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2023/10/20,
音樂

懷緬谷村新司與日語改編廣東歌

懷緬谷村新司與日語改編廣東歌
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在八十年代的樂壇頒獎禮聽到谷村新司的名字，頻率未必會低於黎小田。當時，香港歌星大唱改編歌，而日文歌又特別重要。這些日本歌，拓展了廣東歌的可能性。

谷村新司去世，我們這些聽廣東歌長大的人，難掩失落。

他不是霑叔顧嘉煇黎小田，但他的歌，不只是一代人的集體回憶，甚至，Cantopop如果沒有了這些日本音樂人，一定會失色不少。

《遙遠的她》、《孤身走我路》、《有誰共鳴》、《夏日傾情》、《共同渡過》、《星》等，我們自是耳熟能詳。在八十年代的樂壇頒獎禮聽到谷村新司的名字，頻率未必會低於黎小田。

當時，香港歌星大唱改編歌，而日文歌又特別重要。除了谷村新司，廣東歌經常改編的日本創作人還有玉置浩二、竹內瑪莉亞及德永英明等。香港流行文化曾經跟日本非常親近：日本一直是香港歌壇的借鏡對象，後來，香港作品也強到可以反攻日本——張國榮在日本開大型演唱會，他至今有非常多日本粉，就連當時日劇女王常盤貴子都是他粉絲，而王菲亦曾受邀拍日劇。

我在《夢伴此城》曾討論：從創作的角度，「口水歌」似乎是股歪風，後來商台大力推動原創歌曲，目的是就是革除這所謂的「陋習」。然而，這種拾人牙慧的風氣並非全無可取。例如，對於梅艷芳張國榮來說，改編歌更是某種「必然」：當社會變化，文化開放，當時的「煇黃」作品並不能令剛走紅的他們型起來，舞動起來，於是他們改編日本歌，唱《夢伴》，唱《不羈的風》。

換句話說，當時香港的原創音樂未必塑造得出一個劃時代的壞女孩、一個動感的型男浪子。這些日本歌，拓展了廣東歌的可能性；這些歌成功之後，才有本地人嘗試創作舞曲——倫永亮的《烈焰紅唇》、郭小霖的《無心睡眠》，都是之後的事，而前者後來一段時間包辦了香港兩大天后梅艷芳及林憶蓮的舞曲。

關於改編歌的意義，學者邱愷欣的研究非常有趣。她比較當年日本及香港對改編歌的不同態度，發現日本人對改編歌嚴厲批評，認為那有違日本文化的「原真性」（authenticity），反映了八十年代日本的新民族主義，他們相信「純粹日本音樂」的存在。相反在香港，就算粵曲也有改編外語歌旋律的傳統，對改編歌的接受程度大得多；香港對於音樂文化沒有原真性的執著，廣東歌有文化開放性。（注）

谷村新司去世，勾起我們太多的回憶：「夜闌靜，問有誰共鳴」、「寂寞時，伴我影歌中舞」、「你會否也像我，秒秒等待遙遠仲夏」……這些都是我的枕邊歌，是夜深時會聽到眼濕濕的。另一方面，他的歌意味著流行文化的某種跨越國族的世界性，就如MJ去世全球同哭，而韓團Blackpink亦必定成為一代美國人的集體回憶。

剛看新聞才得知，當年梅艷芳參加新秀，谷村新司原來是座上評審！我們都知道當年評判席上有顧嘉煇黃霑，但原來，一代天后的誕生，這位日本人也有功勞。

香港日本之間那文化淵源，太深遠，太微妙，也太美好。

注：Yau, H., Cover Versions in Hong Kong and Japan: Reflections on Music Authenticity, Journal of Comparative Asian Development (2012) Volume 11, issue 2

（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看。標題為編輯擬，原標題為「谷村：日文改編歌與我們的集體回憶」）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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