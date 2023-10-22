抗議周子瑜遭冷凍、反對Joshua談戀愛，K-pop粉絲為什麼一言不合就出動「卡車抗議」？
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韓團粉絲出動卡車抗議的事件屢見不顯，日前TWICE子瑜的粉絲因不滿偶像零個人活動，而利用卡車示威，最後成功爭取到單獨雜誌拍攝的機會。究竟K-POP粉絲為何動不動就卡車抗議，背後有什麼理由？
近日TWICE粉絲集資派出卡車，抗議JYP娛樂今年未替子瑜安排新的個人活動。令許多ONCE（TWICE粉絲名稱）不解的是，明明其他八位成員今年皆有個人行程，卻唯獨子瑜沒有任何新代言或個人雜誌拍攝。認為資源分配不均的ONCE因而連日出動兩台LED螢幕卡車停在JYP大樓門口，呼籲經紀公司「珍惜子瑜」。
ONCE的卡車抗議最後順利迫使經紀公司作出回應，WICE日本官方16日宣布，子瑜將單獨登上日本時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》12月號。
事實上，K-pop粉絲出動卡車頻繁程度之高，也讓許多網友笑回「要轉行當卡車司機發財」。究竟粉絲在乎什麼？為什麼動不動就派卡車？我們又要如何理解卡車抗議的行為，背後反應的粉絲期待？
經紀公司規劃不善，粉絲群起抗議
TWICE師妹團ITZY的粉絲在今年7月三度出動卡車，抗議JYP娛樂未能重視團內三位成員（彩領、有娜、禮志）。粉絲不滿三位成員的宣傳資源少、個人曝光度低，批評經紀公司不懂行銷企劃。包括彩領的健康狀況被無視、有娜以不合流行的妝造演出、禮志遭網路惡評與私生飯纏身，都讓粉絲對經紀公司的無所作為忍無可忍。
同樣隸屬JYP娛樂的Stray Kids在海外擁有高人氣，促使經紀公司不得不挹注資源投入海外發展。然而，韓飯對經紀公司過於注重海外市場拓展而深感不平，例如Stray Kids日本巡迴的場次，比錄製韓國音樂節目的次數還要多，甚至首場演唱還決定辦在日本而非韓國。不滿被經紀公司忽視的國內粉絲，憤而出動卡車。
作為韓國四大經紀公司的SM娛樂，也經常成為卡車抗議的目標。例如旗下團體Red Velvet出道九年來僅發行過兩張正規專輯，遲遲等不到回歸的粉絲今年7月便透過卡車批評SM娛樂宣傳怠惰、專輯預售斷貨、消極規劃巡演且未如期推出自製綜藝。面對粉絲一次傾訴長期累積的怨言，SM娛樂終於敲定正規三輯的時程，卡車抗議也成功奏效。
支持與反對偶像戀愛的卡車大戰
除了經紀公司規劃不善的狀況，對偶像戀愛默不作聲也容易引起粉絲反動。今年8月Seventeen成員Joshua被微博網友爆出戀愛緋聞，隨即引發中飯出動卡車至HYBE大樓前示威，公開反對Joshua交往。中飯不僅譴責Joshua踐踏粉絲真心，還質疑Joshua作為偶像不夠稱職（例如演唱會對嘴、發文直播頻率低），甚至提出退團的要求。
相較多數言詞溫和的卡車抗議，中飯以花錢即大爺的心態，自稱「資助洪知秀（Joshua本名）成長的慈善家們」，強烈表達深切地背叛感、濾鏡全碎的崩潰。但另一派選擇在緋聞風暴中相信Joshua的韓飯，也同樣出動卡車展現堅定支持。
為何中飯在此事件反應激烈？除了官方至今仍未證實戀愛，更與中國粉絲為團體貢獻的專輯銷量有關。中飯公開表示，「中國粉絲購買FML（Seventeen迷你11輯）超過200億韓元，有權對成員任何不滿行為表達合理訴求與抗議。」這些中飯不滿的點在於，Joshua只顧著談戀愛，少與粉絲互動，而愧對粉絲一直以來金錢與精神上的付出。
卡車抗議背後的粉絲期望
先不論卡車抗議的訴求合不合理，對許多粉絲而言，他們不過是想看到喜愛的歌手持續在舞台發光發熱，而非演藝生涯受阻或被經紀公司冷凍。由於經紀公司掌握決策權，粉絲只能透過自主行動向公司反映意見。除了以卡車抗議表露堅定立場，粉絲更常利用公開聲明稿、投訴信或網路輿論等方式，讓經紀公司聽見粉絲的聲音。
現今K-pop市場競爭激烈，偶像若要持續生存、大紅大紫，不只要靠運氣，實際上更依賴粉絲「鈔能力」。偶像知名度的提升，往往得透過粉絲砸錢衝專輯銷量、持之以恆刷榜和投票。為了加大支持偶像的力度，粉絲還會燒錢買周邊、出國看演唱會、訂閱會員或泡泡。當經紀公司從粉絲口袋吸取足夠利潤，粉絲理所當然期待偶像更加頻繁曝光，例如定期回歸、固定自製綜藝、每年巡迴演唱會，或看見偶像朝戲劇或綜藝的多面向發展。
花錢即大爺的心態未必沒有道理，經紀公司的收益，確實仰賴粉絲的貢獻。但粉絲與偶像之間。比起「從屬關係」，最好維持「對等的夥伴關係」，彼此相互應援相伴成長。實際上，除了常見的咖啡廳、餐車、地鐵廣告應援，卡車也能逆向成為應援工具。例如中飯今年10月集資應援卡車，稱讚SHINee泰民一直以來的努力，並為泰民即將於月底發行的SOLO專輯宣傳。
當然，卡車抗議的訴求不見得合理，粉絲無權左右藝人的選擇，干涉他們的生活。在追星的路上，也要避免過度消費與投入。一旦偶像無法滿足個人內心期待或甚至哪天「塌房」，留下的只有懊悔時間和金錢被浪費的粉絲。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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