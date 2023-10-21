柯文哲陷入傲慢的菁英思維，關鍵在於他對於「天生」的了解匱乏

文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系在學生）

隨著選戰進入倒數百日，各黨候選人的政策持續被社會各界討論，其中討論度最高當屬賴清德所提的「私校補助政策」，該政策希望能夠拉近公私校之間的學費差距，達到教育公共化。然而該政見一被拋出便被在野黨批評是在撒幣和政策買票，更持續陷入「誰有資格念大學」、「低薪科系沒價值」等爭辯。

高等教育作為國家前進的動力，應該更專注於該項政策的完善與否，但不少在野人士卻一直擺脫不了菁英思維，繞不出自身僵固的封建思想，替不同背景出身的人著想。其中，思想最為僵固和自我的，當屬民眾黨總統候選人柯文哲莫屬。

柯文哲的出場秀和不斷的失言：傲慢的人格

自2014年柯文哲參選台北市長以來，柯文哲多次對外表示自己智商157，以及強調自己身為外科醫師的專業和權威，將「高智商」、「外科醫師」等大眾認為優秀的標籤貼在自己身上來加分。

為什麽柯文哲要不斷強調自己的智商和身份，因為他認為自己比其他人都來的優秀，所說所做的也必定是真確的。這也是為何其在台北市長任內，原先的幕僚團隊紛紛出走的原因，更有多位幕僚離開後，稱其個性傲慢、難以相處。

由此可證，柯文哲擁有傲慢的人格，也是其不斷失言的原因。柯文哲是由衷地看不起其他人，包括列舉不完的厭女語錄如「陳以真年輕又漂亮，坐櫃檯差不多啦」、「女性越多的行業越沒落」和「有特別聘請漂亮的女性發言人」等，以及柯文哲的慣老闆性格，從辱罵立委賴香伶助理「誰家的狗，自己回去管好」到北流事件說「這種事通常太監就解決掉，不會到皇上那裡」，失言事蹟層出不窮。

甚至，連大學生也處在柯文哲的歧視鏈當中。當柯文哲被大學生問到低薪問題時，竟稱「某些系教出來的學生沒價值」。上述的種種歧視都顯示柯文哲在思考政策和社會議題時都是以自我為中心，無法設身處地的為不同背景的台灣人著想。

這點在其民眾黨內便能略知一二，以高虹安為例，當其被檢視論文時，第一時間不是回應自己本身的問題，而是說自己是「北一女、台大斐陶斐，不像林智堅是中華大學夜間部」，透過貶低他人學歷彰顯自己的優越，更試圖利用自己在學歷上的優勢，將被質疑的問題合理化。

現在要競選總統和追求民眾黨立院席次最大化的柯文哲，若無法跳脫民眾黨全黨的菁英思維，將忽略台灣社會中不同的族群，做出不周全的施政。

菁英的社會責任：柯醫師對比菁英醫師們

柯文哲之流深信自己是菁英，柯文哲更荒謬的說出「若自己不贏，台灣就會完蛋」這類言論。柯文哲自詡為菁英，但筆者絲毫看不出他心中對於身為菁英的社會責任，更無法看出其願景和具體實踐，只充斥著「因為我優秀，所以我一定對」的邏輯謬誤。

社會對菁英的期待是什麼？就拿柯文哲最驕傲的身份——醫師——來說明。從過去到現在，醫師皆被社會認為是菁英的象徵，醫師之所以作為菁英，是因其對社會的貢獻和抱負才是大眾真正景仰，並將其視為菁英的原因。

19世紀的馬偕醫師在瘧疾肆虐時提供台灣人民免費的特效藥、成立第一家西式醫院、致力於改善台灣的醫療品質和衛生，之後其所屬的長老教會也不遺餘力的推動台灣民主發展。20世紀的蔣渭水醫師不僅是位醫師，更在當時便了解到台灣的獨特地位，提出「台灣人握著世界和平的的第一把鑰匙」，發起議會設置請願運動，並成立台灣民眾黨追求全體台灣人，政治的、經濟的、社會的解放。

從馬偕醫師到蔣渭水醫師，這些過去做為菁英的醫師們皆將自己奉獻於促進社會的進步和公義。而柯文哲縱使同為醫師也創立了同名的「台灣民眾黨」，但其精神和作為與真正關心台灣這塊土地的醫師南遠北徹，其中一個關鍵，正在於柯文哲對於「天生」的了解匱乏。

Photo Credit: 中央社

什麼是天生：教育公共化與菁英思維

為什麽從馬偕到蔣渭水等，對台灣發展有重大貢獻的人能撇除菁英思維，將自己的專業回饋社會，便是因為他們體認到「天生」兩字怎麼寫。

柯文哲認為自己的優秀是因為他天生聰明，但他不知道的是其家庭背景能在當年提供他「重考兩次」上台大，也是一種天生。天生不單只是描述著一個人天賦的智力和體能，更包含其原生家庭能否提供種種資源協助。我們必須要體悟到家庭背景也是一種天生。而菁英思維的產生便是對於天生的不了解，所以導致柯文哲這些「菁英」無法了解為什麼需要「私校補助」來拉近公私立大學的差距。

正因為教育是基本權利，更應該保障不同背景和學習程度的人有著平等的入學門檻，不應有如此巨大的學費差距。許多人認為應該排富，也有許多人認為應該提供大學之外的另一個選擇，而非全面降低私校的就讀成本。然而這便牴觸了所謂的教育公共化本質，同時也再度陷入了菁英思維的迷思，認為不夠優秀的人不應該讀大學。

政府的施政應該考量的是確保「天生」較為弱勢的人也能夠有和「天生」較優秀的人有相同「選擇的權利」。故當柯文哲要代表其所創立的台灣民眾黨參選總統時，應該回歸其創黨時所說「讓台灣因為有我們變得更好」，而非用自己的菁英思維去阻礙教育公共化的發展和煽動階級的對立。

請柯文哲總統候選人牢記，「你的天生，不全來自於你本身的優秀！」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航