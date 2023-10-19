「分手之後收回禮物」是因為對方小氣鬼嗎？這背後藏了哪種心態？

文：穗波心理師

居然要回禮物！

有一天，我跟一位年輕的朋友小咪聊天，他得知我是心理師後，問了我這樣的問題，他說：「我的朋友跟他男朋友交往大概接近兩年，現在分手了。但是男方卻要我朋友把以前送給她的東西全部都還給他，因為她男朋友比較有錢，出門也幾乎都是男方在付，也會送她一些比較貴的東西，現在卻要把禮物都拿回來。為什麼會這樣？已經是送了的東西還可以要回來嗎？這是什麼心態？」

小咪疑惑地望著我，期待我的回答。

我問：「不曉得你的朋友是否有說明，分手的男友把禮物都拿回去的理由是什麼？」

小咪回答道：「沒，既然已經分手了，朋友也不想問，只是我朋友和我內心都有些困惑。」

戀愛是一種交易嗎？

小咪的問題讓我想起以前我在學習社會心理學時，書本曾提及一個人際關係理論，叫做「社會交易理論」（social exchange theory），把人際關係中的行為，視為一種利益交換。

拿談戀愛來說，通常是一方（在實務上常看到的是男方較多）「投資」另一方，以獲得對方的回報，比如男方常常送伴佳侶禮物或支出錢財，以獲得對方的愛慕及青睞，而願意和他交往。小咪朋友口中的分手男友，似乎很符合這個人際模型，投資獲利不成，所以想回收成本。

很多人內心也常不自覺地使用這種模型，比如在男性族群經常盛傳「有錢不怕交不到伴侶」的說法，所以有部份的男性，常把賺錢擺在生活中第一要務，認為有了錢（資源利益）就可換取對方的心意。

但在我看來，這種想法在談戀愛上是有風險的，因為金錢通常是個人的外在「條件」，當用條件投資來吸引對方，對方起心動念的是看在「條件」的面子上與之交往，而不是個人內在本身，難保當自身條件不再有優勢時，投資的這個人就會患得患失，擔心失去對方。

愛情中天秤有達到平衡嗎？

再者，在談戀愛中，我認為與「社會交易理論」的某些性質相當的原則，我稱之為「愛情的對等性」的原則，並不是利益和條件交換，而是對方付出多少，我就回報多少，包括付出的質與量，重視的是個人本身。

而他的給予和我的接受，所重視的，是因他這個人的給予動作而不是他給予什麼，就好像我們兩人在打乒乓球，對方拋過來的球，我順順地接到，再換我拋擲過去，對方也順順地接到，如此循環，一來一往的交流，愛就在其中交流。

分手要回禮物是什麼心理

就小咪陳述的情況。據我所知男方把送過的禮物要回來，所顯示的心態，比較是跟他是否肯定這段戀情，以及是否憤怒的分手有關。

就心理學上的意義來說，禮物代表著心意，喜歡的心意透過禮物來表達，並表達了對彼此關係的重視，而通常把東西要回來，有一種收回當時心意、否定當時行為的意思，甚至是磨掉當時曾是男女朋友的痕跡，退回到一般關係上，也因此可以推測此次的分手，在男方來說並不舒服，或許男方覺得花了許多心血，卻得不到真愛；或因後來相處衝突，男方開始否定自己以前的行為，或是憤怒，覺得對方不配得到禮物⋯等等。

不過就客觀來看，變成是現在的自己（要回禮物的自己）否認掉以前的自己（當時送禮物的自己），自我的感覺都不見得和諧一致美好。如果是男方來問我，我會建議送對方就送對方了，仍舊要肯定自己的過往，縱使結局不美好，但那也是青春歲月的一部分，他人也會覺得男方大氣。

結局不好，但也是生命的一部分

一段戀情就好比生命的某段路途中和人共享旅程，這段時光是獨特且唯一的，在這時光中，彼此獻上了心意，交換各自精心挑選的禮物，且成為對方歷史的一部份，適當看待失去的戀情，其實就是肯定你曾經愛過，而別人也曾愛過你，縱使現在不再有愛。可以這麼想的人就不容易有把東西要回來的衝動。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：分手要回禮物，是不是小氣鬼

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九