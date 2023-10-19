覺得貝克漢是蹭維多利亞才紅的，實在太低估足球在國際的影響力
我們想讓你知道的是
在當時，全英格蘭都在「我愛貝克漢」，各行各業都慢慢被貝克漢影響，這就是他的全球影響力，不需貶低別人而去襯托另一個比較偉大，因為這對夫妻就是尊重差異、努力征服一切，無論是願意的還是心不甘情不願的選擇，這些選擇零零總總加起來，貝克漢才能夠成為世界最頂尖的運動員之一。
朋友傳來有個粉專一篇討論Netflix紀錄片《貝克漢》中，貝克漢跟維多利亞關係的文章，內容中有留言提及當時是貝克漢名聲小、維多利亞名氣高，所以是貝克漢去蹭維多利亞等等，甚至提及沒有看足球的，哪會知道貝克漢。
我想，這是因為你是個沒有看足球的台灣人，台灣人多數偏好娛樂新聞與演藝事業，會有這樣的反應很正常。
的確維多利亞比貝克漢更早成名，但貝克漢當時就是一個全國都知道他將來一定會大紅大紫的金童，因為他在的球隊是曼聯aka「英國兄弟象」，是一個全英國上下超多人支持、知名度不是第一就是第二高的球隊，而且這支足球隊還有歐洲跟國際賽事，所以其他國家也都知道。
如果你說貝克漢是因為要紅到全世界才去追求維多利亞，我實在無法認同，因為我不覺得他當時有這樣的頭腦（沒有惡意），因為他的目標就是只有我要用我的球技，成為世界頂尖。
其餘你說頭髮啦那些，運動員都想帥，沒人想土土的上場。
「我愛貝克漢」的全球影響力
在那個年齡層，如果球技高超又成名，也都會覺得自己無所不能，一定也會想要去拓展到其他版圖，特別是流行時尚，因為這是他們最容易接觸到的事物——身材好，都會邀請他們去走秀，瓜地奧拉（Pep Guardiola）都走過了，中田英壽都這麼帥了，會不請貝克漢嗎？
他們倆都很有商業頭腦，也都很清楚知道無論是娛樂產業還是運動員生涯，都必須要面對年老色衰的事實。今天兩人相互尊重相互吸引，要去討論誰蹭誰，或者是今天貝克漢的生涯是因她而崛起，這種拿運動員生涯去跟一個偶像團體成員相比較，真是令人瞠目結舌。
那我大可以說，沒有貝克漢，維多利亞對多數台灣人而言，就也只是辣妹合唱團的成員，但貝克漢在銀河艦隊有一個隊友叫做羅納度，而羅納度又抽筋，可是全台灣都知道，因為港片有這知名橋段。
我不會說全世界都看港片，因為我也不是一個港片台詞如數家珍的人，但當時最有赫赫有名的球星都和銀河艦隊脫不了關係（也因此，海布里大帝法國傳奇亨利在伯納烏千里走單騎中場線盤帶一人晃過貝克漢、羅納度、伍德蓋特、古蒂、對卡西利亞斯進球，1-0擊敗銀河艦隊是多麽偉大），台灣的便利商店百事可樂都會有貼上他們的肖像，海尼根有歐洲冠軍盃海報，甚至修偉士牌的店家牆上都還會有著愛迪達的海報，上面的人不是席丹、就是貝克漢。
沒有別的，就是因為貝克漢又帥又強的國際影響力，讓銀河艦隊完成征服全球的拼圖。
2002年綺拉奈特莉更演出《我愛貝克漢》這部電影，當時在台灣甚至受到世界盃影響，男性去理髮廳，都還直接問你要不要剪貝克漢的雞冠頭，但貝克漢真是因為維多利亞的名氣，讓他出現全球影響力？那想直接擴展全球市場的愛迪達，該不會是介入這段感情的操盤手......我想不會吧。
愛迪達為貝克漢打造個人的足球系列，球鞋則是Predator系列的支系。1998年愛迪達足球鞋用作去跟Nike拚搏最大的兩個代言人，正是貝克漢和席丹。
甚至紀錄片沒有提到的是，愛迪達當初也幫忙皇家馬德里促成這起世紀轉會，因為巴塞隆納當時也想網羅貝克漢，但巴塞隆納和當時的曼聯的贊助商都是Nike，而皇家馬德里的贊助商則是愛迪達，他們不想要再出現皇家馬德里海報放上頭牌球星，卻出現菲戈和羅納度都穿Nike足球鞋的窘境。
加上全英格蘭都在「我愛貝克漢」，瞬間已經各行各業都慢慢被貝克漢影響，這就是貝克漢的全球影響力。
運動員的另一半不容易，但運動員也面對不同的困難
不需貶低別人而去襯托另一個比較偉大，這對夫妻就是尊重差異、努力征服一切，在我來看，這部紀錄片的主旨在於描繪出一位足球運動員的私人生活，和外界對他們認知差異，這差異出現的摩擦他們的家人如何一同面對。
你以為貝克漢不想要待在一支球隊從一而終嗎？每個球員也都想要留在某個國家、某個都市，但當工作職場上不允許你留在原地、而另個地方開出更好的條件找你去工作時，你會不去嗎？好比台灣沒有職業環境，你成為足球運動員沒有好的薪資，那今天有中國、美國、英國，甚至克羅埃西亞、中南美洲等等邀約你去踢球，這趟去你認為是在成就自己的夢想，還是養家活口，趁年輕去賺這輩子需要的生活費，好減低家庭在經濟上的壓力？
尊重另一個產業領域的生態。
這部紀錄片我看得很感動，因為凡是足球運動員，都會面對家庭與工作生涯間的抉擇，不是只有夢想，台灣也有很多球員也是如此，過去也有人因為去國家隊留職停薪每天只能領兩百元補助金被老婆罵，因而下次跟教練商討是不是可以這次先給年輕人機會，可不可以不要徵召他，家裡有經濟壓力，面對生涯的重大轉變還有家庭可能的不幸——例如無法陪伴小孩，這些都是運動員的生涯共同的困境。
貝克漢作為頂尖運動員，又是國家、和世界運動的榜樣，貝克漢今天就告訴你，無論是願意的還是心不甘情不願的選擇，這些選擇零零總總加起來，他才能夠成為世界最頂尖運動員，而沒有他的努力、沒有這樣選擇的你，不會像他一樣站在世界最頂端。
我不會說維多利亞嫁給他之前就應該要知道足球運動員就是如此，但人生的變化本來就是千變萬化說變就變，總說婚姻就是找個人生的隊友戰友，如果找到一個總是抱怨認為我犧牲較多、都是他坐享其成的隊友，這個團隊會開心嗎？能走長久嗎？可以的話，那他脾氣真的超級好，心理素質真的超強大，或者常看精神科，可以容忍這樣的人一輩子，我媽就是這樣的人，覺得她超厲害。
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
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品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
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嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
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趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
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不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
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