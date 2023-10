懷緬谷村新司與日語改編廣東歌

谷村新司去世,我們這些聽廣東歌長大的人,難掩失落。

他不是霑叔顧嘉煇黎小田,但他的歌,不只是一代人的集體回憶,甚至,Cantopop如果沒有了這些日本音樂人,一定會失色不少。

《遙遠的她》、《孤身走我路》、《有誰共鳴》、《夏日傾情》、《共同渡過》、《星》等,我們自是耳熟能詳。在八十年代的樂壇頒獎禮聽到谷村新司的名字,頻率未必會低於黎小田。

當時,香港歌星大唱改編歌,而日文歌又特別重要。除了谷村新司,廣東歌經常改編的日本創作人還有玉置浩二、竹內瑪莉亞及德永英明等。香港流行文化曾經跟日本非常親近:日本一直是香港歌壇的借鏡對象,後來,香港作品也強到可以反攻日本——張國榮在日本開大型演唱會,他至今有非常多日本粉,就連當時日劇女王常盤貴子都是他粉絲,而王菲亦曾受邀拍日劇。

我在《夢伴此城》曾討論:從創作的角度,「口水歌」似乎是股歪風,後來商台大力推動原創歌曲,目的是就是革除這所謂的「陋習」。然而,這種拾人牙慧的風氣並非全無可取。例如,對於梅艷芳張國榮來說,改編歌更是某種「必然」:當社會變化,文化開放,當時的「煇黃」作品並不能令剛走紅的他們型起來,舞動起來,於是他們改編日本歌,唱《夢伴》,唱《不羈的風》。

換句話說,當時香港的原創音樂未必塑造得出一個劃時代的壞女孩、一個動感的型男浪子。這些日本歌,拓展了廣東歌的可能性;這些歌成功之後,才有本地人嘗試創作舞曲——倫永亮的《烈焰紅唇》、郭小霖的《無心睡眠》,都是之後的事,而前者後來一段時間包辦了香港兩大天后梅艷芳及林憶蓮的舞曲。

關於改編歌的意義,學者邱愷欣的研究非常有趣。她比較當年日本及香港對改編歌的不同態度,發現日本人對改編歌嚴厲批評,認為那有違日本文化的「原真性」(authenticity),反映了八十年代日本的新民族主義,他們相信「純粹日本音樂」的存在。相反在香港,就算粵曲也有改編外語歌旋律的傳統,對改編歌的接受程度大得多;香港對於音樂文化沒有原真性的執著,廣東歌有文化開放性。(注)

谷村新司去世,勾起我們太多的回憶:「夜闌靜,問有誰共鳴」、「寂寞時,伴我影歌中舞」、「你會否也像我,秒秒等待遙遠仲夏」……這些都是我的枕邊歌,是夜深時會聽到眼濕濕的。另一方面,他的歌意味著流行文化的某種跨越國族的世界性,就如MJ去世全球同哭,而韓團Blackpink亦必定成為一代美國人的集體回憶。

剛看新聞才得知,當年梅艷芳參加新秀,谷村新司原來是座上評審!我們都知道當年評判席上有顧嘉煇黃霑,但原來,一代天后的誕生,這位日本人也有功勞。

香港日本之間那文化淵源,太深遠,太微妙,也太美好。

注:Yau, H., Cover Versions in Hong Kong and Japan: Reflections on Music Authenticity, Journal of Comparative Asian Development (2012) Volume 11, issue 2

(本文獲授權轉載,作者原Facebook帖文可看此。標題為編輯擬,原標題為「谷村:日文改編歌與我們的集體回憶」)

