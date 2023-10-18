一家人同間公司工作是什麼樣的體驗？ 「必勝一家人」暖心告白影片超溫馨！

上個月一位美國機師用廣播感謝同機飛行的空服員母親，溫馨的畫面讓網友感動，也引起網友熱議「與家人一起在同間公司工作是甚麼樣的體驗？其實台灣必勝客也有著相同的感人故事，今（13日）必勝客在官方粉專推出「必勝一家人」的真實故事（https://reurl.cc/jv8nzM），影片講述兩代一家人在必勝客打拼，對彼此的真情告白，更親手為家人製作他們最愛口味的比薩。影片推出後就引起網友熱烈討論，直呼「沒想到跟家人一起工作可以這麼幸福」。

Photo Credit : 必勝客

「我們是必勝客的行動活招牌！」

媽媽、兒子、女兒、媳婦都是必勝人！互相鼓勵扶持 感情更緊密

影片中，來自高雄大寮的媽媽Angel，在必勝客任職長達26年，並孕育出兩位優秀的「必勝二代」兒子誌瑋與女兒誌筠，如今也都成為必勝客店總經理，街坊鄰居都笑稱她們是必勝客的活招牌！就連媳婦的家人都以為「必勝客是他們家開的」。

溫暖的Angel也分享她維繫家人情感：不論工作再忙再累，每天早晚都一定會跟家人說「早安、晚安、我很愛你」，這也是她一直以來堅持的「甜蜜」儀式感。此外，即時給予鼓勵、稱讚；遇到困難，家人也會彼此支援，例如門市臨時缺貨會互相調貨，Angel笑說家裡就是必勝客的小型倉庫轉運站。而誌瑋與誌筠也在影片中向媽媽深情告白「媽媽愛你呦！」，笑說她真的人如其名，像Angel一樣給大家溫暖。一家人甜蜜分享互工作上的點滴，讓人隔著螢幕就能感受到滿滿的溫情與幸福！

「加入必勝客之後才了解爸爸在忙什麼！」

父子檔必勝人齊心打拼 因為必勝客而拉近彼此距離

另一組父子檔，在必勝客26年擔任營運經理的爸爸KK，就如同大部分的台灣父親一樣，外表看似不苟言笑，但對家人的關心卻完全表現在行動上。因為認同公司文化也感受到必勝客對於員工的用心，所以鼓勵本性較怕生的兒子「承謙」成為「必勝人」，練習與人群交流！

承謙在加入必勝客後才真正知道爸爸到底在忙甚麼，發現爸爸在工作上不同的一面，而他也因為爸爸的關係，對自己有更高的要求；KK則經由幹部及同事的分享中，發覺承謙在服務業上的天賦，更為他的改變與努力感到驕傲！影片最後，承謙憑藉印象為爸爸製作了他最喜歡的比薩口味，過程中爸爸因擔心兒子做錯口味或製作失誤，眼神中時而流露緊張神情，但當比薩端上桌的那一刻，爸爸終於展開笑容，因為那正是他最喜歡的「和風章魚燒」！首次品嚐承謙親手製作的比薩，身為幹部的KK雖然嘴裡說「還是有可以改善的地方」，但還是給承謙打了滿分，眼神中充滿的感動與幸福也都寫在臉上，令人不禁也感同身受！影片上線後也引起網友熱烈討論：「沒想到跟家人一起工作是這麼溫馨」、「承謙好棒，爸爸太嚴格了啦」。

其實，必勝客打造像「家」一樣溫馨的工作環境，不僅讓家人鼓勵子女一起加入，就連消費者也都能感受到溫暖與關心。Angel分享，曾有消費者想買比薩祭拜阿嬤，但不知道阿嬤喜歡甚麼口味，於是她調出過去訂購紀錄找出阿嬤最愛的口味，並為阿嬤客製比薩，暖心舉動讓消費者深受感動！而KK則分享過去擔任店總經理時，因為他總能記住客人的喜好與習慣，甚至跟顧客成為真正的好友，更有從事傢俱業的顧客在他結婚時，特別贈送傢俱給予祝福，讓他記憶深刻！Angel和KK其實是每位必勝客員工的縮影，正因為必勝客與員工、消費者之間的關係就如同家人一般，必勝客才能真正的「以客為本，Hot出全盛」，溫暖台灣每一個家庭三十七載。

「必勝一家人」影片 https://reurl.cc/jv8nzM

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