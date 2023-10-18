品牌必讀！Partipost「創作商務 E.I.C」解碼直播主、網紅和團購主關鍵差異

雖然大家都知道直播是未來趨勢，也一定都嘗試跟上「創作商務」的潮流，但品牌常常面臨即使找最知名的網紅合作，卻仍不見銷售起色的窘境。

Partipost 推估多半是品牌在挑選網紅人選時，因僅有粉絲與互動為依據，認為只要有夠多人看就會有人下單，但「流量不代表轉換，無論是哪種創作者，要將自身流量兌現是非常困難的」建議品牌詳讀本篇 Partipost 歸納出「創作商務 E.I.C」 (EIC, Exposure - Interaction - Conversion) 的公式，避免品牌找錯人的情況發生。

「如何找到對的網紅帶出銷售」已經成為品牌最需要解決的問題。面對這問題， Partipost 認為可以從社群行為探討，粉絲通常會看到商品（曝光）接著按讚或搜尋（互動）最後才會對有興趣的商品下單購買（轉換）， Partipost 將上述的社群軌跡與行為擴大，套用至「創作商務」上推出「創作商務 E.I.C」透過「曝光 - 互動 - 轉換」(EIC, Exposure - Interaction - Conversion) 的公式，找出市場上各種不同平台上的網紅，並且對應出適合的位置，協助品牌完成任務。

如同「網紅中包含直播主，但不是全部網紅都適合直播」品牌不能期望單靠一種類型網紅就全部包辦買單。因此 Partipost 將創作者簡單分為三類：網紅、直播主和團購主， Partipost 將這三種類型的創作者特點對照「創作商務 E.I.C」分類，協助品牌找出關鍵的突破點。

曝光 (Exposure) - 透過網紅，品牌可以與具有大量追蹤者和高影響力產品真實體驗的網紅合作，利用他們的平台創建吸引人的內容，從而達到最大的曝光效果

互動 (Interaction) - 透過直播主在曝光後，品牌需要與潛在客戶建立更深入的聯繫。直播主進行產品的現場示範，回答觀眾問題，並即時與他們互動。這不僅能增強消費者信心，還可以獲得他們的即時反饋。

轉換 (Conversion) - 透過團購主為消費者提供特殊的優惠，使他們更容易下定決心購買。此外，由於團購的本質，它還可以促使消費者快速購買，不讓他們有太多的猶豫時間。

知己知彼！先了解「四種消費者」心態才能找對網紅

在了解「創作商務 E.I.C」分類後，品牌也會需要了解自身品牌的消費者究竟是誰？這群消費者重視哪方面的資訊？品牌需要深入了解消費者的心態和行為後，才能規劃出合適的渠道和切角，回推出市場上有哪些符合條件的網紅。而 Partipost 幫大家整理了以下四大類消費者，讓品牌可以從中找出切點。

圖片來源：Partipost

價格敏感型消費者：

將價格視為主要的購買決策因素，他們追求最經濟實惠的選擇，對品質要求可能較為寬鬆。他們可能較為注重節省成本，對網紅的影響力和產品質量可能較不敏感。品牌需要考慮提供具有競爭力價格的產品或服務，並選擇網紅來吸引這一類型的消費者。

領先指標型消費者：

對於追求最新、最快的產品或服務，會重視先行體驗的機會，並且在獲得商品後會馬上炫耀。他們可能願意支付較高的價格以獲得獨特的體驗或早期訪問權。品牌需要尋找具有先驅性的網紅來吸引這一目標受眾。

情境體驗型消費者：

對瀏覽、互動和整體體驗有較高的期望，他們會重視品牌提供的感知價值，質感到位就會買。質感和感官體驗對他們而言很重要。品牌需要合作具有較高品味和品牌契合度的網紅，以滿足這類消費者的需求。

口碑影響型消費者：

這類消費者受到社交影響力和評論的驅動，他們可能會參考其他人的意見和網紅的推薦。他們注重口碑和社交認同感，可能會更。品牌需要找到具有較高影響力和良好，或是大量的的內容來佐證產品，以吸引這類消費者。

以上四種類型的消費者都存在不同需求和價值觀，消費習慣更是截然不同。品牌不能選擇期望單靠一檔行銷活動全部搞定。品牌需要先選定溝通對象，再針對該類型消費者的「創作商務 E.I.C」公式，找出最合適的網紅人選。

前期曝光使者 - 精美內容的網紅

大多數的網紅、YouTuber 會透過定期的內容而累積獨特的個人風格，比起直接的產品介紹，網紅更擅長透過生活故事或體驗來推廣產品。正因為網紅、YouTuber 具備獨特形象和風格，品牌需要找到風格相符的網紅進而強化與品牌間的連結。透過軟性的曝光，引發粉絲的購物慾！因此是品牌在前期曝光佈局時的最佳人選！

中期互動關鍵 - 實況互動的直播主

直播主特有的正是即時互動，能立即收取觀眾反饋，也代表直播主可以在直播過程中調整策略，快速釐清粉絲心中的疑慮。從問答中詳細的解說商品優勢及特性並增強消費者信心，在消費衝動最高漲的時刻下單。例如：提供特別折扣或回答產品相關問題。因此網紅曝光後的流量口碑紅利，直播主、團購主均可承接與轉換。

而Partipost 執行經驗也發現，有些品牌亦會與 YouTuber 合作產品試用體驗、拍攝完整試用的影片，不僅能藉此解決粉絲心中對產品的疑慮、展現產品優劣勢，也能達到曝光的加成效果！

轉換最後一棒 - 商品為主的團購主

團購主以產品為主軸，強調產品的特點、用途和性價比。不講過多品牌形象，而是站在消費者角度給予一個購買的理由！許多消費者參與團購是基於信任，但更重要的是限時、限量的優惠讓粉絲拋下理智線而決心購買。承上所述，在網紅曝光後，團購主與直播主必須要緊密的配合與承接，有效發揮「創作商務 E.I.C」的縱效。

網紅百百樣，合作時機才是最重要的！

經過上述「創作商務 E.I.C」的解構與說明，在多元化的環境中，網紅、直播主和團購主每個創作者都有其獨特特點和功能，品牌需要根據情境來制定、整合出創作商務的策略。「創作商務 E.I.C」中三個渠道並非獨立存在，而是彼此間相互配合，故 Partipost 可以說明「品牌曝光」和「銷售轉換」是兩個不同的階段（過往品牌經常搞錯）而這兩個階段也會因行銷走期經常無法有效配合發揮出縱效。如同單單仰賴網紅曝光無法實際轉換，或只靠直播主與團購主追銷售時也無法長久，甚至可能面臨品牌形象崩壞的問題！就如同「我們自己本身並不會只看到一件東西一次，就直接下單購買」一樣，我們怎麼會期望粉絲們完成「流量兌現」與「人氣轉換」這艱難的挑戰？

前期：網紅：以其風格鮮明和創意十足而著稱，能夠建立深刻的連結，擅長在故事型曝光和宣傳。

中期：直播主：則以即時感和親切感為特點，專注於直播時的個人特色，能夠利用即時互動增加消費衝動。

後期：團購主：具有高互動度和信賴度，主要關注產品特性，搭配限時優惠能夠增加短期銷售。

Partipost 「創作商務 E.I.C」架構，說明如何分配網紅、直播主和團購主三方的工作項目，品牌不僅可以實現最大的曝光，還可以確保與潛在客戶的有效互動，達到高銷售轉換率。因此在「創作商務」的趨勢下， Partipost 建議大家可以套用「創作商務 E.I.C」的公式進行分工，讓創作者可以共同協作完成任務。因此如果有想要進軍「創作商務」的品牌，不妨可以嘗試使用「創作商務 E.I.C」的架構找出各類創作者，打造出最適合品牌的勝利方程式。

本文章內容由「Partipost」提供。