「藍白合」要的是合作，還是合併？勝選跟政黨主體性哪一個重要？

文：楊豐榮（27歲的室內設計師和YouTuber）

10月14日，藍白陣營首次召開藍白合會前會。儘管在會議中達成了部分協議，但對於選擇在野聯盟最佳候選人方式產生了分歧。國民黨主張透過開放式民主初選，以選民的投票來確定候選人，而民眾黨則提議使用五家民調來選定候選人。

從筆者的角度來看，對於藍白陣營是否能夠提名出一組合適的候選人感到悲觀，也對於是否有必要特別整合成一組候選人感到質疑。

藍白合要的是合作，還是合併？

儘管勝選是每個政黨所期望，但是否值得放棄政黨的獨特性和核心價值來追求當選？維持政黨的獨特性是否比勝選更為重要？每個政黨都有其獨特的核心價值觀，但如果為了一次大選而放棄這些價值，並與價值觀完全不同的政黨合作，這是否會背離自己政黨的核心支持者呢？

首先，就國民黨而言，其曾是台灣歷史上最大的政黨，擁有豐富的政治歷史，在台灣仍具有相當號召力。儘管在2016和2020年的大選中失利，但在2018年和2022年的地方選舉中，國民黨幾乎橫掃，顯示國民黨在台灣仍有穩固約500萬名的核心支持者。

再看民眾黨，其由柯文哲於2019年成立，在2020年的立法委員選舉中取得11.22%的得票率，成為台灣第三大政黨，支持者主要是年輕世代，多認同理性、科學、務實的理念，並支持柯文哲所提出「藍綠一樣爛」的政黨理念。

筆者認為，這兩黨之間存在巨大的分歧，如何進行藍白合是一個值得思考的問題——這個合究竟是合作還是合併？

如果是合作，是否會引發政治權力分配的問題，今日支持合作的政治人物，其看到是否是未來可分配之職位，如：行政院長、法務部長等。這些人似乎只是為了透過兩個政黨的合作來分配利益，而不是真正要為人民服務。

如果是合併，民眾黨的支持者是否真的能夠接受，自己支持的政黨只提名副手候選人，而總統候選人來自中國國民黨，台灣民眾黨是否會在這次大選中完全丟失其核心價值，變成所謂的「小藍」？當柯文哲成為國民黨的副手時，他們會如何投票？這是否會導致台灣民眾黨的核心支持者在經歷高虹安事件後再次對政治失去信心？

Photo Credit: 中央社

藍白合是為了人民，還是為了政黨利益？

選舉的勝利固然重要，但在選舉過程中，政黨應該展示自己與其他政黨的區別，讓選民相信他們所支持的政黨符合其價值觀，進而投票支持。

如果支持者眾多，那麼代表該政黨展現的價值，贏得多數選民的認同。透過選舉，既能展現政黨的核心價值，也能藉價值的競爭，確立國家的發展方向，進一步引領台灣人民朝多數人所期待的方向發展。

然而，如果為了勝選而完全放棄政黨的價值，只為了製造所謂的「1+1大於2」的效應，這樣的態度轉變是否意味著政黨只是將人民視為選舉的工具，並將個人利益和政黨利益置於人民之上，以追求勝選？如此明目張膽的政治分贓與權力分配，將不為台灣人民所接受。

台灣的選舉應該強調政黨的核心價值，以吸引多數選民的支持，而不僅僅是為了權力分配而合作或合併，畢竟即使最終能實現藍白合作的目標，候選人是否真能向其支持者交代並解釋兩個不同政黨的合作目的、政策願景以及國家發展方向？

筆者最後仍希望台灣的主要政黨，能夠考慮其核心支持者的心聲，將人民的利益置於首位，而不是僅為了個人或政黨的利益而合併或合作，逼迫支持者委屈接受藍白合的選項，這樣的合作方式絕非台灣人民所樂見。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航