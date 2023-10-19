「分手之後收回禮物」是因為對方小氣鬼嗎？這背後藏了哪種心態？
我們想讓你知道的是
有一種人際關係理論，叫做「社會交易理論」，就是把人際關係的行為，視為利益交換。拿談戀愛來說，通常是一方（在實務上常看到的是男方較多）「投資」另一方，以獲得對方的回報。很多人內心常不自覺地使用這種模型，比如在男性族群經常盛傳「有錢不怕交不到伴侶」的說法，但在我看來，這種想法在談戀愛上是有風險的。
文：穗波心理師
居然要回禮物！
有一天，我跟一位年輕的朋友小咪聊天，他得知我是心理師後，問了我這樣的問題，他說：「我的朋友跟他男朋友交往大概接近兩年，現在分手了。但是男方卻要我朋友把以前送給她的東西全部都還給他，因為她男朋友比較有錢，出門也幾乎都是男方在付，也會送她一些比較貴的東西，現在卻要把禮物都拿回來。為什麼會這樣？已經是送了的東西還可以要回來嗎？這是什麼心態？」
小咪疑惑地望著我，期待我的回答。
我問：「不曉得你的朋友是否有說明，分手的男友把禮物都拿回去的理由是什麼？」
小咪回答道：「沒，既然已經分手了，朋友也不想問，只是我朋友和我內心都有些困惑。」
戀愛是一種交易嗎？
小咪的問題讓我想起以前我在學習社會心理學時，書本曾提及一個人際關係理論，叫做「社會交易理論」（social exchange theory），把人際關係中的行為，視為一種利益交換。
拿談戀愛來說，通常是一方（在實務上常看到的是男方較多）「投資」另一方，以獲得對方的回報，比如男方常常送伴佳侶禮物或支出錢財，以獲得對方的愛慕及青睞，而願意和他交往。小咪朋友口中的分手男友，似乎很符合這個人際模型，投資獲利不成，所以想回收成本。
很多人內心也常不自覺地使用這種模型，比如在男性族群經常盛傳「有錢不怕交不到伴侶」的說法，所以有部份的男性，常把賺錢擺在生活中第一要務，認為有了錢（資源利益）就可換取對方的心意。
但在我看來，這種想法在談戀愛上是有風險的，因為金錢通常是個人的外在「條件」，當用條件投資來吸引對方，對方起心動念的是看在「條件」的面子上與之交往，而不是個人內在本身，難保當自身條件不再有優勢時，投資的這個人就會患得患失，擔心失去對方。
愛情中天秤有達到平衡嗎？
再者，在談戀愛中，我認為與「社會交易理論」的某些性質相當的原則，我稱之為「愛情的對等性」的原則，並不是利益和條件交換，而是對方付出多少，我就回報多少，包括付出的質與量，重視的是個人本身。
而他的給予和我的接受，所重視的，是因他這個人的給予動作而不是他給予什麼，就好像我們兩人在打乒乓球，對方拋過來的球，我順順地接到，再換我拋擲過去，對方也順順地接到，如此循環，一來一往的交流，愛就在其中交流。
分手要回禮物是什麼心理
就小咪陳述的情況。據我所知男方把送過的禮物要回來，所顯示的心態，比較是跟他是否肯定這段戀情，以及是否憤怒的分手有關。
就心理學上的意義來說，禮物代表著心意，喜歡的心意透過禮物來表達，並表達了對彼此關係的重視，而通常把東西要回來，有一種收回當時心意、否定當時行為的意思，甚至是磨掉當時曾是男女朋友的痕跡，退回到一般關係上，也因此可以推測此次的分手，在男方來說並不舒服，或許男方覺得花了許多心血，卻得不到真愛；或因後來相處衝突，男方開始否定自己以前的行為，或是憤怒，覺得對方不配得到禮物⋯等等。
不過就客觀來看，變成是現在的自己（要回禮物的自己）否認掉以前的自己（當時送禮物的自己），自我的感覺都不見得和諧一致美好。如果是男方來問我，我會建議送對方就送對方了，仍舊要肯定自己的過往，縱使結局不美好，但那也是青春歲月的一部分，他人也會覺得男方大氣。
結局不好，但也是生命的一部分
一段戀情就好比生命的某段路途中和人共享旅程，這段時光是獨特且唯一的，在這時光中，彼此獻上了心意，交換各自精心挑選的禮物，且成為對方歷史的一部份，適當看待失去的戀情，其實就是肯定你曾經愛過，而別人也曾愛過你，縱使現在不再有愛。可以這麼想的人就不容易有把東西要回來的衝動。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：分手要回禮物，是不是小氣鬼
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。