是荒漠、一年下雨天數不到30天的以色列，竟早在1960年代就超前部署，搶在缺水的倒數計時器響起前，與天爭水！

以色列秉持著每一滴水都是資源，造水、輸水、民生用水、污水回收，絲毫不浪費，創下漏水率僅9％，汙水回收率高達93％的驚奇數字。被聯合國列為全球第19名缺水地區的台灣，還有本錢揮霍？來看看以色列如何在荒漠中，用智慧創造綠洲奇蹟。

花五十年向天爭水，「海水淡化」造水成全球先鋒

只有一條河、一口湖，跟長年不下雨的天空，以色列自建國開始，就知道勢必要與天爭水。

以色列建國之父戴維・本古里安（David Ben Gurion），定調水具有高度戰略意義，因此傾全國之力啟動「國家水運輸工程」，用一條延伸到沙漠深處的水管，使荒漠土地上的農民們，不再望天求水。事實上，以色列的自然供水，只能支撐國家一半的用水量，這代表，以色列得想辦法造出另一半的水源，因此他們把造水的目光，聚焦在海水上。

把充滿鹹味的海水變成飲用水，看似天方夜譚，但已化成真實——將地中海的海水導至抽水池，再引入比頭髮直徑百分之一還小的半透膜孔洞，施以高壓，藉由上千根RO逆滲透，將海水鹽分清除，透過管線進入家戶，打開水龍頭，一杯日常能飲用的水就此完成。

Photo Credit: VID Desalination ltd. 座落在阿什克隆（Ashkelon）的海水淡化廠

座落在以色列境內，全球最大的海水淡化廠索萊克（Sorek），日產水62.4萬噸，每年可提供150萬人乾淨飲用水。

「以2018年數據為例，國內有28%用水來源是海水淡化，多達八成的工業、家戶用水需求，都是取自海淡水，」駐台北以色列經濟貿易處長藍子律（Tslil Lavav）接受《今周刊》專訪時解釋，以色列現有五座運作中的海水淡化廠，每年生產6.75億噸海淡水，預計5年內可達成每年生產11億噸海淡水的目標。

「沒有不能用的水」，高廢水回收率帶動以國農業

不只造水，以色列人還把腦筋動到廢水。

官方數據顯示，以色列全國93％的廢水經過回收處理，是世界第一，官方更規定，民生和工業用水必須回收供給農業。

全球最大、也是以色列境內最大的夏夫丹（Shafdan）污水處理廠，消化鄰近城市逾300萬人產出的廢水，每日約處理38萬噸污水，引流作為沙漠地區的農業灌溉用水之際，另外一部分水，則注入沙漠的地下層，試圖讓砂石成為最佳濾水器，成為日後使用的地下水。

Photo Credit: 今周刊 / 劉咸昌攝 藍子律認為，以色列人天生就有個核心觀念，就是沒有不能用的水，所有的水都是資源。

由於農業用水需求大，以色列的農夫，用水採固定配給制，若長期使用海淡水，不僅費用高、農田還會有殘留鹽分的疑慮；反觀價格較低、水源穩定的回收水，還富含氮磷營養鹽，可為農夫省去施肥的費用。

世界第一還不夠，以色列還要再突破，「目標是三年內污水回收率達到95%。」

藍子律分析，以色列能妥善統籌回收污水、運送海淡水，最大的關鍵是公私合營模式（Public-Private Partnerships，PPP）。

換言之，以商業運作為導向，讓企業持續針對水資源投入資金與研究，而政府也同時籌措資金，提供城市供水與污水處理服務。

高水價制量：人民不敢浪費水，將之視為「商品」

若攤開以色列的民生水價，恐怕會讓台灣人大吃一驚——換算下來，竟然平均每度水要價85元新台幣，遠高於台灣30度內只收10元的水費！

「我認為這樣的水費，對民眾來說，負擔並不大，」藍子律說，以色列的民生用水成本，占家庭支出其實僅0.9％，與台灣的0.3%相比，只高出一些。

「水，並非來自上帝的禮物，而是符合經濟學概念『供需法則』的商品」，藍子律的解釋，其實是以國政府長年向國民溝通的觀念。

當夏季用水量需求大，水價自然就高；冬天總水量充裕，水價就低。

Photo Credit: 今周刊 註：此為2020年資料

以色列水費採取分級制，是為了即時反應海水淡化的電費、污水處理費、自來水生產及輸送費，以及適度調節季節用水量。

以色列也曾面臨水價不符成本，在2010年後調升，現在每人每月使用3.5度以內，每度收1.85美元（約合新台幣55元）；超過3.5度，每度要收3.38美元（約合新台幣約100元）。

據以國官方統計，平均每月人均用水量約4.5至5度，分級水價的設計，變相降低人民用水的意願。

據統計，台灣人的每日人均用水量高達280公升，高出全球平均值210公升。

若走在以色列的街頭上，水龍頭出現漏水，會看見以色列的公民毫不猶豫地上前關緊，就算無法處理，也會立即撥打電話，請專責的水公司處理。

從政府到民間，以色列上下一心打破自然環境侷限，與天爭水，成就荒漠裡也能出現綠洲的奇景。

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本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此

原標題：敢與天爭水！敢調漲水價！6成國土是沙漠、一年下雨不到30天，揭開以色列不缺水的秘密

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航